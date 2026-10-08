José Alfredo Blanco Valdés deberá asumir temporalmente la presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria

Amparos en la CC

José Alfredo Blanco Valdés deberá asumir temporalmente la presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria

La CC suspendió de forma provisional el nombramiento de Jonathan Menkos y dejó sin efecto las actuaciones efectuadas desde el 1 de octubre. El vicepresidente del banco central, José Alfredo Blanco Valdés, asumirá las funciones mientras se resuelven los amparos de forma definitiva.

y

|

time-clock

José Alfredo Blanco Valdés juramentado por el presidente Bernardo Arévalo Guatemala como vicepresidente del Banguat

José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banguat, fue juramentado la semana pasada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo para un nuevo mandato en el cargo, para el período del 2026 al 2030. (Foto, Prensa Libre: Gobierno de Guatemala).

José Alfredo Blanco Valdés, actual vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat), asumirá temporalmente la presidencia de esa institución y de la Junta Monetaria (JM), luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera de forma provisional la designación de Jonathan Menkos, así como su toma de posesión y el ejercicio del cargo.

La CC refirió que, mientras se resuelve en definitiva la situación del nombramiento, el vicepresidente del Banguat deberá asumir las funciones de presidente de ambas instituciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Blanco Valdés fue designado por el presidente Bernardo Arévalo para ejercer la vicepresidencia del Banguat y de la Junta Monetaria durante el período comprendido entre el 1 de octubre del 2026 y el 30 de septiembre del 2030.

El funcionario ha sido designado en varias ocasiones como vicepresidente del Banguat.  En el 2018, fue nombrado por primera vez para el período hasta el 2022. Posteriormente, fue designado para un segundo período correspondiente al 2022-2026, y recientemente tuvo el nuevo nombramiento para continuar para el período 2026-2030.

LECTURAS RELACIONADAS

Jonathan Menkos asumirá este jueves 1 de octubre un periodo de cuatro años al frente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), luego de que el presidente Bernardo Arévalo anunciará su designación. Sin embargo, el nombramiento ha abierto una discusión sobre si su condición de diputado elegido es compatible con el cargo que está por asumir. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Jonathan Menkos asumirá la presidencia del Banguat y la Junta Monetaria en medio de debate jurídico

chevron-right
ARÉVALO JURAMENTA A MENKOS PRESIDENTE DEL BANGUAT. 1.10.26

CC anula nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banguat

chevron-right

Durante su trayectoria como vicepresidente, ha acompañado las gestiones de Sergio Recinos y Álvaro González Ricci, así como el actual período para el cual había sido nombrado Menkos como presidente.

Proceso podría prolongarse

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó recientemente, al analizar los posibles escenarios derivados de los amparos, que Menkos tiene derecho de defensa y que el proceso jurídico para llegar a una resolución definitiva podría prolongarse durante meses o incluso años.

El analista había señalado que, en caso de suspenderse provisionalmente el nombramiento, correspondería a Blanco Valdés asumir las funciones de la presidencia, como ahora lo dispuso la CC.

Maul recordó que existen antecedentes similares en la banca central, como los casos de Julio Suárez y Sergio Recinos. Este último permaneció varios años como vicepresidente en funciones de presidente.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“Considero que, teniendo una figura como la de Blanco Valdés en la vicepresidencia y estando facultado para asumir las funciones, yo no miraría mayor problema, porque es un técnico reconocido, con una larga carrera en el banco, que siempre ha luchado por la independencia y por la autonomía del banco”, expresó Maul.

Según el analista, la institucionalidad del Banguat permite mantener la continuidad de sus funciones mientras se resuelve la situación jurídica del nombramiento.

Corte deja sin efecto actuaciones de Menkos

Otra de las decisiones de la CC fue dejar sin efecto las actuaciones realizadas por Menkos como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria desde el 1 de octubre del 2026.

La Corte consideró que, por razones de seguridad y certeza jurídica, es indispensable suspender la toma de posesión y el ejercicio del cargo, así como dejar sin efecto los actos y actuaciones efectuados por el funcionario.

La resolución comprende actuaciones de carácter administrativo, organizacional y laboral, además de aquellas relacionadas con las decisiones de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

LECTURAS RELACIONADAS

Las decisiones del Banco de Guatemala pueden incidir en el costo del crédito, el ahorro y el comportamiento de los precios; su presidente participa en la conducción de estas políticas. (Foto, Prensa Libre: cortesía Banguat)

Junta Monetaria nombra nuevas autoridades del Banguat tras renuncia de cuerpo gerencial

chevron-right
BERNARDO ARÉVALO

Bernardo Arévalo en informe defiende nombramiento de Jonathan Menkos en el Banguat ante amparo del Cacif

chevron-right

Esta disposición genera interrogantes sobre los cambios en cinco gerencias del Banguat, aprobados por la Junta Monetaria el miércoles 7 de octubre, durante la primera sesión celebrada bajo la presidencia de Menkos, y si estos continuarán vigentes o es parte de lo que quedaría suspendido.

Los cambios abarcan las gerencias General, Financiera, Económica, Administrativa y Jurídica del banco central.

La CC estableció que su resolución deberá cumplirse inmediatamente después de que las partes reciban la notificación correspondiente.

CC advierte al presidente sobre futuros nombramientos

En su resolución, la CC también conminó al presidente Bernardo Arévalo a verificar, antes de efectuar cualquier nombramiento, que las personas designadas cumplan con los requisitos legales y las calidades necesarias para ejercer el cargo.

Además, deberá asegurarse de que no estén comprendidas en prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la legislación, particularmente en los artículos 14 y 28 de la Ley Orgánica del Banguat.

La Corte también señaló que los nombramientos deben respetar las disposiciones constitucionales relacionadas con la función pública, para garantizar la seguridad y certeza jurídica.

Los amparos conocidos por la CC este jueves 8 de octubre fueron promovidos contra el presidente de la República por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y por el diputado Allan Estuardo Rodríguez Reyes.

La suspensión del nombramiento es provisional, por lo que aún está pendiente la sentencia definitiva que resuelva los amparos.

Con información de Douglas Cuevas y Urias Gamarro

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Rosa María Bolaños

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Banco de Guatemala Banguat Bernardo Arévalo Cacif Corte de Constitucionalidad Economía en Guatemala Jonathan Menkos José Alfredo Blanco Valdés Junta Monetaria 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM