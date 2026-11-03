Alimentación escolar que exige el STEG absorbería la mitad del presupuesto que pide el Mineduc para el 2027

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Alimentación escolar que exige el STEG absorbería la mitad del presupuesto que pide el Mineduc para el 2027

El sindicato de Joviel Acevedo volverá a las calles este martes 3 de noviembre para exigir que la cuota de alimentación escolar suba a Q25 por estudiante.

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Joviel Acevedo, STEG en Citación organizada por la bancada UNE queda suspendida tras la ausencia de autoridades del Ejecutivo, Acevedo en declaraciones dijo que están dispuestos al dialogo. Prensa Libre. Erick Avila 23/07/2025

Joviel Acevedo y los afiliados al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG) volverán a la Plaza de la Constitución este 3 de noviembre, a partir de las 9 horas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La alimentación escolar es un beneficio que llega a 3.1 millones de estudiantes del sector público. Este año, el Ministerio de Educación (Mineduc) desembolsó Q3,193 millones para cubrir los 180 días de clases que marca el ciclo escolar. Para aumentar la cuota por niño, como exige el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), la cartera necesitaría Q14,095 millones, lo que representa el 50% del presupuesto que solicita para el 2027.

El decreto 12-2021 establece que la asignación para alimentación por estudiante en los niveles inicial y secundario es de Q4, mientras que para preprimaria y primaria la cuota es de Q6. Considerando que este año en el primer grupo se inscribieron 525 mil 316 estudiantes y en el segundo, 2 millones 606 mil 924, se calcula que el costo diario de los alimentos asciende a Q17.7 millones.

El sindicato que dirige Joviel Acevedo busca que la cuota por alumno, de ambos niveles, se eleve a Q25 diarios y para cubrirlo se necesitarían Q78.3 millones por día para preparar la comida que los estudiantes reciben en las escuelas.

El viceministro administrativo Donaldo Carías ha dicho que el Mineduc apoya un “incremento gradual” del presupuesto destinado a la alimentación escolar, tanto por la inflación de los precios de los productos como para mejorar el menú que se da a los estudiantes; sin embargo, es un paso que requiere prudencia.

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“Debe hacerse responsablemente para que el programa se sostenga con el paso del tiempo, porque una vez le incrementemos un quetzal o Q2, esto se debe garantizar de aquí hasta el infinito”, dijo Carías durante una reunión con diputados de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso.

Para el próximo año, el Mineduc solicita un presupuesto general de Q27,898 millones.

Elevan la exigencia

En el 2025, el STEG protagonizó una huelga que duró cerca de 80 días. En las calles y en concentraciones en la Plaza de la Constitución, en la zona 1 capitalina, se escuchaba la demanda de elevar a Q10 la cuota de alimentación escolar por estudiante.

Ahora, la exigencia escala a Q25, y este 3 de noviembre los sindicalistas llegarán nuevamente a la plaza para demandar dicho incremento y presentar un millón de firmas de padres de familia que, aseguran, apoyan la petición.

El pasado 13 de agosto, Acevedo se presentó en el Congreso de la República con 200 mil firmas de papás que, según él, respaldaban las demandas del STEG. En esa ocasión, se comprometió a llevar un millón de firmas antes de finalizar el mes, pero será 60 días después cuando el dirigente sindical cumpla lo acordado.

De acuerdo con Carías, el aumento de tan solo un quetzal a la alimentación escolar tiene un impacto de millones de quetzales en el presupuesto del Mineduc.

Si la cuota se eleva a Q6, el ministerio necesitaría Q3,877 millones para cubrir a los 3.1 millones de estudiantes del sector público. Si se incrementa a Q7, se requerirían Q4,146 millones; si pasara a Q8, ascendería a Q4,700 millones; al subir a Q9, se necesitarían Q5 mil 300 millones, y si pasara a Q10, la suma ascendería a Q5,900 millones.

“Si lo incrementáramos a Q10, el ministerio necesita alrededor de Q6 mil millones anuales, y ahora solo tenemos Q3 mil 400 millones aproximadamente, hay una brecha de más de 2 mil millones. No obstante, puede revisarse para llevarlo a Q7 de una forma gradual”, dijo Carías.

Para el próximo año, el techo que el Mineduc contempla para el programa de alimentación escolar es de Q3,877 millones.

“Estamos en la disponibilidad de apoyar y de hacer debates técnicos con el Congreso de la República, liderado por la Comisión de Educación; sin embargo, necesitamos recursos, y la viabilidad financiera por parte del Ministerio de Finanzas Públicas”, agregó el funcionario.

Otras demandas

Los afiliados al STEG también piden un vaso de leche diario, calzado y vestimenta para cada estudiante inscrito en cualquier nivel educativo del sector público, según refiere un comunicado divulgado en redes sociales.

El STEG también muestra rechazo a las iniciativas que se cabildean en el Congreso y que, según asegura, atentan contra los derechos mínimos e irrenunciables del magisterio nacional y van en contra de lo establecido en el decreto 14-85 (Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional) y el decreto 12-91 (Ley de Educación Nacional).

Lo anterior se debe a que la iniciativa 6833 busca trasladar a los maestros que trabajan en el Mineduc por contrato —en los renglones 021 y 022— a plazas permanentes. A criterio de los sindicalistas, esto vulnera los procedimientos establecidos para el ingreso y ascenso de los docentes.

La iniciativa, que ya cuenta con dictamen favorable, tiene como objeto facultar al Mineduc para realizar “de manera progresiva y multianual” los procesos de cambio de renglón presupuestario.

El traslado se desarrollaría del 2027 al 31 de diciembre del 2027 y comenzaría con los maestros que imparten clases en los ciclos básico y diversificado. Luego seguiría con los niveles inicial y preprimario, y finalizaría con primaria y sus modalidades.

La iniciativa aún no ha sido agendada en el pleno del Congreso para comenzar el proceso de aprobación y tiene el respaldo de diputados de distintas bancadas y de grupos de docentes ajenos al STEG.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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