CC anula nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banguat

La Corte de Constitucionalidad (CC) corrige al presidente Bernardo Arévalo y anula el nombramiento de Jonathan Menkos, exministro de Finanzas y diputado oficialista, como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y Junta Monetaria.

La decisión de la Corte se da tras resolver un paquete de acciones legales que dudan del perfil de Menkos para dirigir el banco central, ya que tomó posesión sin renunciar de su curul como diputado.

Entre las acciones resueltas se incluyen un amparo promovido por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (Cacif).

El Organismo Ejecutivo justificó el nombramiento tomando como base el permiso que el Congreso dio a Menkos para ausentarse como diputado y tomar el cargo de ministro de Finanzas, esto en enero de 2024.

Pero las acciones legales explicaban que para tomar posesión de este puesto al frente del Banguat, Menkos debía apartarse de su puesto como diputado, de lo contrario caería en los impedimentos de ley.

Hoy la CC resuelve anular el nombramiento a favor del exministro de Finanzas, ordenando al presidente Arévalo hacer una nueva designación para la presidencia del Banguat.

Ante una ausencia, la presidencia del banco central recae de manera temporal en el vicepresidente del Banguat, cargo que ocupa José Alfredo Blanco Valdés.

Contenido de la resolución de la CC

“Se conmina al presidente de la República, como autoridad cuestionada en el presente amparo, para que, en observancia de su mandato constitucional, previo a efectuar cualquier nombramiento, verifique que la persona a designar no solo cumpla con los requisitos de validez y calidades necesarias, así como que no se encuentre comprendido en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades”, indica la parte resolutiva del amparo.

También indican al presidente que “se abstenga de nombrar personas que incumplan con lo dispuesto en los artículos 14 y 28 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, asegurándose además que con el nombramiento no se violenten normas constitucionales respecto a la función pública, en aras de brindar seguridad y certeza jurídica a todo nombramiento que realice, bajo los apercibimientos establecidos en la ley de la materia”.

Se conoció que la resolución contó con tres votos a favor a dos, con la presencia de los cinco magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC).

*Información en desarrollo