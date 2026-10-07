Bernardo Arévalo en informe defiende nombramiento de Jonathan Menkos en el Banguat ante amparo del Cacif

El presidente Bernardo Arévalo en informe se refiere al amparo interpuesto por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) relacionado con el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria.

El mandatario asegura que Menkos no debe solicitar un nuevo permiso al Congreso. En el 2024, el funcionario, quien fue electo diputado, pidió autorización al Legislativo para ocupar el cargo de ministro de Finanzas.

La postura del presidente consta en el informe circunstanciado que la Corte de Constitucionalidad (CC) solicitó al Ejecutivo por el nombramiento de Menkos al frente del Banguat, decisión que ha sido cuestionada por el sector privado organizado y algunos diputados.

En el informe, el Ejecutivo argumenta que exigir necesariamente una segunda licencia o permiso presupone demostrar previamente que la ausencia temporal anterior había concluido.

Sin embargo, sostiene que, al no existir reincorporación ni retorno a su curul, ni haber reanudado Menkos el ejercicio de las funciones legislativas, y al no existir una disposición constitucional o legal expresa en ese sentido, resulta jurídicamente inadmisible afirmar que se produjo una nueva ausencia que requiriera ser aprobada nuevamente por el Congreso.

También argumenta que la parte resolutiva no vinculó expresamente la duración de la sustitución al tiempo durante el cual el diputado desempeñaría el cargo de ministro de Finanzas, sino a la permanencia de su ausencia del ejercicio parlamentario.

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Explica que, en este caso, esa ausencia no ha cesado, ya que Menkos no se reincorporó al Congreso de la República, no regresó a su curul ni reanudó el ejercicio efectivo de las funciones legislativas como diputado electo.

El Ejecutivo recordó que el 19 de enero del 2024 el Congreso emitió el acuerdo 8-2024, por medio del cual autorizó al diputado Jonathan Menkos, electo por Lista Nacional en las elecciones, ausentarse de sus labores legislativas por tiempo indefinido.

Afirma que, antes de analizar la situación planteada por el amparista, debe tomarse en cuenta el contenido del texto constitucional que faculta a los diputados al Congreso a desempeñar otro cargo público, como norma especial, lo cual fue materializado mediante el acuerdo 8-2024 del Legislativo.

El 1 de octubre, el Cacif amplió el amparo promovido contra el presidente Bernardo Arévalo por el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria, al considerar que su calidad de diputado al Congreso es incompatible con el nuevo cargo.

El Cacif argumenta que, al no haber renunciado a su calidad de diputado, Menkos ocupa de forma simultánea dos cargos públicos, situación que, según la organización, contraviene el artículo 112 de la Constitución, que prohíbe desempeñar más de un cargo público remunerado, salvo las excepciones establecidas en esa norma.

Además, el Cacif fundamenta su planteamiento en los artículos 18, literal g), y 31 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Según su interpretación, esas disposiciones establecen impedimentos e incompatibilidades para que una persona que mantiene la calidad de diputado ejerza la presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria.

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