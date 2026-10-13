Del Banguat al Congreso: Menkos regresa entre señalamientos y negociaciones por el presupuesto 2027

El diputado Jonathan Menkos regresará al Congreso de la República este martes 13 de octubre, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejara en suspenso su nombramiento como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), cargo que ocupó durante ocho días.

Su reincorporación se produce en medio de la discusión del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el 2027, proceso en el que, según analistas, el exministro de Finanzas podría desempeñar un papel relevante por su experiencia en materia fiscal y su conocimiento del funcionamiento del Ejecutivo.

Sin embargo, su participación estará condicionada por su situación política, debido a que no cuenta con el respaldo de una bancada, lo que podría limitar su capacidad para integrar comisiones legislativas e impulsar iniciativas.

La diputada Victoria Palala, congresista elegida por Movimiento Semilla, confirmó el retorno de Menkos al Organismo Legislativo, aunque señaló que todavía se desconoce si permanecerá como diputado o solicitará una nueva licencia para ocupar otro cargo.

“Sí, es correcto, derivado de la resolución de la CC donde deja sin efecto el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banguat, Jonathan volverá a ocupar su curul en el Congreso, esto se dará a partir de hoy”, afirmó Palala.

La congresista explicó que la decisión sobre la permanencia de Menkos podría conocerse antes de la próxima sesión plenaria.

“Lo que tenemos seguro es que él vuelve hoy, y la decisión que tome se estará definiendo en las próximas horas, esperemos que previo al pleno tengamos una información certera si decide quedarse como diputado o pedir permiso para otro espacio”, indicó.

Por su lado, el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, afirmó ayer, que Jonathan Menkos retomará sus funciones como diputado, luego de que la CC suspendiera provisionalmente su nombramiento como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria (JM).

“Ya se va a incorporar. A partir de hoy, no estoy seguro, pero sí se va a incorporar, eso sí se lo puedo decir”, comentó Contreras, aunque no precisó la fecha exacta de su retorno al pleno.

Experiencia en Finanzas podría darle influencia

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), consideró que Menkos podría desempeñar un papel relevante en la discusión del presupuesto para el 2027, particularmente por su experiencia como ministro de Finanzas Públicas.

No obstante, señaló que primero deberá determinarse si su situación política y legislativa le permite integrar la Comisión de Finanzas del Congreso.

“Sí puede tener un rol protagónico en la Comisión de Finanzas, porque, al haber sido ministro de Finanzas, conoce ampliamente estos temas. Ahora que el anterior presidente, Julio Héctor Estrada, ya no está activo, para bien o para mal podría ser un diputado clave en todos los asuntos relacionados con el presupuesto”, afirmó Maul.

El analista explicó que, al no contar con una bancada, la influencia de Menkos dependerá de su capacidad para alcanzar acuerdos con otros diputados y establecer mecanismos de interlocución entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Esto podría cobrar importancia durante la negociación del proyecto de presupuesto del 2027, cuya aprobación requiere acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

“En temas presupuestarios, Menkos tiene conocimientos que podrían darle una influencia importante, pero, al no contar con una bancada, estaría limitado, salvo que logre desempeñar un papel de intermediación indirecta entre el Ejecutivo y el Congreso, mediante sus colegas en el pleno”, puntualizó.

Maul agregó que el Ministerio de Finanzas Públicas debería actuar con independencia de quien haya ocupado anteriormente su titularidad, aunque reconoció que, en la práctica, esa separación podría no ser absoluta.

Cancelación del partido limitaría su participación

Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), consideró que la cancelación del partido político con el que Menkos llegó al Congreso representa una limitación para su participación legislativa.

Según el analista, los diputados afectados por la cancelación de su organización política no podrían integrar comisiones del Congreso, situación que reduciría sus posibilidades de intervenir en determinados espacios de decisión.

Coyoy también señaló que, ante la proximidad del proceso electoral del 2027, estos legisladores podrían concentrar sus esfuerzos en buscar la reelección mediante otras organizaciones políticas.

Por ello, considera poco probable que Menkos tenga una participación activa en la presentación de iniciativas de ley durante los próximos meses.

Sin embargo, identificó una excepción en la discusión del presupuesto general del Estado para el 2027, en cuya negociación el exministro podría desempeñar un papel protagónico para conseguir los votos necesarios para su aprobación.

Ambos analistas coinciden en que el conocimiento de Menkos sobre las finanzas públicas podría darle influencia en las negociaciones, aunque su capacidad de incidencia dependerá de los acuerdos políticos que consiga establecer.

Posibles delitos

El diputado Allan Rodríguez aseguró que presentó denuncias contra Jonathan Menkos por presunto abuso de autoridad y señaló posibles delitos relacionados con el acceso a la información pública durante su breve gestión al frente del Banco de Guatemala (Banguat).

Rodríguez, quien promovió una de las acciones legales contra el nombramiento de Menkos, afirmó que el exministro de Finanzas deberá reincorporarse al pleno del Congreso este martes 13 de octubre, luego de que la CC suspendiera provisionalmente su designación como presidente del banco central.

El legislador también cuestionó las actuaciones de Menkos durante los días que estuvo al frente de la institución, al considerar que podrían constituir incumplimientos de las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública.

¿Por qué la CC dejó sin efecto su nombramiento?

El regreso de Menkos al Congreso se deriva de la resolución emitida el jueves 8 de octubre por la Corte de Constitucionalidad, que suspendió provisionalmente su nombramiento como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria.

La decisión fue aprobada por tres votos contra dos, luego de que la Corte conociera acciones legales contra su designación, entre ellas un amparo presentado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y otro promovido por el diputado Allan Rodríguez.

Los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa y Julia Rivera votaron a favor de la resolución, mientras que Annabella Morfín, presidenta de la CC, y Astrid Lemus se pronunciaron en contra.

El principal cuestionamiento jurídico fue que Menkos asumió la presidencia del banco central sin renunciar a su condición de diputado, situación que los accionantes consideraron incompatible con las disposiciones legales aplicables al cargo.

El presidente Bernardo Arévalo había anunciado su designación el 29 de septiembre para el período 2026-2030, y Menkos tomó posesión el 1 de octubre.

El Ejecutivo justificó el nombramiento con base en la licencia que el Congreso concedió a Menkos en enero del 2024 para ausentarse de sus funciones legislativas y desempeñarse como ministro de Finanzas Públicas.

Sin embargo, las acciones legales cuestionaron que ese permiso pudiera extenderse a un cargo distinto del originalmente autorizado.

La CC dejó en suspenso el acuerdo gubernativo número 35, mediante el cual se efectuó el nombramiento, y dispuso dejar sin efecto las actuaciones realizadas por Menkos durante su permanencia al frente del banco central, incluidas las relacionadas con decisiones administrativas y de la Junta Monetaria.

Además, ordenó que el vicepresidente del Banguat, José Alfredo Blanco Valdés, asumiera temporalmente la presidencia de la institución, mientras el mandatario efectúa una nueva designación.

Un regreso en medio de decisiones presupuestarias

La reincorporación de Menkos ocurre después de su paso por el Ministerio de Finanzas y de una breve gestión al frente del Banguat, marcada por cuestionamientos jurídicos sobre su nombramiento.

En el Congreso encontrará una agenda legislativa en la que destaca la discusión del presupuesto para el 2027, una de las principales decisiones financieras que deberán tomar los diputados antes del 30 de noviembre.

Aunque su experiencia podría convertirlo en un interlocutor durante las negociaciones, todavía está pendiente establecer si podrá participar en la Comisión de Finanzas y qué papel asumirá dentro del Legislativo.

Por ahora, la diputada Victoria Palala confirmó que Menkos retomará su curul este martes 13 de octubre, mientras se define si continuará en el Congreso o solicitará una nueva licencia para ocupar otro cargo público.