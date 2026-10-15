Regreso de Jonathan Menkos a Finanzas: analistas advierten desgaste político y riesgos para el presupuesto 2027

El regreso de Jonathan Menkos al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) plantea interrogantes sobre el posible desgaste institucional y político de la cartera del Tesoro, así como sobre la continuidad del equipo de trabajo que lo acompañó durante su anterior gestión.

A 15 meses de que concluya el mandato del presidente Bernardo Arévalo, su administración enfrenta las repercusiones de la suspensión provisional del nombramiento de Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), dispuesta por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Menkos, quien conserva su calidad de diputado electo, obtuvo el 13 de octubre una nueva licencia del Congreso para ausentarse de sus funciones legislativas por tiempo indeterminado y regresar al Ministerio de Finanzas, institución que dirigió hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, aún está pendiente su nombramiento oficial para reasumir el cargo.

Con su reincorporación, volvería a ejercer las representaciones correspondientes al titular de Finanzas en el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Junta Monetaria, el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y ante organismos financieros internacionales, además de participar en el Gabinete Económico (Gabeco), desde el ámbito de la política fiscal.

El movimiento ocurre mientras el Congreso discute el proyecto de presupuesto del Estado para el 2027, uno de los principales desafíos que enfrentará la cartera del Tesoro durante la etapa final de la actual administración.

Desde las perspectivas política y económica, el retorno de Menkos abre un debate sobre sus posibles efectos en la imagen institucional del Minfin, la relación con otros organismos del Estado y la capacidad de conducción de la política fiscal. Estos aspectos forman parte del análisis de especialistas consultados.

Analistas advierten debilidad política

Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, consideró que Menkos regresará al Minfin con un alto nivel de desgaste y debilidad política.

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“Creería que Jonathan Menkos llega en una situación de bastante desgaste político luego de este intento fallido de ser nombrado como presidente del Banguat. También llega con bastante debilidad política por el tema del cuestionamiento que se ha hecho a la propuesta de presupuesto de 2027”, enfatizó.

Boteo recordó que el proyecto de presupuesto para el 2027, presentado por el Ejecutivo, provocó que siete centros de pensamiento de distintas corrientes ideológicas emitieran un comunicado conjunto en el que cuestionaron diversos aspectos de la propuesta, una situación que, según el analista, no se había registrado en gobiernos anteriores.

El analista político Douglas González considera que el regreso de Jonathan Menkos al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) evidencia la falta de otros profesionales de confianza dentro del Gobierno para dirigir la cartera del Tesoro. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Vuelve al Minfin con debilidad política

El analista político independiente Douglas González consideró que retoma la dirección del Minfin en una posición de debilidad política, luego de su fallido nombramiento como presidente Banguat.

Según González, esta situación afecta la imagen del funcionario, pues considera que su salida del banco central implica un reconocimiento de que el nombramiento efectuado por el gobernante Bernardo Arévalo presentaba deficiencias legales.

El analista también señaló que el regreso de Menkos al Minfin evidencia, a su juicio, la falta de otros cuadros profesionales de confianza dentro del Gobierno para dirigir la cartera del Tesoro.

Asimismo, interpretó este desenlace como una derrota política para el Ejecutivo frente a la oposición que, desde un principio, manifestó el sector privado al nombramiento de Menkos en la banca central.

Retorno no implicaría cambios operativos

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), consideró que el regreso de Menkos al Minfin tiene un impacto más simbólico, derivado de su fallido nombramiento en el Banguat, que consecuencias operativas significativas para el funcionamiento de la cartera del Tesoro.

“Creería que Jonathan Menkos llega en una situación de bastante desgaste político luego de este intento fallido de ser nombrado como presidente del Banguat" Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo,

A su juicio, la breve ausencia no representó una desvinculación sustancial de la institución, por lo que no anticipa cambios importantes en su funcionamiento.

“El hecho que formalmente se haya desvinculado y ahora regrese fue tan corto que no creo que operativamente haya ocurrido ningún cambio significativo que pudiera hacer que hoy encuentre una situación diferente”, aclaró.

El proyecto de presupuesto para el 2027 plantea un déficit fiscal del 4.5%, superior al nivel cercano al 2% mantenido durante años anteriores, lo que, según los analistas Paul Boteo y Fredy Gómez, sienta un mal precedente al ampliar el gasto público y generar riesgos para la estabilidad de las finanzas públicas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Enfrentará negociación clave del presupuesto 2027

Los analistas anticipan que al regresar al Minfin concentrará sus esfuerzos en la negociación y aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2027, en un contexto marcado por el próximo proceso electoral.

“Siendo el 2027 un año electoral, es muy previsible que Menkos concentre todo su esfuerzo en financiar la maquinaria clientelar que plantea el Gobierno para el próximo año”, señaló Douglas González, analista político independiente.

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González agregó que también deberá negociar y asumir el costo político de la aprobación del presupuesto, ante los posibles cuestionamientos por las asignaciones a distintas carteras del Ejecutivo con presuntos fines electorales y la distribución de recursos que los diputados puedan impulsar hacia los gobiernos locales, mediante fondos extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

De cara al presupuesto del 2028, el analista consideró que Menkos podría volver a desempeñar un papel relevante en el proceso de transición gubernamental, particularmente en las negociaciones con las autoridades designadas por quien resulte ganador de las elecciones del próximo año.

Por su parte, Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, advirtió sobre la posibilidad de que se repitan mecanismos utilizados en años anteriores para facilitar la aprobación del presupuesto en el Congreso, principalmente mediante la asignación de recursos adicionales a los Codedes.

Según Boteo, estas asignaciones han aumentado considerablemente, hasta superar los Q15 mil millones en el 2026, una tendencia que, a su juicio, podría profundizarse durante el 2027 y el 2028.

“Creo que eso se puede profundizar en el 2027 y, por supuesto, en el 2028. Lo que hemos visto en los últimos años es básicamente la profundización de malas prácticas en las finanzas públicas y llevar, digamos, incluso a no cumplir con la Ley Orgánica del Presupuesto en diversos aspectos, que a futuro preocupa mucho porque se ha convertido en un nuevo normal el irrespetar las normas de la Ley Orgánica del Presupuesto”, agregó.

Fallido nombramiento de Menkos deja precedente

La reciente situación también deja un antecedente en la institucionalidad del país, según los analistas consultados.

Para Douglas González, analista político independiente, no existe un precedente comparable al de Jonathan Menkos, quien dejó a la presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria apenas ocho días después de asumir el cargo, tras la suspensión provisional de su nombramiento por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC).

"Reasume la dirección del Minfin en una posición de debilidad política, luego de su fallido nombramiento como presidente Banguat" Douglas González, analista político

González destacó que, después de este nombramiento fallido en la banca central, el funcionario regresa al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), cargo al que había renunciado para asumir sus nuevas responsabilidades.

El analista aclaró que esta coyuntura probablemente no represente un tropiezo en la conducción de la política fiscal, pero consideró que sí resta credibilidad y debilita la imagen del Gobierno y del funcionario.

A su juicio, la administración del presidente Bernardo Arévalo acumula, al igual que el titular de Finanzas, un desgaste político que calificó de inusitado en la historia reciente del país, cuando el Gobierno se aproxima a completar su tercer año de gestión.

Analistas advierten riesgos por déficit fiscal del 2027

Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Fredy Gómez, analista económico independiente, coincidieron en que la ampliación del déficit fiscal prevista en el proyecto de presupuesto para el 2027 sienta un mal precedente para las finanzas públicas.

Boteo recordó que Guatemala mantuvo un déficit fiscal cercano al 2% durante los últimos 20 años, con incrementos excepcionales durante la crisis económica del 2008 y 2009, así como durante la pandemia del covid-19.

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“Lo que hemos tenido para el presupuesto 2026 y lo propuesto para 2027 es una expansión del gasto público sin ningún tipo de justificación y que puede poner en peligro la estabilidad macroeconómica”, advirtió Boteo.

Por su parte, Gómez señaló que debe mantenerse un equilibrio en las finanzas públicas y consideró excesivo el déficit fiscal del 4.5% contemplado en el proyecto de presupuesto para el 2027.

“Es una mala señal de las expectativas que lo sé que viene en el gasto, pero también hay que entender que programas que son valederos. Una forma es trazar una meta, porque viene año electoral y lo ideal es 2.5% de déficit como un techo”, aseveró.

El analista recomendó establecer un techo de déficit fiscal del 2.5%, especialmente ante el proceso electoral del próximo año, sin dejar de reconocer la importancia de financiar programas públicos que considera necesarios.