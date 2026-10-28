Joviel Acevedo desiste de negociar el pacto colectivo del magisterio con las actuales autoridades del Mineduc

¿Qué pasó con el nuevo pacto colectivo del magisterio? La negociación está pausada desde el pasado 22 de abril, cuando el Juzgado de Primera Instancia de Faltas Laborales del departamento de Guatemala emplazó al Ministerio de Educación (Mineduc), acción legal promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), bajo la dirigencia de Joviel Acevedo.

De acuerdo con el balance del Mineduc, se alcanzaron acuerdos en el 80% de los artículos del nuevo pacto, cuya discusión comenzó el 6 de marzo del 2024 y se prolongó durante 778 días. No hubo avances en los apartados que tienen un impacto económico y que vulneran la rectoría de la cartera.

Mientras no se retome el diálogo, el pacto colectivo homologado en el 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, sigue vigente. Todo apunta a que así continuará hasta el cambio de autoridades.

Acevedo indicó que el consejo de secretarios generales del STEG acordó retomar la negociación con el próximo gobierno. Las declaraciones las dio el fin de semana durante una entrevista, luego de una asamblea realizada en Puerto Barrios, Izabal. La entrevista fue publicada en páginas oficiales del movimiento sindical en la red social Facebook.

“Estamos manteniendo la distancia -de las actuales autoridades-. Estamos esperando a otro Gobierno para ver cómo retomamos el tema del pacto colectivo y de un montón de leyes que está dejando este Gobierno, que atentan contra la dignificación y la catalogación y los derechos mínimos del magisterio nacional”, indicó Acevedo.

Al respecto, Francisco Cabrera, viceministro técnico del Mineduc, dijo que el sindicato “está en su derecho” de tomar esa postura, pero esto “confirma que saben que esta administración no admite abusos ni excesos que van más allá de los derechos laborales”.

Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señaló que la estrategia del STEG de “darle largas a asunto y esperar al cambio de autoridades” está relacionada con que “siempre negoció teniendo la ventaja frente a los anteriores gobiernos”, lo que no sucedió en esta administración.

Agregó que lo más sano sería que el sindicato tenga un “cambio de actitud” y asuma el papel de instancia de negociación, a fin de lograr mejoras para el magisterio y no ser una “herramienta de presión que busca someter a la institución”, pues es necesario que exista una relación armoniosa entre patrono y trabajador.

Con relación a lo dicho por Acevedo, sobre evaluar con las próximas autoridades del Mineduc las normas que, a su criterio, esta administración implementó y que atentan contra la dignificación y la catalogación del magisterio, Linares opinó que las reformas pertinentes deben mantenerse. Si bien están sujetas a perfeccionamiento, no deben cambiar cada cuatro años.

El líder sindical ha sabido codearse con la cúpula política del país y ha logrado que presidentes de los últimos gobiernos acepten sus demandas y firmen un pacto colectivo. Con ese antecedente, de cara a las elecciones generales del 2027, señaló que buscará reunirse con los candidatos a la presidencia del país.

“Tenemos que platicar con los diversos personajes que van a participar en las Elecciones Generales del 2027 para crear una hoja de ruta, no para una camisa de fuerza, sino una hoja de ruta para rescatar y fortalecer todos los procesos educativos que ha defenestrado este Gobierno”, agregó.

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Emplazamiento

El dirigente sindical indicó que el Mineduc enfrenta un doble emplazamiento: uno promovido por el STEG y otro por el Comité Ad Hoc de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala.

Ambas acciones alegan un conflicto colectivo de carácter económico-social e impiden que el ministerio destituya “automática y arbitrariamente” a los maestros. Dichos procesos, aseguró, tienen que ser autorizados por un juez competente. Sin embargo, aun si el juez separara del cargo a algún trabajador, el sindicato buscará su restitución a través de la Corte de Constitucionalidad.

“Son procesos larguísimos (…) hay un montón de procesos legales que todavía están por jugarse”, refirió el dirigente sindical.

Cabrera desmintió que haya dos emplazamientos. El que está vigente es el promovido por el STEG y está en el Juzgado de Trabajo, al cual el Mineduc ha trasladado toda la información que se le ha solicitado. El presentado por el Comité Ad Hoc fue desestimado.

Mientras Acevedo indicó que hay más de 400 maestros que enfrentan un proceso de destitución, Cabrera aseguró que fueron 140 expedientes los que se enviaron al juzgado laboral correspondiente para destituir a docentes que no se presentaron a dar clases en el 2025, al participar en una huelga promovida por el STEG que mantuvo alrededor de tres mil escuelas cerradas durante más de 50 días. El proceso sigue en curso.

El funcionario agregó que, dado el emplazamiento, cualquier destitución debe ser avalada por el juez que lo autorizó y, si este lo ordena, el Mineduc puede proceder. No descarta que los interesados presenten los recursos que consideren necesarios para revertir la decisión.

Acevedo reiteró que el sindicato que dirige es el mayoritario y que las autoridades ministeriales han querido arrinconarlo y han afectado a sus miembros psicológica e incluso físicamente. Sin embargo, llamó a sus bases a guardar la calma: “todo se va a resolver”, dijo. Agregó que no están “vencidos”, pues su lucha sigue en los juzgados, en las cortes y en los emplazamientos.