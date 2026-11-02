STEG convoca a maestros a la Plaza de la Constitución para el 3 de noviembre y estas son las propuestas que plantean

Esta semana, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG) volverá a las calles de la capital, esta vez para exigir mejoras en la atención que se brinda a los estudiantes de los diferentes niveles educativos del sector público.

Por medio de un comunicado, el STEG anunció que este martes 3 de noviembre llevará a cabo, en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, su reunión nacional de afiliados.

Durante la actividad se presentarán “un millón de firmas” que, según el Magisterio Nacional, pertenecen a padres de familia de alumnos de los diferentes niveles educativos estatales y respaldan la ampliación del monto destinado a la alimentación escolar y otros beneficios para los estudiantes de preprimaria, primaria, básicos y diversificado.

La reunión en la Plaza de la Constitución está programada para las 9.30 horas. En el comunicado emitido el pasado 31 de octubre, el STEG también invitó a los diputados del Congreso para que estén presentes y puedan atender las peticiones del magisterio en beneficio de los estudiantes, contenidas en esta iniciativa.

Q25 diarios para alimentación escolar

Según indica el STEG, hay un millón de firmas de padres de familia que respaldan los beneficios para los estudiantes solicitados por el magisterio mediante esta iniciativa de ley.

La principal petición de la propuesta magisterial es ampliar a Q25 diarios el monto que el Gobierno destina a la alimentación de cada uno de los estudiantes del sector público inscritos en los diferentes niveles educativos.

Según indicó el STEG, esta solicitud se hace porque actualmente “es muy poco el aporte que el Estado realiza para la alimentación de los alumnos”, por lo que con este incremento “se permitirá brindar una alimentación adecuada y digna para los alumnos de preprimaria, primaria, básicos y diversificado”.

Datos del Ministerio de Educación indican que actualmente el monto diario de alimentación escolar por alumno es de Q4 para el nivel de educación inicial, Q6 para preprimaria y primaria, y Q4 para educación básica.

En agosto, el Ministerio de Educación (Mineduc) completó el quinto y último pago de los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), por un monto de Q520 millones destinados a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF).

En los cinco pagos realizados por el Mineduc para el Programa de Alimentación Escolar se desembolsó un total de Q3 mil 48.6 millones, los cuales, según la cartera, beneficiaron a 3.1 millones de estudiantes inscritos en el sistema público de educación.

Leche, zapatos y uniformes

Además de incrementar el monto destinado a la alimentación de cada estudiante del sector público, el STEG también indica que se está buscando implementar otros beneficios para los educandos.

Uno de ellos es el programa denominado “Vaso de Leche”, con el que se busca garantizar la entrega diaria de un vaso de leche a cada alumno, como complemento de la alimentación escolar. Según la propuesta, esto también contribuirá a mejorar el desempeño y el crecimiento de los niños y adolescentes.

También se solicita que el Ministerio de Educación entregue uniformes y calzado escolar a todos los alumnos de los diferentes niveles educativos del sector público. Esta petición surge porque, según indica el Magisterio Nacional, muchos padres de familia no cuentan con los recursos para comprar uniformes y calzado para sus hijos. Con esta medida se busca garantizar que todos los alumnos tengan uniforme y calzado adecuados para recibir sus clases.

Tanto el incremento del monto destinado a la alimentación escolar como estos beneficios adicionales fueron planteados por Joviel Acevedo, líder del sindicato magisterial, durante una movilización realizada el 13 de agosto pasado. En esa ocasión, aseguró que los maestros también buscan mejorar las condiciones en las que los alumnos reciben clases en los establecimientos educativos públicos, por lo que hacen esta petición al Ministerio de Educación para que las medidas puedan entrar en vigor en el 2027.

Por ello, el STEG también invitó a los diputados del Congreso a asistir el 3 de noviembre a la Plaza de la Constitución para la presentación del millón de firmas de los padres de familia que apoyan la iniciativa de ley del magisterio. El objetivo es que los legisladores conozcan la propuesta para brindar estos beneficios a los estudiantes y que esta pueda recibir apoyo en el Congreso para su pronta aprobación e inclusión en el Proyecto de Presupuesto para el 2027, que será aprobado por el Legislativo en los próximos días.