Sindicato de Joviel Acevedo fracasa en intento por frenar destituciones amparadas en emplazamiento

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Sindicato de Joviel Acevedo fracasa en intento por frenar destituciones amparadas en emplazamiento

Juzgado levanta segundo emplazamiento al Ministerio de Educación; este fue promovido por el Steg.

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Joviel Acevedo, STEG en Citación organizada por la bancada UNE queda suspendida tras la ausencia de autoridades del Ejecutivo, Acevedo en declaraciones dijo que están dispuestos al dialogo. Prensa Libre. Erick Avila 23/07/2025

El sindicato de Joviel Acevedo promovió en abril el emplazamiento contra el Ministerio de Educación, que fue levantado este 29 de julio por un juez de Trabajo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El emplazamiento al Ministerio de Educación (Mineduc) promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg) quedó sin efecto. El Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social resolvió, el pasado 29 de julio, levantar las prevenciones contra la cartera, que frenaban la destitución de docentes.

En abril pasado, el Steg promovió la acción legal en el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, al alegar un conflicto colectivo de carácter económico-social, pues la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo no ha sido "efectiva", según establece la resolución.

Julio Saavedra, procurador general de la Nación, indicó que, en representación del Estado de Guatemala y del Mineduc, presentó ante el juzgado una "cuestión previa como punto de derecho" y argumentó que el sindicato no agotó la vía directa para buscar la negociación colectiva, pues es hasta que se llega a ese extremo, sin ningún acuerdo, cuando cualquiera de las partes puede plantear ante un juez de trabajo un conflicto colectivo de carácter económico-social.

"Las negociaciones en la vía directa se llevaron a cabo —a pesar de las acciones ilegales de hecho del Steg, como una huelga disfrazada de "asamblea permanente", lo cual no existe en nuestra legislación— y el resultado de esas negociaciones fueron acuerdos en el 70% de los asuntos. Esto está documentado en las actas", indica Saavedra, quien agrega que en ningún momento la agrupación dirigida por Joviel Acevedo dio por finalizado el proceso.

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Añade que el emplazamiento es una muestra de los "reiterados" e "infructuosos" intentos del sindicato por concluir de "buena fe" la negociación colectiva iniciada con el Mineduc.

Francisco Cabrera, viceministro técnico de Educación, refiere que el levantamiento del emplazamiento es una "victoria" en el ámbito jurídico laboral para el Ministerio, pues, tras escuchar los argumentos tanto del sindicato como del Mineduc, el juez de trabajo "no encontró ningún tipo de violación laboral ni de efecto que amenace los derechos de los trabajadores".

Sin embargo, el Steg puede apelar la resolución del juzgado y extender el proceso para que la resolución quede en firme.

Si esto ocurre, el procurador indica que tanto el Mineduc como el Estado de Guatemala seguirán defendiendo el Estado de derecho y lo que corresponde conforme a la ley. Mientras tanto, Cabrera asegura que el equipo jurídico del ministerio está atento a cualquier medida que promueva el sindicato de Acevedo.

Con el emplazamiento, las destituciones de maestros por parte del Mineduc deben ser aprobadas por un juzgado laboral. Cabrera indica que este proceso continuará hasta que el fallo quede en firme.

Dos emplazamientos

Este es el segundo emplazamiento que el ministerio logra sortear, pues en enero pasado el comité ad hoc de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala promovió un proceso legal contra el Mineduc por un conflicto económico-social, que frenó la destitución de docentes que participaron en la huelga del 2025.

Fue el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas del Departamento de Guatemala el que resolvió a favor de la agrupación, pero dos meses después el Juzgado Décimo Cuarto de Trabajo y Previsión Social declaró "improcedente" la medida, porque existía una negociación del pacto colectivo con el Steg.

En abril, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social confirmó la resolución a favor del Mineduc. Un día después, el sindicato promovió un segundo emplazamiento contra el ministerio y el Estado de Guatemala, al alegar un conflicto colectivo de carácter económico-social.

Dicha acción llevó a la suspensión de la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el ministerio y el Steg, que estaba en discusión desde febrero del 2024. Esta solo puede "reactivarse" con intermediación judicial, según Cabrera.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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