La agenda legislativa del período ordinario cerrará con la discusión de dos iniciativas relacionadas con la política fiscal: el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027, por un monto de Q192 mil millones, que podría conocerse mañana, 24 de noviembre, y las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.

Hasta ahora, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso no ha dado a conocer el dictamen del proyecto de presupuesto.

De manera paralela, avanza la discusión de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. Se prevé que la Comisión de Economía y Comercio Exterior presente un dictamen, lo que abriría la posibilidad de que la iniciativa sea conocida por el pleno del Congreso.

Ambas propuestas tienen implicaciones para la política fiscal del país y han causado cuestionamientos entre analistas consultados, quienes advierten sobre los riesgos asociados con su eventual aprobación.

“Son dos leyes de interés fiscal y piezas de legislación estructuralmente distintas. La primera es el acto aprobatorio mediante el cual el Congreso aprueba, imprueba o modifica el presupuesto, con vigencia de un año. La otra es una ley de rango estructural que rige cómo las entidades del Estado compran y contratan; es una normativa permanente”, explicó Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Los analistas advierten de que, ante la proximidad de un año electoral, es necesario reforzar los controles y mecanismos de fiscalización para evitar que los recursos públicos se utilicen con fines clientelares o para financiar actividades de campaña electoral.

Organizaciones rechazan aprobar Contrataciones por urgencia

El pasado viernes 20 de noviembre, diversas organizaciones empresariales y de la sociedad civil expresaron su rechazo a que la nueva Ley de Contrataciones del Estado sea aprobada por el Congreso de la República mediante el mecanismo de urgencia nacional.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Fundación 2020, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y la iniciativa Guatemala No Se Detiene manifestaron, mediante un comunicado conjunto, su preocupación por la insistencia del Gobierno y de diputados del Congreso en aprobar la normativa por esa vía.

Las organizaciones reconocieron la necesidad de que Guatemala cuente con una ley de contrataciones moderna y técnicamente sólida. Sin embargo, advirtieron sobre los riesgos de aprobar una reforma de esta magnitud sin una discusión amplia y un análisis técnico adecuado.

“Hacerlo por esa vía sería irresponsable y pondría en riesgo la transparencia, la certeza jurídica y la continuidad de los servicios públicos, especialmente tratándose de una ley técnicamente compleja, que define cómo se usan los recursos públicos, cómo se construye la obra pública y cómo se compran los bienes y servicios que la población necesita. Una reforma de esta magnitud no puede aprobarse saltándose el debate y los procesos legislativos que amerita”, señalaron en el comunicado.

Otro de los cuestionamientos es que, según las organizaciones, en los últimos días circularon al menos tres versiones distintas de la iniciativa, sin que los diputados contaran con tiempo suficiente para conocerlas y analizar sus implicaciones.

Además, señalaron que la propia propuesta contempla un plazo de 18 meses para su entrada en vigor, por lo que su aplicación comenzaría durante el próximo gobierno. En ese contexto, consideraron injustificada la insistencia en acelerar su aprobación.

“Reconocemos y valoramos a los diputados que se oponen dicha aprobación por urgencia nacional. Los animamos a mantener esa postura con firmeza, en defensa de la institucionalidad y de una ley que el país necesita aprobada de forma correcta”, añadieron.

Finalmente, las organizaciones reiteraron su rechazo a cualquier intento de aprobar la nueva Ley de Contrataciones del Estado por urgencia nacional e insistieron en la importancia de garantizar un proceso legislativo que permita evaluar sus alcances técnicos, jurídicos y fiscales.

Déficit y deuda elevan críticas al presupuesto 2027

El analista político independiente Renzo Rosal explicó que una de las principales objeciones al proyecto de presupuesto para el 2027 es el déficit fiscal previsto del 4.4% del producto interno bruto (PIB), significativamente superior al contemplado en presupuestos de años anteriores.

Otro de los cuestionamientos es que, por segundo año consecutivo, los gastos corrientes superan los ingresos corrientes, lo que, a su juicio, constituye una debilidad importante en el manejo de las finanzas públicas.

Rosal también advirtió sobre el uso de deuda pública para financiar gastos corrientes, cuando estos recursos deberían destinarse prioritariamente a la inversión pública, por su carácter estratégico para el desarrollo del país.

Por su parte, Christa Walters, presidenta ejecutiva del Movimiento Cívico Nacional (MCN), explicó que una de las principales preocupaciones es el crecimiento del gasto público, debido a que este incremento no necesariamente está acompañado de una mayor capacidad del Estado para ejecutar los recursos ni de mejoras que se traduzcan en resultados concretos para la población.

“Es importante revisar las asignaciones que no tienen suficiente respaldo técnico, especialmente las destinadas a proyectos de inversión y transferencias a los Consejos de Desarrollo. Esa lógica en la que primero se asignan los recursos y después se determina cómo utilizarlos, sin mucha transparencia o certeza, no puede seguir”, señaló Walters.

El endeudamiento público alcanzaría el 29% del producto interno bruto (PIB) en 2027, con lo que mantendría una tendencia creciente, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Piden mayor análisis de reformas a Contrataciones

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que existe una relación directa entre la planificación y la ejecución presupuestaria, por lo que el proyecto de presupuesto para el 2027 y las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado deben analizarse de manera conjunta.

A su juicio, uno de los problemas fundamentales es que una contratación pública puede cumplir con todos los requisitos de transparencia y competencia, pero no necesariamente contribuir al cumplimiento de los objetivos previstos.

En ese sentido, señaló que, aunque un proceso de compra se desarrolle de manera transparente y en condiciones competitivas, si los bienes o servicios adquiridos no permiten alcanzar los resultados esperados, el gasto público pierde efectividad.

Por ello, destacó la importancia de que las contrataciones del Estado no se evalúen únicamente por el cumplimiento de los procedimientos, sino también por su capacidad para generar resultados concretos.

“Son dos leyes de interés fiscal y piezas de legislación estructuralmente distintas. La primera es el acto aprobatorio mediante el cual el Congreso aprueba, imprueba o modifica el presupuesto, con vigencia de un año. La otra es una ley de rango estructural que rige cómo las entidades del Estado compran y contratan; es una normativa permanente”. Ricardo Barrientos, director Icefi

Maul agregó que otro de los problemas fundamentales es la falta de planificación institucional, debido a que, si las entidades públicas no identifican adecuadamente los insumos y recursos que necesitan para alcanzar los resultados previstos, los procesos de contratación pierden efectividad, independientemente de cómo se realicen las compras.

En ese sentido, advirtió de que existen dos aspectos fundamentales que deben atenderse: la planificación de las necesidades institucionales y la eficiencia de los procesos de contratación, con el propósito de garantizar que los recursos públicos se traduzcan en bienes y servicios que beneficien a la población.

Al igual que el Icefi, el Cien instó al Congreso de la República a abrir un proceso de consultas con representantes de la sociedad civil y entidades técnicas antes de recurrir a un mecanismo de aprobación de urgencia, sin una discusión amplia sobre el contenido y las implicaciones de la iniciativa.

Los analistas consultados cuestionan las condiciones en que se ha discutido la nueva Ley de Contrataciones del Estado y piden instalar una mesa técnica para analizar sus alcances e implicaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Advierte de riesgo de dictamen exprés del presupuesto

El diputado Orlando Blanco, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) e integrante de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, afirmó que hasta ahora no se ha convocado a ninguna reunión para conocer y discutir el dictamen del proyecto de presupuesto para el 2027, pese a que resta prácticamente una semana para que concluya el plazo de aprobación.

“No se ha discutido en la Comisión de Finanzas, entonces no sé si la presidencia de la Comisión tiene alguna propuesta, pero hoy (ayer) los miembros de la Comisión no nos hemos reunido. Esto es mala señal porque puede ser que de último momento traten de sacar un dictamen y un dictamen exprés como ha ocurrido en otros años y eso sería lamentable”, advirtió.

Blanco consideró necesario que el proceso legislativo se desarrolle con transparencia, que se divulgue el contenido de las propuestas y que las bancadas y los diputados mantengan una actitud abierta al escrutinio público.

"Una de las principales preocupaciones es el crecimiento del gasto público, debido a que este incremento no necesariamente está acompañado de una mayor capacidad del Estado para ejecutar los recursos ni de mejoras que se traduzcan en resultados concretos para la población". Christa Walters, presidenta MCN

“Es importante que la ciudadanía esta semana esté muy atenta porque hay dos iniciativas que están en curso, la del presupuesto y la iniciativa de compras de contrataciones del Estado. Estas dos son muy importantes, entonces es un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a lo que puede ocurrir en el Congreso en materia de estas dos leyes”, afirmó.

Alerta sobre mayor deuda y déficit fiscal

Blanco expuso una serie de preocupaciones sobre el proyecto de presupuesto para el 2027, presentado por el Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas (Minfin).

Uno de los principales cuestionamientos es el monto propuesto de Q192 mil millones, que, según sus estimaciones, podría acercarse a los Q200 mil millones si se incorporan alrededor de Q7 mil 500 millones que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) dejarían de ejecutar durante el 2026.

Blanco explicó que estos recursos podrían requerir una ampliación presupuestaria en enero o febrero del próximo año, debido a lo establecido en el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que permite dar continuidad a proyectos financiados con recursos no ejecutados.

Asimismo, cuestionó el incremento de aproximadamente Q23 mil millones en el techo presupuestario para el 2027, cuando se estima que al cierre del presente ejercicio fiscal podrían quedar sin ejecutar alrededor de Q15 mil millones.

Según indicó, el Minfin proyecta una ejecución del 91% del presupuesto vigente, de aproximadamente Q168 mil millones, lo que implicaría que unos Q15 mil millones no se utilizarían al finalizar el año.

Otro de los aspectos que generan preocupación, según el legislador, es el endeudamiento público. Señaló que el proyecto contempla la colocación de más de Q42 mil 500 millones en bonos del Tesoro y estimó que, durante los cuatro años de la administración del presidente Bernardo Arévalo, el incremento acumulado de la deuda podría superar los Q104 mil millones.

A ello se suma el déficit fiscal proyectado, que Blanco situó en alrededor del 4.5% del producto interno bruto (PIB), nivel que calificó de imprudente por sus posibles implicaciones para las finanzas públicas.

El diputado advirtió que el déficit podría aumentar debido a la reciente ampliación del plazo de exoneración de impuestos a los combustibles, aprobada por el Congreso de la República.

Según sus cálculos, esta medida representaría una reducción de ingresos tributarios de aproximadamente Q5 mil 836 millones durante el 2027, lo que podría generar presiones adicionales sobre el financiamiento del presupuesto y ampliar el desequilibrio fiscal previsto.

El pleno del Congreso de la República podría conocer este martes 24 de noviembre el proyecto de presupuesto para el 2027, por un monto de Q192 mil millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Preocupan riesgos en reformas a contrataciones

Acerca de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, Walters, presidenta ejecutiva del MCN, afirmó que Guatemala necesita modernizar su sistema de compras públicas. Sin embargo, advirtió que este proceso no debe realizarse a costa de debilitar los controles ni de ampliar excesivamente la discrecionalidad de los funcionarios.

“Preocupa la posibilidad de modificar administrativamente los montos que determinan los procedimientos de contratación, la ampliación de las modalidades de contratación directa y la posibilidad de incrementar el valor de contratos ya adjudicados, sin procesos competitivos”, remarcó.

Walters reiteró que uno de los principales riesgos es que, bajo el argumento de simplificar y agilizar los procedimientos de contratación, se amplíen los márgenes de discrecionalidad y se debiliten los mecanismos de control y fiscalización sobre el uso de los recursos públicos.

"Hasta ahora no se ha convocado a ninguna reunión para conocer y discutir el dictamen del proyecto de presupuesto para el 2027, pese a que resta prácticamente una semana para que concluya el plazo de aprobación". Orlando Blanco, diputado

“Cualquier reforma debería responder a un diagnóstico claro de los problemas actuales y así su implementación es ordenada”, señaló.

A su juicio, la modernización del sistema debe garantizar un equilibrio entre la eficiencia de los procesos de contratación, la transparencia y los controles necesarios para prevenir irregularidades en las compras del Estado.

Uno de los principales cuestionamientos de los analistas es que el presupuesto y las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado entrarían en vigor en el 2027, año electoral en Guatemala, lo que exige mayores controles sobre el uso de los recursos públicos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Mayor vigilancia del gasto en año preelectoral

En cuanto a las implicaciones de ambas iniciativas, Walters hizo ver que los diputados tienen ante sí dos decisiones fundamentales: definir cuánto y en qué se gastarán los recursos públicos durante el 2027 y establecer las reglas bajo las cuales el Estado realizará sus contrataciones.

A su juicio, ambas discusiones deben abordarse con responsabilidad y rigor técnico, especialmente por el contexto preelectoral, que exige reforzar los mecanismos de vigilancia y fiscalización sobre la asignación y ejecución de los recursos públicos.

“Ojalá el Congreso priorice el análisis técnico. Un presupuesto más grande y procesos supuestamente más rápidos no necesariamente significan un Estado más eficiente”, recalcó Walters.

La representante del MCN insistió en que el incremento del gasto y la agilización de las contrataciones deben acompañarse de controles adecuados y de una planificación que permita traducir los recursos públicos en resultados concretos para la población.

Reformas podrían debilitar controles en compras públicas

El analista político Rosal consideró que una nueva Ley de Contrataciones del Estado es necesaria para agilizar y hacer más eficientes los procesos de compras públicas, sin dejar de lado la transparencia y los mecanismos de control sobre la ejecución de los recursos.

Explicó que la normativa vigente presenta deficiencias y obstáculos burocráticos que dificultan la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas, tanto en el gasto de funcionamiento como en los proyectos de inversión.

"El uso de deuda pública para financiar gastos corrientes, cuando estos recursos deberían destinarse prioritariamente a la inversión pública, por su carácter estratégico para el desarrollo del país". Renzo Rosal, analista político

A su juicio, el país necesita una nueva legislación que modernice el sistema de contrataciones públicas, en lugar de continuar introduciendo reformas parciales a la normativa actual, con principios y procedimientos que permitan superar las limitaciones existentes.

Sin embargo, Rosal advirtió que uno de los principales riesgos es que el Congreso aproveche la necesidad de modernizar la ley para ampliar excesivamente los montos de contratación y flexibilizar los procedimientos, sin garantizar controles adecuados.

Consideró que la posibilidad de establecer mecanismos de contratación más laxos, con menores exigencias de fiscalización, podría aumentar significativamente la opacidad en el manejo de los recursos públicos.

En ese sentido, señaló que el desafío consiste en lograr un equilibrio entre la agilidad de las contrataciones, la eficiencia del gasto y la transparencia, sin que la simplificación de los procedimientos abra espacios para la discrecionalidad y el uso indebido de los fondos públicos.