Nuevo juicio para Julio Girón Castañeda, señalado por el secuestro del odontólogo Julio Martínez

Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado por el Ministerio Público (MP) como presunto cabecilla de la estructura vinculada al secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, deberá enfrentar un segundo proceso penal, informaron este jueves 1 de octubre fuentes judiciales.

El Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal resolvió enviarlo a juicio por el delito de uso de equipos terminales móviles en centros de privación de libertad.

La decisión fue tomada después de que, durante la audiencia, se analizaran los elementos de prueba presentados por el MP. El juez consideró que existían suficientes elementos para que el caso fuera discutido en juicio.

El caso se originó durante una requisa efectuada por autoridades del Sistema Penitenciario en el centro de detención donde se encontraba Girón Castañeda.

Durante la inspección de la celda que ocupaba el sindicado, los guardias localizaron dos teléfonos celulares.

La defensa cuestionó que los aparatos estuvieran directamente relacionados con su patrocinado.

Los abogados argumentaron que Girón Castañeda no era la única persona privada de libertad en ese espacio y que, por lo tanto, los dispositivos podrían haber pertenecido a otro recluso.

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