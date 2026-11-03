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Joviel Acevedo declara al STEG en asamblea permanente y lanza advertencia electoral a diputados

Joviel Acevedo presentó más de un millón de firmas que, según el sindicato, respaldan sus demandas y advirtió a los diputados sobre las elecciones del 2027.

Joviel Acevedo presenta más de un millón de firmas de padres de familia, que, asegura, respaldan sus demandas. Mientras que algunos diputados se acercan para apoyarlos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Un grupo de maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (Steg) se concentró en cercanías de la Plaza de la Constitución para exigir el aumento de la cuota de alimentación escolar a Q25, un vaso de leche, uniforme y calzado para los estudiantes del sector público.

Joviel Acevedo, dirigente del Steg, subió a la plataforma que se colocó este martes 3 de noviembre al inicio del Paseo de la Sexta Avenida, en la zona 1 capitalina, e indicó que la reivindicación del magisterio comienza con mejorar las condiciones de los estudiantes.

La agrupación presentó 15 carretas con cajas, sobres y bolsas en las que, según aseguraron, llevaban 1 millón 265 mil 725 firmas de padres de familia que de manera voluntaria respaldan las demandas de los sindicalistas.

Acevedo retó a los diputados del Congreso a que aprueben las distintas iniciativas de ley que buscan el aumento de la cuota de alimentación escolar, el vaso de leche, uniforme y calzado para los estudiantes. También los llamó a presentarse en la manifestación.

“Nos declaramos en asamblea permanente lo que resta del año, y vamos a orientar a los padres de familia para que sepan qué diputados apoyan las iniciativas de ley”, dijo Acevedo a sus bases.

“Si no quieren venir, luego que no digan que es campaña negra. Los estamos esperando no para juzgarnos, ni interpelarlos, es para decirle que aquí está el millón de firmas de las personas que han votado por ello”, agregó.

Guiño electoral

De no ser escuchados y si no se aprueban las iniciativas de ley, el líder sindical aseguró que el próximo año saldrán a manifestar junto a los padres de familia, primero en los departamentos y luego en la capital.

“Qué no se les olvide que el otro año hay elecciones”, dijo en repetidas ocasiones.

Mientras Acevedo estaba en la tarima, se anunció el arribo de varios diputados. En medio de la muchedumbre se abrieron paso congresistas de la bancada Vamos, encabezados por Allan Rodríguez. También llegó Edin de Jesús Mejía, del bloque Viva. También el excandidato a la presidencia por el partido Vamos, Manuel Conde Orellana.

El Steg se declara en asamblea permanente lo que resta del 2026 y en el 2027.