Taiwán busca ampliar inversiones y cooperación con Guatemala mediante alianzas empresariales y tecnológicas

Guatemala y Taiwán buscan ampliar su cooperación en salud, tecnología, comercio e inversión durante una visita oficial que incluye encuentros empresariales, académicos y gubernamentales, informaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, destacó la relación bilateral con Taiwán), durante la visita oficial del canciller taiwanés, Lin Chia-lung, y la conmemoración de 92 años de relaciones entre ambos países.

Martínez señaló que la relación de más de nueve décadas se ha desarrollado sobre principios que ambos países consideran compartidos, entre ellos la democracia, la libertad y el Estado de derecho. Durante la visita, las delegaciones abordarán el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el comercio y los programas de cooperación.

El canciller guatemalteco destacó que la delegación taiwanesa incluye representantes del Gobierno, el sector privado, universidades y centros de investigación, con quienes se busca identificar nuevas áreas de colaboración.

Como parte de la agenda, la delegación visitará el espacio donde se construye un hospital especializado contra el cáncer en Guatemala y participará en la inauguración de un centro de monitoreo para operaciones de emergencia y control de incidentes en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

También está prevista una actividad relacionada con Chunghwa Telecom, empresa estatal de telecomunicaciones de Taiwán, y reuniones entre integrantes de la delegación y representantes de sectores empresariales guatemaltecos.

Martínez señaló que la representación empresarial taiwanesa incluye compañías vinculadas con tecnología, desarrollo comercial y tecnologías verdes. Según el canciller, estos encuentros buscan abrir oportunidades de cooperación económica, industrial y tecnológica entre ambos países.

La delegación también está integrada por especialistas de universidades y centros de investigación. Entre las áreas mencionadas por Martínez se encuentran salud y medicina, educación médica, hospitales de alta especialidad, tecnología, innovación, negocios, incubación y aceleración de empresas emergentes, además de educación e investigación científica.

El canciller recordó que la cooperación de Taiwán en Guatemala se ha concentrado en áreas como salud, educación, agricultura, desarrollo rural e infraestructura, y sostuvo que la visita permitirá revisar los avances de esa relación y explorar nuevos proyectos.

Martínez planteó que Guatemala busca que la relación avance hacia una cooperación estratégica que incluya oportunidades de desarrollo económico y social y nuevos vínculos industriales y tecnológicos entre ambos países.

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