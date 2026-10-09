Tras fallo de la CC sobre Jonathan Menkos, Junta Monetaria ratifica cambios en el Banguat y llama a la calma

Luego de conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó sin efecto el nombramiento de Jonathan Menkos, exministro de Finanzas del actual Gobierno y diputado electo, como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), los integrantes de esta última convocaron a una sesión extraordinaria para conocer lo resuelto por el tribunal constitucional.

La sesión se celebró en horas de la noche del jueves 8 de octubre, durante la cual se informó sobre la suspensión del nombramiento de Menkos y se dio posesión a José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banguat, como presidente en funciones de ambas instituciones.

La legislación establece que, en caso de ausencia o vacante del presidente del Banguat y de la JM, corresponde al vicepresidente asumir sus funciones.

Esta situación cuenta con antecedentes en el banco central, donde anteriormente un vicepresidente ha asumido las funciones de presidente.

Junta Monetaria llama a la calma tras fallo de la CC

Las autoridades monetarias hicieron un llamado a la calma y tranquilidad a los agentes económicos y a los tomadores de decisiones, luego de la controversia surgida por el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banguat y de JM.

La situación comenzó hace una semana, cuando el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentó un recurso de amparo contra la designación de Menkos, al considerar que era ilegal debido a su condición de diputado electo para el período 2024-2028, lo que, según la organización empresarial, lo hacía incompatible con el ejercicio del cargo.

Tras lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC), José Alfredo Blanco Valdés asumió la presidencia en funciones del Banguat y de la JM la tarde del jueves 8 de octubre. La Junta Monetaria tiene previsto celebrar su próxima sesión ordinaria el miércoles 14 de octubre.

Junta Monetaria avala cambios en gerencias del Banguat

Durante la sesión extraordinaria celebrada la noche del jueves 8 de octubre, la Junta Monetaria (JM) dio validez a las renuncias presentadas por integrantes del cuerpo gerencial del Banco de Guatemala (Banguat), así como a los nuevos nombramientos.

Quedó pendiente únicamente la designación del nuevo gerente Jurídico, que podría concretarse la próxima semana. Para ese cargo se menciona a Julio René Martínez Guerra, quien actualmente se desempeña como director de esa misma gerencia.

Asimismo, se dejó sin efecto el nombramiento de Edwin Rolando Paiz Sandoval como gerente Jurídico. Paiz Sandoval trabajó en el área de asesoría jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas durante la gestión de Jonathan Menkos como titular de esa cartera.

Según se explicó, uno de los cuestionamientos planteados por algunos integrantes de la Junta Monetaria fue que Paiz Sandoval no contaba con experiencia en la banca central.

Renuncias aceptadas

Durante la sesión extraordinaria se dio validez a las renuncias de los siguientes funcionarios:

Jorge Vinicio Cáceres Dávila, quien se desempeñó como gerente general, tras 42 años de servicio en la institución.

Johny Gramajo Marroquín, quien ocupó el cargo de gerente Económico, con 38 años de servicio.

William Ariel Cano Hernández, quien se desempeñó como gerente Financiero, tras 35 años de servicio.

Herberth Solórzano Somoza, quien ocupaba la Gerencia Administrativa y cuenta con 27 años de servicio en el banco central.

Nuevos nombramientos

La Junta Monetaria también dio validez a los siguientes nombramientos:

Eddy Roberto Carpio Sam, como gerente general del Banguat.

Susana Manoella Guerra Jordán, como gerente Financiera.

Juan Antonio Ibáñez Reyes, como gerente Administrativo.

Herberth Solórzano Somoza, como gerente Económico.

Con estas decisiones, quedaron definidos los titulares de cuatro de las cinco gerencias del Banco de Guatemala, mientras continúa pendiente el nombramiento del gerente Jurídico.