Arévalo juramenta a Jonathan Menkos como presidente del Banguat; Cacif interpone amparo ante nombramiento

La Presidencia informó que este jueves 1 de octubre el presidente Bernardo Arévalo juramentó a Jonathan Menkos Zeissig como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de Junta Monetaria.

Además, juramentó a José Alfredo Blanco Valdés como vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banguat para el período 2026-2030.

Añadió que el mandatario también juramentó a Juan Carlos Catalán Herrera como superintendente de Bancos para el mismo período.

El 29 de septiembre, Arévalo nombró a Menkos Zeissig como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria para el período comprendido del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2030.

Con este nombramiento, Menkos sustituye en el cargo a Álvaro González Ricci, quien ocupó la Presidencia del Banguat y de la Junta Monetaria durante el período 2022-2026.

Según un comunicado del Gobierno, los nombramientos fueron efectuados en ejercicio de las atribuciones que le confieren al presidente el artículo 132 de la Constitución Política de la República y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

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El nombramiento de Menkos ha generado distintas interpretaciones sobre su legalidad.

Cacif interpone amparo

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) interpuso un recurso de amparo por el nombramiento de Jonathan Menkos.



El gobierno informó que Menkos fue juramentado la mañana de este 1 de octubre por el presidente de la República, Bernardo Arévalo. El amparo fue presentado también este día por el Cacif, el cual argumenta que el nombramiento no siguió el proceso, ya que Menkos debía renunciar antes a su curul como diputado al Congreso de la República, se expuso.



El funcionario fungió hasta el 30 de septiembre como ministro de Finanzas Públicas. Ese día, el presidente Arévalo anunció el nombramiento de Débora Alvarado como nueva ministra de Finanzas Públicas, en sustitución de Menkos.

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