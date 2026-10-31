STEG busca elevar a Q25 diarios la alimentación escolar con respaldo de un millón de firmas

Por medio de un comunicado, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG) anunció que el próximo martes 3 de noviembre llevará a cabo su reunión nacional de afiliados en la Plaza de la Constitución, con la finalidad de presentar “un millón de firmas” de padres de familia que apoyan la ampliación del monto destinado a la alimentación escolar y otros beneficios para los estudiantes de los diferentes niveles de la educación pública.

Según indica la dirigencia magisterial, la reunión se llevará a cabo a partir de las 9.30 horas, por lo que también invitan a los diputados del Congreso para que estén presentes en la presentación.

El STEG asegura que el millón de firmas que será presentado en la Plaza de la Constitución representa el apoyo a las iniciativas de ley planteadas por la dirigencia magisterial, que buscan ampliar a Q25.00 diarios el monto de la alimentación escolar, otorgar un vaso de leche diario a los estudiantes, así como vestimenta y calzado escolar para todos los alumnos de los diferentes niveles educativos que se imparten en los establecimientos públicos.

En el comunicado también se indica que se entregará un documento por medio del cual el sindicato de la educación se opone a varias iniciativas de ley que, según afirman, “transgreden los Derechos Mínimos e Irrenunciables del Magisterio Nacional”.

Sobre las peticiones

Los beneficios para los estudiantes planteados en el comunicado publicado por el STEG fueron dados a conocer en agosto por Joviel Acevedo, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación, durante una manifestación de maestros realizada en la capital.

En esa ocasión, Acevedo indicó que entre las exigencias del magisterio al Ministerio de Educación está elevar a Q25.00 el monto diario de la alimentación escolar, que actualmente se encuentra entre Q4.00 y Q6.00 diarios, de acuerdo con el nivel educativo.

También indicó que buscan la creación del programa denominado “Vaso de Leche”, con el que se busca garantizar la entrega diaria de un vaso de leche para todos los estudiantes de los establecimientos educativos públicos.

En esa ocasión también planteó otros beneficios para los estudiantes, como la entrega obligatoria de uniformes y calzado escolar por parte del Ministerio de Educación para los alumnos de todos los establecimientos educativos públicos y de todos los niveles.

El STEG también invitó a los diputados del Congreso a asistir a la presentación del millón de firmas de los padres de familia que apoyan la iniciativa de ley del magisterio para brindar estos beneficios a los estudiantes, con el objetivo de que conozcan la propuesta y que esta pueda recibir apoyo en el Legislativo para su pronta aprobación e inclusión de los recursos en el Proyecto de Presupuesto para el 2027, que será analizado y discutido en los próximos días en el hemiciclo.