¿Afectaron los relevos del Banguat a la economía de Guatemala? Esto revelan los principales indicadores económicos

En sus primeras declaraciones, José Alfredo Blanco Valdés, presidente en funciones del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), hizo un llamado a la calma y la tranquilidad a los agentes económicos, tras la controversia surgida durante las últimas dos semanas por la designación de Jonathan Menkos al frente del banco central, cuyo nombramiento fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Blanco Valdés explicó que este episodio, al que calificó como un “evento extraeconómico”, fue de corta duración y que, pese a la incertidumbre generada, la institución mantuvo sus operaciones con normalidad. Mientras tanto, se está a la espera de que en los próximos días se nombre al nuevo presidente del Banguat y de la JM.

Durante ese período, el banco central dio seguimiento al comportamiento de los principales indicadores económicos internos y externos para determinar si la controversia había tenido alguna repercusión. Según Blanco Valdés, las variables internacionales reflejaron que se mantuvo la confianza en Guatemala, mientras que los indicadores locales mostraron un comportamiento acorde con lo proyectado.

“Primero es un mensaje ante los eventos extraeconómicos que acabamos de pasar de calma y de mucha serenidad y prudencia de que el Banco Central, antes, durante y después del evento extraeconómico que acabamos de pasar, ha estado trabajando normalmente. Somos una institución con un personal técnico de alta calidad, profesionalismo y ya estamos acostumbrados que cuando hay eventos extraeconómicos, lo que hacemos es concentrarnos aún más en nuestro trabajo”, explicó Blanco Valdés en una entrevista con Prensa Libre, en la que estuvo acompañado por el nuevo equipo gerencial nombrado la semana pasada.

El análisis de los indicadores económicos comprendió del 29 de septiembre al 11 de octubre, período que incluyó el anuncio de la designación de Menkos, su juramentación el 1 de octubre por el presidente Bernardo Arévalo y la posterior resolución de la CC que suspendió provisionalmente su nombramiento.

Banguat descarta impacto económico por crisis en su presidencia

José Alfredo Blanco Valdés, presidente en funciones del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), explicó que el impacto del evento “extraordinario” fue limitado y de corta duración, según el análisis del período comprendido entre la controversia por el nombramiento de las autoridades y la resolución del amparo provisional.

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Señaló que, al comparar lo ocurrido con la evolución de los indicadores del sector externo, no se observaron señales de inquietud entre los organismos financieros internacionales, las agencias calificadoras de riesgo país ni los inversionistas extranjeros por los acontecimientos registrados en el banco central.

En el ámbito interno, indicó que las principales variables macroeconómicas también se mantuvieron estables.

“Es mensaje de calma al público en general, a los inversionistas, a los diferentes sectores y sobre todo al pueblo de Guatemala. Creo que en este evento se demostró la resiliencia del Banco Central que no viene ni de los últimos cuatro años, ni de los últimos ocho años, la resiliencia del Banco Central viene desde hace 80 años, cuando fue fundado en 1946”, recalcó Blanco Valdés.

Las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) explicaron cómo reaccionaron el dólar, las tasas de interés y el riesgo país ante los recientes cambios en la presidencia de la institución. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Riesgo país de Guatemala se mantiene estable

Para las autoridades en funciones del Banguat, el evento “extraeconómico” ya fue superado, mientras que la institución continúa desempeñando sus funciones con independencia y normalidad.

Al 9 de octubre, el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), elaborado por J. P. Morgan Chase, reflejó estabilidad en el indicador de riesgo país de Guatemala.

“El spread en este evento extraeconómico de 10 días de octubre denota un aumento de la confianza de los inversionistas a nivel internacional”, explicó Blanco Valdés, presidente en funciones del Banguat y de la Junta Monetaria (JM). Agregó que la controversia no afectó la imagen del país en los mercados internacionales.

En comparación con otras economías latinoamericanas, Guatemala mantuvo estable su indicador de riesgo país. Asimismo, los rendimientos de los eurobonos a 10 años evolucionaron conforme a las condiciones del mercado, sin mostrar afectaciones atribuibles a los recientes acontecimientos en el banco central, según las autoridades monetarias.

Dólar se mantiene en Q7.63 durante controversia

En el ámbito local, las principales variables macroeconómicas mantuvieron un comportamiento acorde con lo esperado, sin alteraciones significativas, según la evaluación de las autoridades del Banguat.

Primero es un mensaje ante los eventos extraeconómicos que acabamos de pasar de calma y de mucha serenidad y prudencia de que el Banco Central, antes, durante y después del evento extraeconómico que acabamos de pasar, ha estado trabajando normalmente.

El tipo de cambio se mantuvo alrededor de Q7.63 por US$1 durante las dos semanas en las que se desarrolló la controversia por la designación de las autoridades del banco central, desde el anuncio del 29 de septiembre hasta la resolución del amparo provisional.

Entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre, el tipo de cambio pasó de Q7.63147 a Q7.63381 por US$1, con variaciones diarias inferiores a la máxima registrada durante el año, de acuerdo con los datos presentados por el Banguat.

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“El tipo de cambio se mantuvo estable, es decir no hay una corrida hacia el dólar, no es que digamos que los agentes económicos se preocuparon y corrieron a comprar dólares, eso se hubiera reflejado en una depreciación exagerada del tipo de cambio y no la observamos en la gráfica, o sea nadie se movió todos se quedaron trabajando normalmente en lo que estaban trabajando, en lo que esto se dilucidaba en las cortes como debe ser”, remarcó Blanco Valdés, presidente en funciones.

Tasas de interés se mantienen estables

En cuanto a las tasas de interés promedio ponderadas del sistema financiero, tanto en moneda nacional como extranjera, estas se mantuvieron estables durante el período analizado, según las autoridades monetarias.

Entre el 1 y el 8 de octubre, la tasa de interés activa en moneda nacional se situó en 13.04% y la pasiva, en 4.61%. En moneda extranjera, las tasas fueron de 7.16% y 3.79%, respectivamente.

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“¿Eso qué quiere decir? Que la demanda de crédito y la constitución de depósitos en los bancos se mantuvieron estables. Imagínese que hubiera una corrida bancaria o algo así; se hubieran descompuesto las tasas de interés o que a los agentes económicos se les hubiera caído la demanda porque ya no querían financiar sus empresas. Entonces, eso hubiera bajado la tasa de interés y eso no pasó. Las empresas siguieron funcionando normalmente y la tasa, que es un valor de mercado, se mantuvo”, ejemplificó Blanco Valdés, presidente en funciones del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM).

Respecto de la emisión monetaria, que comprende los billetes y monedas en circulación fuera de las bóvedas del Banguat, se explicó que también se mantuvo estable entre el 1 y el 8 de octubre. Esto significa, según su evaluación, que la demanda de efectivo evolucionó conforme a las necesidades de la economía, sin registrar movimientos extraordinarios.

“No hubo ningún exabrupto. Esto quiere decir que la economía se mantuvo trabajando normalmente conforme lo esperado por los técnicos del Banco de Guatemala en diciembre del año pasado”, afirmó el presidente en funciones.

Demanda de energía eléctrica crece 8.8%

Otro de los indicadores presentados fue la demanda de energía eléctrica del Sistema Nacional Interconectado (SNI), que registró un crecimiento del 8.8% al 11 de octubre del 2026, frente al 4.6% reportado al cierre del 2025.

El tipo de cambio se mantuvo estable, es decir no hay una corrida hacia el dólar, no es que digamos que los agentes económicos se preocuparon y corrieron a comprar dólares, eso se hubiera reflejado en una depreciación exagerada del tipo de cambio y no la observamos en la gráfica

Según Blanco Valdés, presidente en funciones del Banguat, este comportamiento refleja que la actividad productiva, particularmente la del sector industrial, mantuvo su dinamismo y registró un ritmo de crecimiento superior al observado el año pasado.

“La producción se mantuvo sin ningún exabrupto. Esto quiere decir que el sector industrial, en este caso, e incluso mucha parte del sector agrícola, porque en el sector agrícola se usan plantas eléctricas, se mantuvo trabajando normalmente y que la demanda de energía eléctrica hasta subió porque subió el ritmo de la actividad productiva en ese período”, subrayó Blanco Valdés.

Operaciones bancarias se mantienen con normalidad

Otro de los indicadores analizados fue el crédito bancario al sector privado, que al 8 de octubre registró un crecimiento interanual del 7.7%, con lo cual mantuvo la tendencia al alza observada desde finales de agosto.

Según las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat), este comportamiento refleja que el financiamiento al sector privado conservó su dinamismo y evolucionó conforme a lo esperado, sin interrupciones durante el período de controversia por los cambios en la presidencia del banco central.

Finalmente, entre el 1 de septiembre y el 9 de octubre del 2026, las operaciones liquidadas en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) se desarrollaron con normalidad, tanto en volumen como en montos, los cuales permanecieron dentro de los rangos habituales para las transacciones en quetzales.

Calificadoras no emiten alertas sobre Guatemala

Las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) explicaron que las principales agencias calificadoras de riesgo país no emitieron pronunciamientos sobre la reciente controversia por el nombramiento de las autoridades del banco central.

A juicio de los funcionarios, la ausencia de comunicaciones o advertencias refleja que los acontecimientos no generaron preocupación entre los organismos financieros internacionales y las agencias calificadoras respecto del desempeño de la economía guatemalteca.

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“No recibimos ninguna llamada de ninguna calificadora, no hubo llamadas, o sea las calificadoras y los organismos financieros internacionales nunca nos llamaron para este tema, lo cual quiere decir que estaban tranquilos y confiados en que el Banco Central, como siempre, ha salido de este tipo de eventos extraeconómicos”, explicó Blanco Valdés, presidente en funciones del Banguat y de la Junta Monetaria (JM).

Según Blanco Valdés, esta situación refleja la confianza que mantienen los organismos internacionales en el banco central y en la capacidad de la economía guatemalteca para afrontar episodios de incertidumbre institucional.