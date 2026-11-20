La Red de Centros de Pensamiento pidió al Congreso de la República instalar una mesa técnica para analizar la iniciativa 6688, Ley de Contrataciones Públicas, con un plazo máximo de dos meses, antes de avanzar en su aprobación.

En una carta dirigida al presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, Jorge Estuardo Ayala Marroquín, la organización propuso que la mesa permita recoger y analizar las propuestas de distintos sectores de la sociedad civil, con el objetivo de alcanzar un amplio consenso técnico.

La Red, integrada por Asíes, Cien, Icefi, Flacso Guatemala, Fundesa, Fundación 2020 y Fundación Libertad y Desarrollo, reiteró que sería un error aprobar la ley de urgencia nacional sin escuchar los análisis que podrían contribuir a establecer un sistema de compras públicas competitivo, transparente, ágil y eficiente.

Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), junto con otras organizaciones, manifestó su rechazo a que la Ley de Contrataciones del Estado sea aprobada por urgencia nacional.

En un comunicado divulgado este viernes 20 de noviembre, las organizaciones advirtieron que una aprobación apresurada pondría en riesgo la transparencia, la certeza jurídica y la continuidad de los servicios públicos.

También expresaron preocupación porque en los últimos días han circulado al menos tres versiones distintas de la propuesta, sin que los diputados hayan tenido tiempo suficiente para conocerlas y analizarlas.

Los sectores coincidieron en la necesidad de contar con una ley de contrataciones moderna y técnicamente sólida, pero insistieron en que su aprobación debe efectuarse con prudencia y después de un análisis adecuado.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.