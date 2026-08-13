Joviel Acevedo y el STEG vuelven a manifestar en la Plaza de la Constitución: qué exigen los maestros

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que desde las 6.30 horas de este 13 de agosto comenzaron a concentrarse sindicalistas del magisterio frente al Palacio Nacional de la Cultura y la Catedral Metropolitana.

Docentes afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) regresan a las calles después de un año, cuando mantuvieron un plantón durante 50 días que derivó en la suspensión de clases en las escuelas.

El STEG convocó a una reunión nacional a partir de las 8 horas, que concluirá a las 18 horas, según circulares giradas a filiales del sindicato.

El magisterio, encabezado por Joviel Acevedo, exige detener las discusiones en el Congreso sobre las reformas al Decreto 1485, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional.

También pide el traslado de docentes contratados bajo los renglones 021 y 022 a plazas permanentes en el renglón 011.

Entre las demandas también se encuentra el aumento de la asignación para alimentación escolar, para que la cuota sea de Q25 por estudiante. Actualmente es de Q6 para preprimaria y primaria y de Q4 para los niveles inicial y secundario.

Joviel Acevedo y el STEG regresan a las calles después de un año. Los maestros plantean demandas relacionadas con plazas permanentes, alimentación escolar y reformas al Decreto 1485. (Foto Prensa Libre: Maybaall Saucedo).

También solicitan un vaso de leche diario, calzado y uniformes para los estudiantes del sector público.

En las pancartas de los manifestantes se observa el apoyo a las iniciativas de ley 6494 y 6509, mientras se oponen a las iniciativas 6591 y 6814.

Los maestros que asisten a la manifestación firman un listado de asistencia. Frente al Palacio Nacional de la Cultura se instaló una tarima, donde posiblemente se pronunciarán los dirigentes sindicales.

Hasta el momento, se reportan más de 50 buses y microbuses que han trasladado a los maestros.

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