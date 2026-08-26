Joviel Acevedo y el Steg buscan apoyo en un Congreso que marca distancia

Luego de una movilización con alcances limitados, el dirigente Joviel Acevedo advirtió que regresaría ante el Congreso con un millón de firmas de padres de familia que respaldan las demandas del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) para la niñez guatemalteca.

Durante una manifestación del pasado 13 de agosto que comenzó en la Plaza de la Constitución y luego se trasladó al Congreso, el dirigente sindical entregó 200 mil firmas y un pliego de peticiones que no encontró un respaldo sonoro entre los diputados. Sólo representantes de algunas bancadas lo atendieron, por lo que advirtió que regresaría antes de que agosto termine.

“Regresaremos con los padres de familia y traeremos más firmas. No vamos a malinformar a nadie, solo a decir cuáles son las bancadas que no quieren apoyar”, dijo durante la reunión con algunos legisladores.

“Que no se les olvide, nos vemos en las urnas el otro año”, sentenció, y agregó que antes de traer el millón de firmas buscaría reunirse con el diputado Luis Contreras, presidente del Congreso.

Al 25 de agosto, Contreras indicó que no tiene agendada ninguna reunión con Acevedo y aseguró que tampoco han tenido comunicación, ni telefónica ni personalmente.

El presidente del Congreso manifestó su disposición a conversar con el sindicalista y sus asesores, pero para “dialogar” y con la presencia de representantes del Ministerio de Educación.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, señaló que Acevedo puede abocarse a las bancadas y al propio Organismo Legislativo por medio de la presidencia de la Junta Directiva, pero en este momento es “poco probable” que logre el respaldo para algún fin.

A título personal, indicó que el dirigente sindical “ha hecho mucho daño a la educación”, por lo que no apoyaría alguna petición que presente en el Congreso.

“Hemos visto durante muchos años que el actuar del señor (Acevedo) no ha sido el de busca una mejora en la educación, sino que se convierte en un chantaje político para el presidente de turno”, dijo Rivera, y consideró que ese es el sentir de la mayoría de los diputados.

Cambio de rumbo

En un año, las peticiones del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que dirige Acevedo, dieron un giro. En el 2025, cuando suspendieron clases por 50 días y acamparon en la Plaza de la Constitución, exigían un incremento salarial para los maestros; ahora buscan que se apruebe una serie de iniciativas de ley que, aseguran, beneficiarían a los estudiantes.

Las propuestas irían encaminadas a aumentar la cuota de la alimentación escolar a Q25 —actualmente es de Q6 para preprimaria y primaria, y Q4 para educación inicial y secundaria— y entregar un vaso de leche líquida, uniforme y calzado a cada estudiante.

Para Rivera, este cambio de rumbo en las demandas del sindicato ocurre porque la agrupación trata de “reorientar sus peticiones”, debido al desgaste que ha tenido ante la población guatemalteca.

“El Steg está muy desgastado, porque solo se han concentrado en mejorar económicamente al gremio del magisterio, pero sin un compromiso de mejorar la calidad educativa. A eso se debe que ha perdido la confianza y la credibilidad de los diputados”. Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso

Tanto Contreras como Rivera señalaron que en el Congreso hay varias propuestas para mejorar el monto de la alimentación escolar y que no vienen del sindicato. Sin embargo, hay que revisar financieramente la viabilidad de cada una.

La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue una de las que atendió a Acevedo y a miembros de la cúpula del STEG en el Congreso el pasado 13 de agosto. El diputado Inés Castillo dijo en ese momento que recibieron las peticiones, las cuales analizarían, sin que esto refleje un apoyo al dirigente sindical.

Castillo prefirió abstenerse de dar nuevas declaraciones para ahondar en las demandas de los sindicalistas. “Prefiero dejar ese tema allí”, respondió este 25 de agosto a través de un mensaje de WhatsApp.

Ante los señalamientos sobre una reunión a puerta cerrada con Acevedo el día en que llegó al Congreso, el vicepresidente de la Junta Directiva, Nery Ramos, indicó que son falsos, ya que se encontraba en reunión de instancia de jefes de bloque y que únicamente cruzó un saludo con el sindicalista. Agregó que desconoce las demandas del STEG.

Favores políticos

El hecho de que la agrupación de Acevedo salga a manifestar de cara a un año electoral no es casualidad, según Rivera, pues es el momento en que movimientos de presión social toman las calles para coaccionar al Ejecutivo y al Legislativo con una serie de demandas. En el caso del STEG, busca el respaldo de partidos políticos a cambio del apoyo de los maestros en las urnas, que más tarde cobrará a su favor.

Sin embargo, consideró que Acevedo y su agrupación han perdido el respaldo del gremio magisterial, y que eso se evidenció en la “débil” manifestación que se llevó a cabo el pasado 13 de agosto en la Plaza de la Constitución y que luego se trasladó al Congreso.

Al cierre de aquella jornada, el Mineduc indicó que en el 99.9% de los establecimientos del sector público las actividades se desarrollaron con normalidad.

No descartó que la estrategia de los sindicalistas continúe en la búsqueda del respaldo de bancadas y candidatos a puestos públicos en las próximas elecciones generales.

“Como políticos debemos de ser responsables y orientar las políticas públicas para mejorar la educación, no para fortalecer y seguir con los caprichos de una persona que le ha causado mucho daño al país”, sentenció Rivera.