Cacif respalda fallo de la CC sobre Menkos, pero expresa preocupación por cambios en el Banguat

Representantes del sector privado organizado y de la banca guatemalteca reaccionaron favorablemente a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó en suspenso el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM). Sin embargo, advirtieron sobre el desgaste institucional que provocó la controversia jurídica y manifestaron preocupación por los recientes cambios en la estructura gerencial del banco central.

Carlos Arias, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), y Enrique Rodríguez, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), coincidieron en la importancia de respetar la decisión del máximo tribunal constitucional y preservar la estabilidad de una institución fundamental para la economía nacional.

Ambos dirigentes también expresaron confianza en la capacidad técnica de José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banguat, para asumir temporalmente la conducción de la institución, mientras se define el procedimiento para una nueva designación.

La resolución se produjo después de que el Cacif promoviera un amparo contra el nombramiento de Menkos, al considerar que su condición de diputado electo para el período 2024-2028 era incompatible con el ejercicio de la presidencia del banco central.

Cacif advierte preocupación por cambios gerenciales

Carlos Arias, presidente del Cacif, valoró favorablemente la resolución de la CC y consideró que representa una señal de respeto al Estado de Derecho, aunque aclaró que al momento de sus declaraciones todavía no conocía todos los detalles del fallo.

El dirigente empresarial señaló que la prioridad debe ser garantizar la continuidad de las operaciones del Banguat y evitar que la controversia afecte su funcionamiento.

Arias manifestó confianza en Blanco Valdés, a quien describió como un profesional con más de 30 años de experiencia y una trayectoria institucional dentro del banco central.

Sin embargo, también expresó preocupación por los cambios realizados recientemente en la estructura administrativa de la institución, particularmente por el relevo de cinco gerencias aprobado por la Junta Monetaria el 7 de octubre.

"Para nosotros, por supuesto desde el sector privado, ha sido una gran sorpresa ver la cantidad de cambios que se hicieron en el Banco Central en un tiempo tan corto", afirmó.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Agregó que el sector empresarial espera conocer el alcance de estas modificaciones y sus posibles consecuencias para la continuidad técnica de la institución.

"Nos da mucha preocupación y lo que esperamos es comprender realmente hasta dónde llegan estos cambios y qué podemos hacer para darle siempre al banco la estabilidad que necesita", expresó.

El presidente del Cacif también se refirió a las posibles repercusiones de la controversia ante las agencias calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales.

A su criterio, aunque el proceso generó incertidumbre, el funcionamiento de las instituciones constitucionales podría interpretarse como una señal favorable para los observadores internacionales.

Arias consideró que, si la situación se maneja adecuadamente, la resolución puede demostrar que en Guatemala funcionan los mecanismos institucionales para resolver las controversias jurídicas.

Banqueros piden evitar la politización del Banguat

Enrique Rodríguez, presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), consideró que la controversia sobre el nombramiento de Menkos provocó un desgaste que pudo haberse evitado.

El dirigente bancario señaló que la Corte de Constitucionalidad es la institución encargada de resolver las diferencias de interpretación jurídica y que, una vez emitida la resolución, corresponde respetarla.

"Lo que nos queda a todos los guatemaltecos es acatar lo que el máximo órgano constitucional dice y vamos para adelante", manifestó.

Rodríguez subrayó que el Banco de Guatemala debe mantenerse alejado de las controversias políticas, debido a su responsabilidad en la estabilidad monetaria y económica del país.

"Esperando que el desgaste sea lo menos posible para la institución, que es una institución seria, que no hay necesidad de politizarla", afirmó.

También destacó el papel que ha desempeñado el banco central en la estabilidad económica de Guatemala y advirtió que no conviene exponerlo a situaciones que puedan afectar su imagen institucional.

Sobre la conducción temporal del Banguat, Rodríguez expresó confianza en Blanco Valdés, a quien calificó como un profesional técnico y de carrera.

"Alfredo es un hombre serio, es un hombre técnico de carrera, en lo personal lo conozco, lo respeto", señaló.

El presidente de la ABG evitó anticipar consecuencias específicas sobre las decisiones tomadas durante la gestión de Menkos, al reconocer que desconoce los procedimientos legales que deberán seguirse para dar cumplimiento a la resolución.

Analista explica las posibles rutas jurídicas

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que la controversia surgió de dos interpretaciones jurídicas sobre los impedimentos para ocupar la presidencia del Banguat.

Por una parte, el Ejecutivo argumentó que Menkos no ejercía ni desempeñaba el cargo de diputado, debido a que contaba con una autorización del Congreso para ausentarse de sus funciones legislativas.

Por otra, los promotores de los amparos, entre ellos el Cacif, sostuvieron que Menkos conservaba su calidad de diputado electo, condición que, a su criterio, era incompatible con la independencia y autonomía que debe mantener el banco central.

Barrientos señaló que la CC se inclinó por esta última interpretación al conceder el amparo provisional, mediante una votación de tres magistrados a favor y dos en contra.

El analista explicó que una de las posibles rutas para Menkos sería regresar al Congreso, reasumir su curul y presentar formalmente su renuncia, para que posteriormente el presidente Bernardo Arévalo evalúe una nueva designación.

Sin embargo, aclaró que ese procedimiento no sería automático y que incluso un nuevo nombramiento podría enfrentar otras impugnaciones.

Según Barrientos, existen interpretaciones jurídicas que sostienen que el impedimento podría mantenerse durante el período para el cual Menkos fue electo diputado, que concluye en enero del 2028.

Por ello, consideró necesario evitar que la discusión se convierta en una confrontación política y mantener el análisis dentro del ámbito jurídico y técnico.

Continuidad técnica del banco central

Pese a las diferencias jurídicas y al desgaste que ha generado la controversia, Barrientos consideró que la situación no representa necesariamente una crisis para el funcionamiento del Banco de Guatemala.

El Cacif advirtió que el relevo simultáneo de cinco gerentes del Banco de Guatemala podría debilitar la continuidad técnica de la institución y pidió preservar su autonomía. https://t.co/4fHwgXrVxH — Prensa Libre (@prensa_libre) October 8, 2026

Explicó que la estructura institucional contempla que el vicepresidente asuma temporalmente la presidencia cuando el titular no pueda ejercer sus funciones.

En este caso, Blanco Valdés, funcionario de carrera del banco central, queda a cargo de la conducción de la institución mientras se resuelve la situación.

Barrientos reconoció que la controversia provocó incertidumbre y fricciones, pero destacó que la continuidad administrativa y técnica está contemplada en la propia estructura del Banguat.

"Es innegable que ha habido cierta cantidad de ruido, es innegable que ha habido desgaste, por otro lado, para eso están los vicepresidentes", expresó.

A su juicio, la experiencia de Blanco Valdés permite mantener la conducción técnica mientras se dilucidan los aspectos legales pendientes.

El analista concluyó que, aunque la controversia ha generado desgaste institucional, sus consecuencias no deben interpretarse como una paralización del banco central.

La resolución de la CC también ordena al presidente Bernardo Arévalo efectuar una nueva designación para la presidencia del Banguat y deja sin efecto las decisiones tomadas por Menkos durante los ocho días que estuvo al frente de la institución.

🚨 #Actualizado: CC anula nombramiento de Jonathan Menkos al frente del Banguat La Corte resolvió las acciones presentadas contra su designación y ordenó al presidente Bernardo Arévalo realizar un nuevo nombramiento. De manera temporal, la conducción del banco central quedará a cargo de su vicepresidente. 👉 Conozca qué efectos tiene la resolución y qué sigue para el Banguat en: https://t.co/JYRy7ypFOq — Prensa Libre (@prensa_libre) October 8, 2026

El alcance práctico de esa disposición, particularmente sobre los cambios gerenciales y otras decisiones administrativas, constituye uno de los asuntos pendientes de aclaración.

Mientras tanto, los representantes empresariales coinciden en que la prioridad debe ser preservar la autonomía del Banco de Guatemala, mantener su funcionamiento técnico y evitar que la controversia jurídica afecte la confianza en la institución.

Por su parte, el presidente Arévalo afirmó ayer, que aún no había sido notificado oficialmente de la resolución de la CC, por lo que evitó pronunciarse sobre la posibilidad de volver a nombrar a Menkos. "Veremos los alcances que tiene la resolución en el momento en el que la tenga en las manos", manifestó el mandatario durante la conferencia de prensa La Ronda