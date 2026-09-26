Guatemala prepara la PEG 6: qué tipo de energía busca contratar y cuándo comenzaría el suministro

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) aprobó los términos de referencia para la sexta licitación de contratos de largo plazo del Plan de Expansión de Generación de electricidad (PEG), conocida como PEG 6, con la cual las distribuidoras buscan contratar 600 megavatios de energía base, por ejemplo, generada con gas y geotermia.

Esta licitación complementaría la PEG 5, adjudicada en el primer semestre del año, y toma en cuenta el crecimiento de la demanda en los próximos años. El plazo de los contratos será de hasta 15 años, para suministrar energía a partir del 1 de mayo del 2032.

Con los términos de referencia aprobados, las distribuidoras Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA) Energuate —Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima (Deocsa) y Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima (Deocsa)— deberán elaborar conjuntamente las bases de la licitación abierta para contratar el suministro, según establece la resolución de la CNEE, aspecto que también explica el gerente de Energuate, Paulo Parra.

El requerimiento para el suministro de electricidad se divide en dos bloques: El A contempla 450 megavatios para la participación de plantas nuevas de generación de energía base. Según Parra, incluye generación con gas y geotermia, y no existe una distribución específica del volumen por recurso, sino que dependerá de si se consigue más geotermia o gas y de cuál es más conveniente.

El bloque B es de 150 MW y podrán participar generadoras, también de energía base, que ya operan.

Entre las plantas que ya generan energía base figuran diferentes tecnologías, pero para la licitación no hay especificación de recurso o volumen por cada una. En el país ya operan plantas de esas características que generan con carbón o algún otro tipo de combustible.

Por aparte, Parra mencionó que, incluso, alguna hidroeléctrica podría participar. Señaló que la más grande es Chixoy —tiene embalse de regulación anual—. Las plantas que cumplan con las características de energía base o permanente tendrán la oportunidad de participar.

La energía base es la que debe estar disponible de forma continua y estable las 24 horas del día, sin depender de las condiciones del clima.

Agilizan preparación

Las distribuidoras y la CNEE agilizaron la preparación de la nueva licitación PEG 6, luego de que, entre marzo y julio últimos, se recibieron ofertas, se adjudicaron contratos mediante subasta y se firmaron los contratos de la PEG 5.

Parra explicó que la necesidad de este suministro se ha detectado por el crecimiento económico y el consumo de energía en el país, y consideran que la PEG 6 apoyará en ese aspecto.

Respecto del volumen, comentó que se decidió complementar lo adjudicado con la licitación PEG 5, cuya subasta se llevó a cabo durante el primer semestre del año.

El ejecutivo expuso que la adjudicación lograda en esa licitación fue satisfactoria, en especial por los precios, que estuvieron alrededor de US$101 por megavatio hora, en promedio. Con ello, los usuarios residenciales “tendrán acceso a ese tipo de energía a un precio más eficiente que el que estamos trayendo actualmente”, indicó.

La energía requerida en la PEG 6 será repartida entre las distribuidoras al contar con la aprobación de la CNEE, después del evento de rondas sucesivas de la subasta inversa prevista también para esta licitación.

En la PEG 5, tanto las autoridades como las distribuidoras mencionaron expectativas de que, del total de mil 400 MW requeridos, entre 600 y 700 MW serían de generación con gas. Aunque hubo varios oferentes de este tipo de generación, no lograron ser adjudicados en las rondas de la subasta.

Inversión

Con esta nueva licitación se calcula que se atraerán inversiones de entre US$1 mil 200 millones y US$1 mil 400 millones, refirió Parra.

Agregó que, con las adjudicaciones de la PEG 5, calculan que habrá inversiones de unos US$2 mil 700 millones por parte de los generadores.

La PEG 5 buscaba contratar mil 400 MW de potencia firme garantizada, y fueron adjudicados, mediante subasta inversa, mil 258 MW, equivalentes al 90% de lo requerido originalmente por las distribuidoras.

En esta se adjudicaron contratos a 33 compañías, con un total de 57, todos ya firmados, por lo que comenzaron los diferentes procesos para la construcción de los proyectos, amplió Energuate.

Entre las razones para esta nueva licitación, Parra comentó que quedó pendiente la asignación de una parte del total de megavatios requeridos en la PEG 5, por lo que las distribuidoras solicitaron una licitación adicional que incluye tanto la estimación del volumen faltante como el ritmo de crecimiento del país.

Con base en los tipos de energía contratados en la PEG 5, la Comisión consideró que lo más importante es la energía base, agregó Parra.

Detalles del proceso

Las bases de licitación deben ser presentadas por las distribuidoras a la CNEE en un plazo de 20 días, a partir de la notificación de los términos de referencia por parte de la Comisión. La resolución fue emitida el 9 de septiembre y notificada a las distribuidoras el 10, según los documentos.

Las distribuidoras han trabajado en las bases de licitación y esperan lanzar el proceso durante los primeros días de octubre, explicó Parra.

Preparan la PET 4

Las autoridades avanzan en los preparativos para lanzar la cuarta licitación del Plan de Expansión de Transmisión de electricidad (PET 4). Para ello, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) adicionó al plan 13 obras cuya necesidad se detectó luego de estudios técnicos para la licitación PEG 5, con la que este año se contrataron mil 258 megavatios para generación de energía.

Mediante el acuerdo ministerial 408-2026/SG, publicado el viernes 25 de septiembre en el diario oficial, el MEM modificó el plan establecido para el período 2026-2050 y refirió que, como resultado de los estudios técnicos realizados con ocasión de la licitación PEG 5, se determinó la necesidad de incorporar más proyectos.

En el artículo 1 se enlistan 13 proyectos, que incluyen ocho con capacidad de 230 kilovoltios: dos líneas del Pacífico; otras en el oriente, como Panaluya-Vado Hondo y la que va de La Vega II a Jalpatagua; así como en el sur, las líneas para conectar ingenios azucareros y cogeneradores de energía que van de Siquinalá a Pantaleón, a Madre Tierra, a La Unión y a Magdalena.

También se incluye la ampliación de la subestación eléctrica de Uspantán para transformación de energía y tres líneas de 69 kV, que conectarán Nebaj y Cotzal, de ahí a Uspantán y luego a Buena Vista.

Según el ministro Erwin Barrios, lo que procede es que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) determine qué obras se licitarán y que se continúe el proceso con el MEM, que sería el encargado de preparar y lanzar el evento.

El funcionario dijo que esperan que el proceso se lleve a cabo en las próximas semanas para que se pueda adjudicar en el 2027.

Agregó que, luego de la experiencia de la PET 3, en la que solo hubo un oferente y se declaró desierta, se revisaron las bases y prevé que la nueva licitación atraiga a más inversores.