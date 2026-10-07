Junta Monetaria nombra nuevas autoridades del Banguat tras renuncia de cuerpo gerencial

La Junta Monetaria (JM) aprobó este miércoles 7 de octubre el nombramiento de cinco autoridades del Banco de Guatemala (Banguat), después de aceptar las renuncias de cuatro funcionarios que ocupaban puestos gerenciales en la institución, siendo la primera vez que ocurre un relevo completo del cuerpo gerencial de la banca central.

En un mensaje trasladado a periodistas se informó que algunos de los gerentes renunciantes “optaron a su jubilación después de más de 35 años de servicio a la institución”. El comunicado oficial del Banguat, sin embargo, no atribuye las renuncias a la jubilación ni detalla los motivos de cada salida.

La JM aceptó las renuncias de Jorge Vinicio Cáceres Dávila, gerente general, quien acumulaba 42 años de servicio; William Ariel Cano Hernández, gerente financiero, con 35 años, y Johny Gramajo Marroquín, gerente económico, con 38 años. También aceptó la renuncia de Herberth Solórzano Somoza como gerente administrativo, aunque este último continuará en la institución como gerente económico y tiene más de 27 años de trabajar en el Banguat.

Este último caso muestra que las cuatro renuncias anunciadas no equivalen necesariamente a salidas del banco central: Solórzano Somoza dejó la Gerencia Administrativa, pero fue nombrado por la misma Junta Monetaria para dirigir la Gerencia Económica.

Los movimientos ocurren pocos días después de que Jonathan Menkos Zeissig asumiera la presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria para el período del 1 de octubre del 2026 al 30 de septiembre del 2030. Su designación ha sido cuestionada mediante acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad.

Los nuevos nombramientos

Para la Gerencia General, la JM nombró a Eddy Roberto Carpio Sam, quien tiene más de 26 años de trabajar en el Banguat. Antes del nombramiento se desempeñaba como asesor III del Departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos y, del 1 de julio del 2023 al 30 de junio del 2026, fue consejero para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Susana Manoella Guerra Jordán fue nombrada gerente financiera. Tiene más de 21 años de trayectoria en el Banguat y desde el 2023 se desempeñaba como subdirectora del Departamento Internacional.

La Gerencia Administrativa quedó a cargo de Juan Antonio Ibáñez Reyes, quien tiene más de 27 años de trabajar en la institución y se desempeñaba como subdirector del Departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos.

Por su parte, Herberth Solórzano Somoza pasó de la Gerencia Administrativa a la Gerencia Económica. Desde el 2022 ocupaba el primero de esos cargos.

La JM también nombró a Edwin Rolando Paiz Sandoval como gerente jurídico. El comunicado no vincula este nombramiento con alguna de las cuatro renuncias anunciadas. Paiz Sandoval tiene más de 12 años de experiencia en el sector público y ha trabajado en el Ministerio de Cultura y Deportes, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Finanzas Públicas.

Cambios tras la llegada de Menkos

La renovación de las gerencias se conoce en los primeros días de la gestión de Menkos al frente del Banguat y de la Junta Monetaria.

El comunicado del banco central presenta los nombramientos como una decisión orientada a continuar impulsando la capacidad técnica y administrativa de la institución. Esa es la explicación oficial de la JM y no permite, por sí sola, establecer que las renuncias o los nombramientos sean consecuencia de la llegada de Menkos.

La información divulgada tampoco precisa cuándo fueron presentadas las renuncias. El mensaje enviado a periodistas aporta como explicación la jubilación de algunos de los funcionarios, pero no identifica individualmente quiénes se acogieron a ella.

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