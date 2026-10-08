José Alfredo Blanco Valdés deberá asumir temporalmente la presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria

José Alfredo Blanco Valdés, actual vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat), asumirá temporalmente la presidencia de esa institución y de la Junta Monetaria (JM), luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera de forma provisional la designación de Jonathan Menkos, así como su toma de posesión y el ejercicio del cargo.

La CC refirió que, mientras se resuelve en definitiva la situación del nombramiento, el vicepresidente del Banguat deberá asumir las funciones de presidente de ambas instituciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Blanco Valdés fue designado por el presidente Bernardo Arévalo para ejercer la vicepresidencia del Banguat y de la Junta Monetaria durante el período comprendido entre el 1 de octubre del 2026 y el 30 de septiembre del 2030.

El funcionario ha sido designado en varias ocasiones como vicepresidente del Banguat. En el 2018, fue nombrado por primera vez para el período hasta el 2022. Posteriormente, fue designado para un segundo período correspondiente al 2022-2026, y recientemente tuvo el nuevo nombramiento para continuar para el período 2026-2030.

Durante su trayectoria como vicepresidente, ha acompañado las gestiones de Sergio Recinos y Álvaro González Ricci, así como el actual período para el cual había sido nombrado Menkos como presidente.

Proceso podría prolongarse

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó recientemente, al analizar los posibles escenarios derivados de los amparos, que Menkos tiene derecho de defensa y que el proceso jurídico para llegar a una resolución definitiva podría prolongarse durante meses o incluso años.

El analista había señalado que, en caso de suspenderse provisionalmente el nombramiento, correspondería a Blanco Valdés asumir las funciones de la presidencia, como ahora lo dispuso la CC.

Maul recordó que existen antecedentes similares en la banca central, como los casos de Julio Suárez y Sergio Recinos. Este último permaneció varios años como vicepresidente en funciones de presidente.

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“Considero que, teniendo una figura como la de Blanco Valdés en la vicepresidencia y estando facultado para asumir las funciones, yo no miraría mayor problema, porque es un técnico reconocido, con una larga carrera en el banco, que siempre ha luchado por la independencia y por la autonomía del banco”, expresó Maul.

Según el analista, la institucionalidad del Banguat permite mantener la continuidad de sus funciones mientras se resuelve la situación jurídica del nombramiento.

Corte deja sin efecto actuaciones de Menkos

Otra de las decisiones de la CC fue dejar sin efecto las actuaciones realizadas por Menkos como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria desde el 1 de octubre del 2026.

La Corte consideró que, por razones de seguridad y certeza jurídica, es indispensable suspender la toma de posesión y el ejercicio del cargo, así como dejar sin efecto los actos y actuaciones efectuados por el funcionario.

La resolución comprende actuaciones de carácter administrativo, organizacional y laboral, además de aquellas relacionadas con las decisiones de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

Esta disposición genera interrogantes sobre los cambios en cinco gerencias del Banguat, aprobados por la Junta Monetaria el miércoles 7 de octubre, durante la primera sesión celebrada bajo la presidencia de Menkos, y si estos continuarán vigentes o es parte de lo que quedaría suspendido.

Los cambios abarcan las gerencias General, Financiera, Económica, Administrativa y Jurídica del banco central.

La CC estableció que su resolución deberá cumplirse inmediatamente después de que las partes reciban la notificación correspondiente.

CC advierte al presidente sobre futuros nombramientos

En su resolución, la CC también conminó al presidente Bernardo Arévalo a verificar, antes de efectuar cualquier nombramiento, que las personas designadas cumplan con los requisitos legales y las calidades necesarias para ejercer el cargo.

Además, deberá asegurarse de que no estén comprendidas en prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la legislación, particularmente en los artículos 14 y 28 de la Ley Orgánica del Banguat.

La Corte también señaló que los nombramientos deben respetar las disposiciones constitucionales relacionadas con la función pública, para garantizar la seguridad y certeza jurídica.

🚨 #Actualizado: CC anula nombramiento de Jonathan Menkos al frente del Banguat La Corte resolvió las acciones presentadas contra su designación y ordenó al presidente Bernardo Arévalo realizar un nuevo nombramiento. De manera temporal, la conducción del banco central quedará a cargo de su vicepresidente. 👉 Conozca qué efectos tiene la resolución y qué sigue para el Banguat en: https://t.co/JYRy7ypFOq — Prensa Libre (@prensa_libre) October 8, 2026

Los amparos conocidos por la CC este jueves 8 de octubre fueron promovidos contra el presidente de la República por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y por el diputado Allan Estuardo Rodríguez Reyes.

La suspensión del nombramiento es provisional, por lo que aún está pendiente la sentencia definitiva que resuelva los amparos.

Con información de Douglas Cuevas y Urias Gamarro