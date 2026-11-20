Los miembros de la Junta Monetaria (JM) emitieron opinión favorable para la contratación de dos préstamos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto total de US$500 millones, equivalentes a unos Q3 mil 825 millones.

El financiamiento externo, mediante operaciones de crédito público, continuará su trámite. Tras la opinión favorable de la JM, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) deberá trasladar los expedientes al Congreso de la República, que tendrá que conocerlos y decidir sobre su aprobación, por tratarse de deuda soberana.

Los recursos se distribuirán en dos operaciones de crédito: US$250 millones para el proyecto de Apoyo a la Transición Energética de Guatemala y otros US$250 millones para el programa de Recuperación de la Aviación Civil, con lo que el financiamiento solicitado asciende a US$500 millones.

Créditos para energía y aviación civil

José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), declaró que, durante la sesión celebrada el miércoles 18 de noviembre, se conocieron las dos operaciones de crédito destinadas a financiar proyectos de infraestructura en el país.

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Reiteró que ambos préstamos serían contratados con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El primero, denominado “Proyecto de Apoyo a la Transición Energética de Guatemala”, estaría a cargo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y contempla tres componentes:

Apoyo a la viabilidad de la infraestructura geotérmica y de transmisión eléctrica. Mejoras en la eficiencia operativa y técnica de las empresas eléctricas municipales, así como en la gestión y gobernanza del INDE. Fortalecimiento de capacidades y apoyo a la ejecución de proyectos.

El segundo préstamo, denominado “Proyecto Programa para la Recuperación de la Aviación Civil”, estaría a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por medio de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Según explicó Blanco Valdés, este financiamiento también contempla tres componentes:

Fortalecimiento del marco de gobernanza y de las capacidades institucionales de la aviación civil. Desarrollo de infraestructura aeroportuaria segura y resiliente. Apoyo a la ejecución del proyecto para la recuperación de la aviación civil.

El préstamo para financiar el proyecto de Apoyo a la Transición Energética de Guatemala tendrá un plazo de 32 años y medio, incluidos hasta siete años de gracia. (Foto Prensa Libre: Cortesía INDE)

JM descarta impacto inflacionario por préstamos

Blanco Valdés, explicó los argumentos que sustentaron la opinión favorable para la contratación de ambos préstamos.

Indicó que, de conformidad con el marco jurídico aplicable, la opinión de la JM se fundamenta en el análisis de los efectos de las operaciones de crédito sobre la balanza de pagos, el volumen del medio circulante y el cumplimiento, en el mediano y largo plazos, del objetivo fundamental del Banco Central.

“En ese contexto, se consideró que los desembolsos de los préstamos generarían un aumento de las reservas monetarias internacionales (RMI), con efecto en la cuenta financiera de la balanza de pagos; mientras que el pago de intereses y las amortizaciones generarían reducciones en dichas reservas, con efectos en la cuenta corriente y la cuenta financiera, respectivamente”, apuntó.

En cuanto al medio circulante, Blanco Valdés señaló que el Banco Central contempla en su programación las operaciones de estabilización monetaria necesarias para gestionar los efectos de estos flujos, por lo que no se prevé un impacto adicional respecto de lo considerado.

"Los desembolsos de los préstamos generarían un aumento de las reservas monetarias internacionales (RMI), con efecto en la cuenta financiera de la balanza de pagos". José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banguat

Finalmente, aclaró que, según las estimaciones de la JM, los desembolsos no tendrían efectos significativos sobre el medio circulante ni sobre otros agregados macroeconómicos. Por lo tanto, no comprometerían la trayectoria prevista de la inflación ni el cumplimiento del objetivo fundamental del Banco Central.

Condiciones de los préstamos

Ambas operaciones de crédito, por US$250 millones cada una, contemplan diferentes plazos de amortización y períodos de gracia.

Proyecto de Apoyo a la Transición Energética de Guatemala: El préstamo tendrá un plazo de 32 años y medio, incluidos hasta siete años de gracia.

Proyecto Programa para la Recuperación de la Aviación Civil: El financiamiento tendrá un plazo de 31 años, incluidos hasta ocho años de gracia.

En conjunto, los dos préstamos ascienden a US$500 millones y deberán contar con la aprobación del Congreso de la República para su contratación.