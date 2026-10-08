Cacif advierte riesgos por relevo simultáneo de varios gerentes del Banco de Guatemala

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expresó su preocupación por el relevo simultáneo de cinco gerentes del Banco de Guatemala (Banguat), cuyos nombramientos fueron aprobados el miércoles 7 de octubre por la Junta Monetaria (JM).

Los cambios comprenden las gerencias General, Financiera, Económica, Administrativa y Jurídica del banco central.

“Un cambio de esta magnitud puede debilitar la continuidad técnica que ha distinguido a la banca central guatemalteca”, advirtió el Cacif en un comunicado divulgado este jueves 8 de octubre.

La organización empresarial señaló que, con fundamento en la independencia que le otorga la Constitución Política de la República y en su Ley Orgánica, el Banguat ha consolidado durante décadas un equipo técnico cuyos integrantes ingresan y ascienden con base en sus méritos y preparación profesional.

Según el Cacif, esa institucionalidad ha generado resultados reconocidos tanto en Guatemala como por la comunidad internacional.

Por ello, hizo un llamado a actuar con responsabilidad para preservar la carrera técnica y la autonomía del banco central, que considera pilares de la estabilidad macroeconómica del país.

El relevo en las gerencias

La Junta Monetaria aprobó el miércoles 7 de octubre el nombramiento de cinco autoridades del Banguat, después de aceptar las renuncias de cuatro funcionarios que ocupaban puestos gerenciales, aunque del quinto no se brindó detalle. Se trata del primer relevo completo del cuerpo gerencial de la institución.

El comunicado oficial del Banguat no atribuye las renuncias a jubilaciones ni detalla los motivos de las salidas.

La JM aceptó las renuncias de Jorge Vinicio Cáceres Dávila, gerente general, con 42 años de servicio; William Ariel Cano Hernández, gerente financiero, con 35 años, y Johny Gramajo Marroquín, gerente económico, con 38 años.

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También aceptó la renuncia de Herberth Solórzano Somoza como gerente administrativo, aunque continuará en la institución como gerente económico. El funcionario acumula más de 27 años de servicio.

Mientras tanto se nombró a Eddy Roberto Carpio Sam como gerente general y a Susana Manoella Guerra Jordán como gerente financiera.

La Gerencia Administrativa quedó a cargo de Juan Antonio Ibáñez Reyes, mientras que Herberth Solórzano Somoza pasó de la Gerencia Administrativa a la Económica.

Además, la JM nombró a Edwin Rolando Paiz Sandoval como gerente jurídico. El comunicado oficial no vincula este nombramiento con ninguna de las cuatro renuncias anunciadas.

Los cambios ocurrieron durante la primera sesión de la JM después del nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria para el período comprendido entre el 1 de octubre del 2026 y el 30 de septiembre del 2030.

Su designación ha sido cuestionada mediante acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), entre ellas un amparo presentado por el Cacif.

Sin embargo el presidente de la República, Bernardo Arévalo, defendió el nombramiento.

Mensaje de la Embajada de EE. UU.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala adviertió este 8 de octubre, en sus redes sociales, que no guardará silencio “ante los intentos de politizar el Banco de Guatemala o poner en riesgo la estabilidad económica del país”.

La misión diplomática se pronunció mientras la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvía un paquete de acciones legales que cuestionan el nombramiento de Jonathan Menkos, exministro de Finanzas Públicas y diputado electo por el Movimiento Semilla, al frente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria.

La Embajada estadounidense reconoce al Banguat como una institución clave para la estabilidad económica guatemalteca y subraya que respeta la autoridad de la CC para tomar decisiones libres de presiones externas o represalias, en defensa del Estado de derecho.

Una de las acciones incluidas en el paquete es una solicitud de amparo interpuesta por el Cacif.

El pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos ocurre un día después de que la Junta Monetaria aceptara las renuncias de cuatro funcionarios que ocupaban puestos gerenciales en el Banguat. Es la primera vez que se produce un relevo completo del cuerpo gerencial.

Estos cambios ocurren días después de que Menkos asumiera la presidencia del Banguat para el período 2026-2030.