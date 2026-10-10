Arévalo debe nombrar pronto al presidente del Banguat tras fallo de la CC, afirman analistas

Luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejara sin efecto el nombramiento del exministro de Finanzas y diputado Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat), analistas consideran necesario que el gobernante Bernardo Arévalo designe cuanto antes a un nuevo titular para garantizar la certeza jurídica de la institución.

La CC otorgó un amparo provisional solicitado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y el diputado Allan Rodríguez, debido a la incompatibilidad de ejercer la presidencia del Banguat mientras Menkos mantiene su condición de diputado.

La Corte también dejó sin efecto sus actuaciones en el banco central y la Junta Monetaria, y ordenó al Ejecutivo nombrar a un profesional "que cumpla los requisitos legales". Mientras se resuelve el caso, José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banguat, asumirá temporalmente el cargo.

Certeza jurídica

Erick Coyoy, economista e investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), explicó que la CC interpretó y aplicó el artículo 18 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, relativo a las restricciones para funcionarios con cargos de elección popular.

“La CC ha hecho una interpretación del artículo 18 del Banco de Guatemala y considera que sí le aplica al exministro –Menkos– la restricción que allí establece para funcionarios con cargos de elección popular. Él es diputado electo y la investidura la mantiene, y la CC ha considerado que sí contraviene ese impedimento el nombramiento”, indicó.

Coyoy recordó que, en el 2014, el entonces diputado José Alejandro Arévalo renunció a su curul para dirigir la Superintendencia de Bancos, un precedente que la CC pudo considerar. Advirtió, además, de las repercusiones internacionales del caso.

“Yo creo que ahorita lo más importante es la certeza jurídica. El mensaje que se está mandando internacionalmente por esta situación no es favorable para el país, no es una buena señal lo que está enviando con este enredo jurídico que se ha armado. Creo que lo más importante es que el Ejecutivo ya asuma la resolución”, afirmó Coyoy.

Pulso entre el Ejecutivo y el sector privado

El politólogo Renzo Rosal calificó la situación como un “pulso político mal calculado” entre el Ejecutivo y el sector privado, que ha provocado “un desgaste innecesario”.

“En principio veo que todo esto, que ahora tuvo un desenlace con la resolución de la CC es producto de un pulso entre el Ejecutivo y el sector privado. El Ejecutivo creo que pecó de, no sé si de simplismo o de cierto nivel de prepotencia al designar al exministro Menkos presidente del Banco de Guatemala, pero sin cumplir con un asunto de orden procedimental”, comentó.

Rosal señaló que el sector privado percibía el perfil de Menkos como “riesgoso” por considerarlo contrario a su línea de pensamiento. A su juicio, las objeciones al procedimiento facilitaron la presentación del amparo.

Designación inmediata

Coyoy considera que Arévalo debe acatar pronto la resolución. Aunque la ley no lo obliga a efectuar una convocatoria pública, recordó que el mandatario utilizó ese mecanismo para designar a su magistrado ante la CC.

“No lo obliga la ley ¿verdad? Pero el presidente ya lo hizo una vez. Yo recuerdo que cuando nombró a su magistrado para la Corte de Constitucionalidad, aunque la ley tampoco lo obliga a hacer un proceso público, sí lo hizo. Se recibieron candidaturas de profesionales idóneos para el cargo y hubo esa opción”, indicó.

El economista agregó que una convocatoria pública enviaría una señal favorable internacionalmente, dada la estabilidad macroeconómica del país.

Rosal también recomendó nombrar a un profesional de carrera, incluso de la propia institución, y evitar que estas decisiones tengan “tintes políticos”.

“No es la primera vez que hay una designación así, sin pensar estas implicaciones políticas estratégicas y ahora se vuelve a patentizar esa falencia”, concluyó Rosal.

Ejecutivo acata el fallo y analiza actuaciones

El Organismo Ejecutivo afirmó que respeta y acata el amparo provisional, que suspende temporalmente los efectos del nombramiento sin anular definitivamente la designación.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó:“Se analiza los alcances de la medida para determinar cómo proceder, conforme a las facultades constitucionales del presidente y las leyes aplicables”.

El Ejecutivo agregó que el vicepresidente del Banguat ejercerá interinamente la presidencia para garantizar la continuidad institucional. Los efectos sobre las actuaciones realizadas desde el 1 de octubre se determinarán conforme a la resolución y al análisis jurídico de la Junta Monetaria y del banco central.

Interponen denuncias contra Menkos

El Ministerio Público (MP) confirmó tres denuncias contra Menkos por sus actuaciones al frente del Banguat. La primera fue presentada el 8 de octubre por el diputado Allan Rodríguez, por abuso de autoridad. Las otras dos fueron interpuestas el 9 de octubre por Yulma López, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.