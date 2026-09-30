Qué hace el presidente del Banguat y cuáles son sus responsabilidades

Jonathan Menkos Zeissig fue designado a la presidencia de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Banguat) para el período 2026-2030, en sustitución de Álvaro González Ricci. Su nombramiento fue anunciado por el presidente Bernardo Arévalo el 29 de septiembre.

Su llegada al Banguat pone bajo atención el papel que desempeña esta institución en la economía nacional.

LECTURAS RELACIONADAS Arévalo designa a Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria

Pero, ¿qué hace el presidente del Banguat? ¿Qué decisiones están bajo su responsabilidad y cuáles corresponden a la Junta Monetaria?

Para entender el alcance del cargo, primero hay que conocer qué hace el Banco de Guatemala, cómo se toman sus principales decisiones y de qué manera puede contribuir a mantener la estabilidad económica del país, especialmente en momentos de crisis.

¿Cuál es la función del Banco de Guatemala?

El Banco de Guatemala tiene un mandato principalmente macroeconómico. De acuerdo con el artículo 3 de su Ley Orgánica, su objetivo fundamental es contribuir a crear y mantener las condiciones más favorables para el desarrollo ordenado de la economía nacional, para lo cual debe propiciar condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promuevan la estabilidad del nivel general de precios.

Esto significa que el banco central no tiene como función fijar el precio de productos, establecer salarios o determinar cuánto debe cobrar una empresa. Su actuación busca influir en las condiciones generales en las que funcionan la economía y el sistema financiero.

Entre sus principales funciones legales están:

Ser el único emisor de la moneda nacional .

. Procurar un nivel adecuado de liquidez del sistema bancario .

. Procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos .

. Recibir en depósito los encajes bancarios y depósitos legales .

. Administrar las reservas monetarias internacionales, de acuerdo con los lineamientos de la Junta Monetaria.

Por ello, aunque buena parte de las decisiones del banco central se toman en el ámbito macroeconómico, sus efectos pueden llegar posteriormente a empresas y hogares a través de variables como las tasas de interés, el crédito, el ahorro, la inversión, el consumo y la inflación.

¿Qué papel tiene la Junta Monetaria?

Es importante aclarar que el presidente del Banguat no decide por sí solo la política monetaria.

La Ley Orgánica establece que la Junta Monetaria está integrada por ocho miembros: el presidente de la Junta, los ministros de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, un representante electo por el Congreso, uno por las asociaciones empresariales, uno por los bancos privados nacionales y uno por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

A su vez, la ley establece que la Junta Monetaria determina y evalúa la política monetaria, cambiaria y crediticia, incluidas las metas programadas, tomando en cuenta el entorno económico nacional e internacional. También debe velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional.

LECTURAS RELACIONADAS Junta Monetaria mantiene tasa líder en 3.50% ante riesgos de inflación en Guatemala

La Junta Monetaria, además, ejerce sus funciones con absoluta independencia y bajo su exclusiva responsabilidad, según la Ley Orgánica.

Por eso, cuando se habla de decisiones como modificar la tasa de interés líder de política monetaria, se trata de una decisión de la Junta Monetaria y no de una decisión individual del presidente del Banguat.

Entonces, ¿qué hace el presidente del Banguat?

El presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala tiene un papel central en la propuesta, coordinación y ejecución de la política monetaria.

El artículo 30 de la Ley Orgánica establece entre sus atribuciones proponer a la Junta Monetaria la política monetaria, cambiaria y crediticia, incluidas las metas programadas y las medidas necesarias para su ejecución. También debe velar por la correcta ejecución de la política que determine la Junta.

Además, le corresponde:

Atender las relaciones con las autoridades y organismos del Estado, particularmente con el Organismo Ejecutivo .

. Procurar la coordinación de las políticas económica, financiera y fiscal del Estado con la política monetaria, cambiaria y crediticia.

del Estado con la política monetaria, cambiaria y crediticia. Velar por la correcta ejecución de las políticas determinadas por la Junta Monetaria.

Ejercer la representación legal principal del Banco de Guatemala.

del Banco de Guatemala. Dirigir y promover la divulgación de las actuaciones de la Junta Monetaria.

Resolver los asuntos que no estén reservados a la decisión de la Junta.

En otras palabras, el presidente tiene una responsabilidad importante en la formulación de propuestas, coordinación y ejecución, pero no sustituye a la Junta Monetaria en las decisiones que legalmente corresponden a ese órgano colegiado.

¿Cómo llega la política monetaria a los hogares y empresas?

De acuerdo con directivos del banco central, la importancia del Banguat puede entenderse mediante una cadena sencilla: cuando cambia la orientación de la política monetaria, pueden modificarse las condiciones financieras del sistema. Esto puede tener efectos sobre el costo del crédito y los incentivos para ahorrar, invertir o consumir.

Sin embargo, esto no significa que el Banguat establezca directamente la tasa que una persona pagará por un préstamo, ni que determine cuánto cobrará una empresa por sus productos.

Se trata de un efecto indirecto de la política macroeconómica sobre las decisiones microeconómicas de hogares y empresas.

¿Qué relación tiene con el Gobierno?

El presidente del Banguat también tiene entre sus responsabilidades mantener relaciones con las autoridades estatales y procurar la coordinación de las políticas económica, financiera y fiscal con la política monetaria, cambiaria y crediticia.

Esta coordinación es relevante porque las decisiones económicas no funcionan de manera aislada. El desempeño de la economía depende de la interacción entre aspectos como la producción, las finanzas públicas, el sector externo y las condiciones monetarias.

Pero coordinación no significa que el banco central esté subordinado al Ejecutivo. La Ley Orgánica establece expresamente la independencia de la Junta Monetaria en el ejercicio de sus funciones.

¿Qué hizo el Banguat durante la pandemia?

Por citar un ejemplo, en la crisis provocada por el Covid-19, en 2020, también puso a prueba el papel del Banco de Guatemala. En ese período, la Junta Monetaria adoptó medidas extraordinarias para mantener la liquidez del sistema financiero y contribuir al funcionamiento de los mercados de crédito.

Entre las medidas estuvo la reducción de la tasa líder de política monetaria, que pasó de 2.75% a 2.25% en marzo de 2020 y posteriormente llegó a 1.75%. Además, el Banguat utilizó mecanismos para proporcionar liquidez al sistema bancario, entre ellos operaciones de reporto y la redención anticipada de depósitos a plazo. El propio banco central documentó estas medidas como parte de las acciones adoptadas para enfrentar la crisis provocada por la pandemia.

La pandemia también produjo una situación excepcional en la relación entre el banco central y las finanzas públicas. El Decreto 13-2020 autorizó una ampliación presupuestaria de Q11 mil millones, cuyo financiamiento contempló la emisión de bonos del Tesoro que serían adquiridos directamente por el Banco de Guatemala.

Este episodio permite observar que, en una emergencia, el banco central puede adoptar medidas extraordinarias para preservar la liquidez y el funcionamiento del sistema financiero. Sin embargo, esto no significa que su función ordinaria sea financiar el gasto del Gobierno.

¿Qué significa esto para los guatemaltecos?

Para un hogar, las decisiones del Banguat pueden terminar reflejándose en aspectos como el comportamiento de los precios, las condiciones del crédito, los incentivos para ahorrar y el entorno económico en el que toma sus decisiones.

Para las empresas, las condiciones monetarias pueden influir en el costo y disponibilidad del financiamiento, las decisiones de inversión y el comportamiento de la demanda.

Pero el papel del banco central debe entenderse desde su mandato: crear condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que contribuyan a la estabilidad de precios y al desarrollo ordenado de la economía nacional.