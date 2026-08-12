STEG vuelve a las calles y eleva presión contra reformas al magisterio que discute el Congreso

Un año después de la huelga que mantuvo suspendidas las clases durante 50 días en escuelas públicas, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), bajo la dirigencia de Joviel Acevedo, vuelve a las calles y busca mostrar nuevamente su fuerza. Esta vez, el sindicato convoca a sus bases a la Plaza de la Constitución mientras mantiene abiertos distintos frentes y rechaza cambios legales que se discuten en el Congreso.

Ante la convocatoria, el Ministerio de Educación advierte de sanciones que podrían escalar hasta la destitución, como ocurrió el año pasado tras la huelga. La disputa con el Ejecutivo también sigue abierta: el sindicato recurrió a un emplazamiento judicial que llevó el conflicto por las sanciones a los tribunales, aunque un juzgado levantó esa medida a finales de julio.

El sindicato llamó a una reunión nacional en la Plaza de la Constitución, zona 1 capitalina, este jueves 13 de agosto, a partir de las 8 horas y finalizará a las 18 horas, según circulares giradas a filiales del sindicato en distintos departamentos.

Una de las principales exigencias del STEG es frenar las reformas al Decreto 1485, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, así como la iniciativa 6591, que propone trasladar a docentes contratados bajo los renglones 021 y 022 a plazas permanentes en el renglón 011.

Ambas propuestas llevan meses de discusión en el Congreso y han encontrado respaldo entre diputados. El STEG, en cambio, se ha opuesto y sostiene que podrían vulnerar los procedimientos establecidos para el ingreso y ascenso de los docentes.

Sin las reformas, el traslado a plazas permanentes continuaría sujeto a procesos administrativos en los que el sindicato participa.

Entre sus demandas, el STEG plantea el aumento de la alimentación escolar, para que la cuota sea de Q25 por estudiante, que actualmente es de Q6 para preprimaria y primaria, y de Q4 para el nivel inicial y secundaria.

También exige un vaso de leche diario, calzado y uniformes para los escolares del sector público, además del control de los precios de los combustibles y de la canasta básica familiar, así como medidas contra la inseguridad que aqueja a los guatemaltecos.

Dichos temas abanderaron las movilizaciones que maestros sindicalizados iniciaron el 19 de mayo del 2025, cuando se declararon en asamblea permanente y se ausentaron de las aulas. Una semana después acamparon en la Plaza de la Constitución, donde permanecieron durante 57 días.

El 5 de agosto de ese año, el STEG anunció el fin de la huelga. Sin embargo, hubo consecuencias para quienes participaron: el Mineduc impuso más de tres mil 300 sanciones a docentes que interrumpieron clases y hay procesos de destitución pendientes.

De acuerdo con Amilcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, este jueves 13 de agosto los sindicalistas también se movilizarán a la Casa Presidencial, el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad. No se tienen detalles de cierres vehiculares por el ingreso de maestros a la capital.

Por medio de una carta con fecha del 11 de agosto, el STEG solicitó al procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, que personal de la Procuraduría dé acompañamiento a la actividad.

Posibles sanciones

El pasado 29 de julio, el Juzgado Noveno Pluripersonal de Trabajo ordenó levantar el emplazamiento al Mineduc promovido por el STEG. Sin embargo, el fallo aún no está firme.

Por ello, Francisco Cabrera, viceministro técnico, señala que mientras el emplazamiento siga vigente, “ambas partes tienen limitaciones para acciones de hecho”, como la actividad que el sindicato realizará este jueves, pues implica que docentes se ausenten de las aulas.

“El Ministerio de Educación está obligado por la ley a confirmar el cumplimiento de los días de clases”, menciona el funcionario, por lo que, si los maestros no se presentan a sus labores, podrían ser sancionados. “Ya hay mecanismos para eso ―utilizados en el 2025― y no hay razón para no usarlos nuevamente”, aclara.

Agrega: “Hay que tener en cuenta que el derecho a manifestar no ampara para perjudicar el derecho a la educación de los estudiantes, como ha quedado confirmado con las resoluciones judiciales del 2025 (…) participar en una concentración, manifestación u otra no es una razón que justifique la ausencia; por eso fueron sancionados”.

En desacuerdo

El STEG está en desacuerdo con las reformas al Decreto 1485. La discusión sobre modificaciones a la norma comenzó en abril pasado, con la instalación de una mesa técnica por parte de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, con la participación de autoridades del Mineduc, representantes de distintos sindicatos de Educación y de la sociedad civil.

Las propuestas han girado en torno a la mejora salarial y la dignificación de los docentes de los distintos niveles y renglones presupuestarios. Como parte de estos cambios se presentó la iniciativa 6814, que en la primera semana de agosto de este año comenzó su camino para recibir dictamen favorable en la comisión respectiva y continuar con la discusión legislativa.

Yovani Tecún, secretario general del Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala (SMG), indica que las reformas al Decreto 1485 van encaminadas a modificar tres artículos relacionados con la mejora del salario de los docentes según cada letra escalafonaria, los créditos académicos y las funciones administrativas. “Nada que atente contra los derechos adquiridos, pues sabemos que son mínimos e irrenunciables”, indica.

Señala, además, que el STEG ha expresado en sus redes sociales que no se opone a esas propuestas de iniciativa, toda vez que sea “el protagonista”, pues le interesa mantener espacios negociados con gobiernos anteriores.

En el Congreso también avanza la iniciativa 6591, que busca el traslado de los docentes contratados en los renglones 021 y 022 a plazas permanentes, la cual ha sido impulsada por el diputado José Chic y alcanzaría a unos 40 mil maestros de preprimaria, primaria, básicos y diversificado. Sin embargo, el STEG también se opone a esta propuesta, al indicar que el proceso debe hacerse por oposición.

Chic menciona que la iniciativa contempla la oposición para los traslados, por lo que no comprende el rechazo del sindicato al señalar que contraviene el Decreto 1485 sin indicar cuáles son los artículos que vulneran la norma, lo que es cuestionable.

“La iniciativa 6591 busca que los maestros por contrato puedan optar por un renglón que finalmente les permita tener los derechos del 1485. Hay docentes que tienen un salario menor a Q4 mil desde hace más de 10 años, y lo que se pretende es la dignificación”, dice el diputado.

Cabrera señala que el ministerio respalda “un proceso ordenado y gradual” para el traslado de los maestros del renglón 021 al 011, un asunto en el que la cartera viene trabajando. Además, dio opinión favorable a la iniciativa que avanza en el Congreso.

Respecto de las exigencias del STEG sobre el aumento de la cuota de alimentación escolar, un vaso de leche, calzado y uniformes para los estudiantes, el funcionario indica que no hay base técnica que respalde dichas propuestas y desconoce si el sindicato ha realizado las estimaciones del costo anual que esto representaría para el ministerio.