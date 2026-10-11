Presidenta de la CC estuvo a favor de suspender nombramiento de Menkos en el Banguat, pero no de advertir al presidente Arévalo

Esta semana la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió anular el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y Junta Monetaria, pero la decisión no fue unánime.

La resolución tuvo dos votos razonados, uno de Astrid Lemus y otro de la magistrada presidenta Annabella Morfín, esta última quien horas antes había propuesto otorgar el amparo provisional y suspender el nombramiento de Menkos.

La Corte publicó en sus redes sociales los votos razonados de las dos magistradas, junto a la resolución emitida que fue notificada a la presidencia de Bernardo Arévalo alrededor de las 18 horas.

En el voto razonado de Morfín, la magistrada presidenta reconoce que había compartido una propuesta para otorgar un amparo provisional, pero que no estuvo de acuerdo con el resto de los puntos de la resolución.

En el proyecto de acuerdo propuesto por Morfín, al que Prensa Libre tuvo acceso, el documento deja en suspenso el acuerdo gubernativo número 35, con el que el presidente Bernardo Arévalo nombró a Menkos.

Pero esa propuesta no incluía los otros puntos explicativos de la resolución que fue tomada por mayoría de tres a dos, lo que incluye una serie de advertencias para el presidente Arévalo.

Anabella Morfín, presidenta de la CC en su discurso de toma de posesión. (Foto Prensa Libre: Byron Bayza).

“Inicialmente consideré procedente optar por la decisión de dejar en suspenso temporal la designación cuestionada, por lo que presenté un proyecto que proponía decretar la protección provisional”, indica el documento.

La Corte de Constitucionalidad, a la opinión pública hace saber: En el siguiente enlace puede consultar los votos razonados y el auto: https://t.co/q1L5L0aSow https://t.co/uyZ6dUpNv9 — Corte de Constitucionalidad de Guatemala (@CC_Guatemala) October 9, 2026

En sus argumentos Morfín refiere que no comparte cuando se habla de una “incompatibilidad”, indicando que con esa afirmación se anticipa a un pronunciamiento de fondo.

En la resolución firmada, Morfín aparece como disidente, pero su propuesta de fallo original también dejaba en suspenso el nombramiento de Menkos, con la diferencia que ese documento no contenía las advertencias al presidente.

Advertencia al presidente

En la resolución la CC llamó la atención al presidente Arévalo, para que al momento de hacer una nueva designación verifique que se cumple con los requisitos legales.

Pero este punto es uno de los que no comparte la magistrada presidenta, quien fue designada para el cargo por el propio presidente Arévalo, y quien, por ser la jueza de mayor edad entre los magistrados titulares, ocupa la primera presidencia de la CC para el 2026-2027.

La @CC_Guatemala advierte al presidente @BArevalodeLeon para que al nombrar al nuevo presidente del @Banguat se abstenga de elegir a personas que incumplan los requisitos de ley para que el nombramiento tenga certeza jurídica. https://t.co/PfpRsFCOlU — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 8, 2026

“Disiento también de dicha conminatoria por su amplitud, por ser innecesaria, y por el reproche institucional que incorpora en esta etapa procesal”, argumenta la magistrada.

Morfín, añade: “La resolución extiende el mandato a la verificación que el presidente debe efectuar antes de realizar “cualquier nombramiento” y a la observancia de las normas constitucionales en “todo nombramiento que realice” bajo apercibimientos legales. Con ello, el control de una designación determinada se transforma en una advertencia general sobre el ejercicio futuro de la potestad nominadora”.

Lemus: “Denegar el amparo”

El voto razonado de la magistrada Astrid Lemus, electa para la CC por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), es directo al considerar que no debía suspenderse el nombramiento de Menkos.

Menkos fue cuestionado por haber tomado posesión del cargo sin haber renunciado a su curul como diputado, entrando en una incompatibilidad que lo terminó dejando fuera.

Pero el criterio de la magistrada Lemus es que ese argumento no tendría validez, ya que alguien más le sustituye del rol de diputado y por tener un permiso del legislativo.

“Estimo que correspondía denegar el amparo provisional. La decisión mayoritaria tiene por configurada una incompatibilidad a partir de la conservación de la investidura de diputado, pese a la existencia de un permiso parlamentario y de una sustitución en el ejercicio de las funciones legislativas. Ese razonamiento no sustenta la suspensión del nombramiento. También disiento de la conminatoria general dirigida al presidente de la República”, indica.

El presidente Bernardo Arévalo juramentó a Jonathan Menkos Zeissig como presidente del Banguat , cargo que ocupó por ocho días. (Foto Prensa Libre: cortesía Presidencia de Guatemala)

Lemus, añade: “No comparto que la conservación de la calidad de diputado constituya una razón suficiente para suspender el nombramiento. Los antecedentes dan cuenta de que el Congreso concede permiso al designado para ausentarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido y dispone el llamamiento de una diputada para ocupar la vacante temporal”.

La magistrada constitucional también explica en su voto que no comparte la decisión de la Corte de suspender las decisiones que tomó Menkos en su paso por la institución, y tampoco comparte las advertencias que la resolución hace al mandatario.

“Lo jurídicamente viable era denegar el amparo provisional; además estimo procedente dejar constancia que las consideraciones emitidas constituyen razonamientos que únicamente podrían efectuarse al momento de dictar sentencia, aunado a que, dado que lo dispuesto es una medida cautelar, no procedía dejar sin efecto todos los actos y actuaciones realizados por el designado ni emitir la conminatoria al presidente”, indicó.