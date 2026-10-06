PEG-6 en Guatemala: licitan 600 MW de energía firme y proyectos de gas podrían superar US$1 mil millones

El crecimiento de la demanda de electricidad y la necesidad de contar con generación disponible de forma continua llevaron a las distribuidoras EEGSA y Energuate a lanzar la licitación PEG-6-2026, mediante la cual se contratarán 600 megavatios (MW) para abastecer a los usuarios a partir del 1 de mayo del 2032.

De ese total, 450 MW corresponderán a nuevas plantas de generación y 150 MW a centrales que ya están en operación, con contratos de hasta 15 años.

Para el bloque destinado a nuevas plantas se busca generación firme, entre cuyas alternativas se mencionaron el gas y la geotermia. Según información proporcionada durante el lanzamiento de la PEG-6, si se desarrollan proyectos de generación con gas, la inversión podría superar los US$1 mil millones.

La contratación se plantea en momentos en que el consumo eléctrico mantiene una tendencia al alza y las condiciones climáticas han incidido en la producción de algunas fuentes de generación.

Demanda eléctrica creció 8.6%

En el 2026, la demanda máxima del Sistema Nacional Interconectado (SNI) alcanzó 2 mil 301 MW, 8.6% más que en el 2025, según datos del Administrador del Mercado Mayorista (AMM) citados por las distribuidoras.

A ello se suma que la sequía redujo 25.5% la generación hidroeléctrica en agosto, situación que, según las distribuidoras, refuerza la necesidad de incorporar generación firme, disponible durante todo el año y menos dependiente de las condiciones climáticas.

El presidente Bernardo Arévalo señaló durante el lanzamiento que entre enero y junio del 2026 la demanda de electricidad aumentó más de 6%. Consideró que ese crecimiento representa una buena noticia, pero también una advertencia sobre la necesidad de preparar desde ahora la capacidad de generación que requerirá el país en los próximos años.

Arévalo agregó que la anterior licitación, PEG-5, dejó 57 plantas contratadas, pero afirmó que el sistema necesita incorporar energía firme y continua.

Gas y geotermia, entre las alternativas

Uno de los principales objetivos de la PEG-6 es incorporar energía firme, es decir, generación con capacidad de producir electricidad de manera continua durante las 24 horas.

Entre las tecnologías mencionadas para los 450 MW de nueva generación figuran el gas y la geotermia. En el caso de la generación con gas, durante la presentación se mencionaron como alternativas el gas natural, el etanol y el propano.

La licitación también busca diversificar la matriz energética. Arévalo indicó que Guatemala llega a generar hasta 74% de su electricidad con fuentes renovables, pero explicó que estas deben complementarse con otras tecnologías, como el gas natural, que puede aportar potencia firme al sistema.

En el lanzamiento de la licitación PEG 6 para contratar 600 Megavatios participó el presidente de la República @BArevalodeLeon, el ministro de Energía, Erwin Barrios, los directores de la @CNEEGuatemala ejecutivos del sector eléctrico y potenciales oferentes @prensa_libre pic.twitter.com/mxKVwzt4ya — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) October 6, 2026

Distribuidoras buscan garantizar el suministro

Mario Naranjo, gerente general de EEGSA, afirmó que el crecimiento sostenido del consumo obliga a anticipar las necesidades de abastecimiento.

“El consumo de energía mantiene un crecimiento sostenido en Guatemala, y la PEG-6 es la respuesta responsable para que el suministro no se interrumpa”, afirmó Naranjo.

El ejecutivo agregó que el proceso contará con un Data Room, una herramienta digital mediante la cual los interesados podrán consultar las reglas y dar seguimiento a las distintas etapas de la licitación.

Paulo Parra, gerente general de Energuate, indicó que el aumento de la demanda hace necesario crear las condiciones para incorporar nueva generación que permita atender las necesidades de suministro de los próximos años.

Parra añadió que disponer de suficiente electricidad y de un suministro confiable es fundamental para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo del país.

Suministro comenzará en el 2032

La PEG-6 se deriva de la resolución CNEE-323-2026 de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que aprobó los términos de referencia utilizados para elaborar las bases de licitación.

El suministro de la energía contratada deberá comenzar el 1 de mayo del 2032 y los contratos podrán tener una vigencia de hasta 15 años.

Las bases están disponibles desde el 6 de octubre y tienen un costo de US$25 mil. Las empresas interesadas deberán designar a un representante autorizado y registrarse en el Data Room, donde podrán consultar información y dar seguimiento a las consultas, respuestas y aclaraciones del proceso.

Adjudicación será en mayo del 2027

El cronograma establece que las solicitudes de aclaración podrán presentarse hasta el 4 de marzo del 2027, mientras que las respuestas y eventuales adendas deberán emitirse a más tardar el 18 de marzo.

La presentación y apertura de las ofertas técnicas está prevista para el 6 de abril del 2027; la evaluación económica, para el 22 de abril, y la adjudicación, para el 6 de mayo.

Los contratos de abastecimiento deberán suscribirse en un plazo máximo de tres meses después de la adjudicación.