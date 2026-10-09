Jonathan Menkos enfrenta tres denuncias en el MP tras ocupar la presidencia del Banguat sin dejar su cargo de diputado

Jonathan Menkos, exministro de Finanzas, acumula tres denuncias ante el Ministerio Público (MP) por presuntamente haber cometido los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, luego de asumir la presidencia del Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria sin renunciar a su cargo como diputado.

El Departamento de Comunicación y Prensa del MP informó este viernes 9 de octubre que tiene conocimiento de tres denuncias presentadas contra Menkos, cuyo nombramiento como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria fue anulado por la Corte de Constitucionalidad (CC) el jueves 8 de octubre.

Según el MP, una de las denuncias fue presentada el jueves 8 de octubre por el diputado de oposición Allan Rodríguez, quien señaló a Menkos por el delito de abuso de autoridad.

Las otras dos denuncias fueron interpuestas este viernes 9 de octubre por Yulma López. Una corresponde al delito de abuso de autoridad y la otra, al de incumplimiento de deberes, de acuerdo con la información proporcionada por el MP.

Las acciones legales surgen después de que Menkos dejara el Ministerio de Finanzas para asumir, el 1 de octubre, la presidencia del Banguat, cargo que ocupó durante ocho días antes de que la CC dejara en suspenso su nombramiento.

La CC anuló su nombramiento

El jueves 8 de octubre, la Corte de Constitucionalidad anuló el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria, luego de resolver un conjunto de acciones legales que cuestionaban su designación por haber asumido el puesto sin renunciar a su cargo como diputado.

Entre las acciones presentadas figuraban un amparo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (Cacif) y otro del diputado Allan Rodríguez.

El Organismo Ejecutivo había justificado el nombramiento con base en el permiso que el Congreso otorgó a Menkos en enero del 2024 para ausentarse de sus funciones legislativas y asumir como ministro de Finanzas.

Sin embargo, las acciones legales cuestionaban que ese permiso fuera suficiente para ocupar la presidencia del banco central, pues señalaban que Menkos debía apartarse de su cargo como diputado para evitar los impedimentos establecidos en la ley.

La CC resolvió dejar en suspenso el acuerdo gubernativo número 35, mediante el cual el presidente Bernardo Arévalo había designado a Menkos para dirigir el Banguat.

La resolución fue aprobada por mayoría de tres votos contra dos, durante la sesión plenaria del jueves 8 de octubre, en la que participaron los cinco magistrados titulares.

Los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa y Julia Rivera votaron a favor de anular el nombramiento, mientras que la presidenta de la CC, Annabella Morfín, y la magistrada Astrid Lemus votaron en contra.

Con esta decisión, la CC ordenó al presidente Bernardo Arévalo efectuar una nueva designación para la presidencia del Banco de Guatemala.

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