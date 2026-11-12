Junta Monetaria emite opinión favorable sobre deuda para 2027, pese a inconformidades

Durante la sesión celebrada el miércoles 11 de noviembre, los integrantes de la Junta Monetaria (JM) conocieron el programa de endeudamiento público que financiará el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el 2027, cuya propuesta contempla elevar el déficit fiscal al 4.4% del producto interno bruto (PIB) por Q48 mil 300 millones.

El proyecto establece una emisión de Q42 mil 750 millones en bonos del Tesoro, mientras que el endeudamiento público previsto para el 2027 alcanzaría los Q45 mil 619 millones.

La Junta Monetaria (JM) emitió opinión favorable sobre la propuesta de endeudamiento por Q42 mil 750 millones. Sin embargo, la decisión no fue unánime, ya que los representantes del sector privado organizado, de los bancos privados y de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) votaron en contra.

La propuesta fue presentada por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), como parte de la solicitud de opinión sobre la emisión de deuda bonificable contemplada en la iniciativa del presupuesto para el 2027, que actualmente se encuentra en discusión en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República.

El monto de endeudamiento propuesto supera el contemplado en el presupuesto vigente y permitirá financiar diversos programas de gasto público mediante la colocación de bonos del Tesoro.

La sesión también marcó el inicio de la gestión de Eddy Roberto Carpio Sam como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria, luego de su nombramiento por el presidente Bernardo Arévalo, el pasado viernes 30 de octubre, para un período de cuatro años.

Carpio Sam fue designado después de que quedara sin efecto el nombramiento de Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, debido a un impedimento legal para ocupar el cargo.

Sector privado y Usac votan en contra en la JM

Se conoció que la votación quedó dividida, con cinco votos a favor y tres en contra.

Los representantes del sector empresarial, de los bancos privados y de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) votaron en contra. Cada uno de los delegados presentó su voto razonado y expuso sus argumentos durante la sesión.

A favor votaron los representantes de los ministerios de Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, Ganadería y Alimentación, así como el presidente del Banco de Guatemala y el delegado del Congreso de la República.

La sesión de la Junta Monetaria (JM) se prolongó durante varias horas y concluyó la noche del miércoles 11 de noviembre.

Con la opinión favorable de la Junta Monetaria (JM) sobre el cupo de endeudamiento, el expediente será remitido a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, que deberá continuar con el análisis de la propuesta y emitir el dictamen correspondiente.

La legislación establece que, por tratarse de deuda soberana, corresponde al Congreso de la República aprobar o rechazar el endeudamiento. El Legislativo tiene hasta el 30 de noviembre para conocer y aprobar el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.

El economista Eddy Roberto Carpio Sam fue designado por el presidente Bernardo Arévalo para dirigir el Banco de Guatemala (Banguat) y presidir la Junta Monetaria (JM) durante cuatro años, hasta el 2030. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Deuda pública aumentaría a Q320 mil millones en 2027

Por tratarse de endeudamiento público interno, la emisión de bonos del Tesoro deberá ser aprobada por el Congreso de la República, que también deberá conocer las opiniones y los dictámenes correspondientes de la Junta Monetaria (JM) y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso tiene previsto emitir la próxima semana el dictamen de la iniciativa de ley del presupuesto para el 2027, que incluye el programa de endeudamiento propuesto.

Según el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos presentado por el Minfin, el saldo de la deuda pública de Guatemala alcanzaría Q280 mil 708.3 millones al cierre del 2026, equivalente al 27.6% del producto interno bruto (PIB).

De ese monto, Q154 mil 347 millones corresponderían a deuda interna, equivalente al 55% del total, mientras que Q126 mil 361 millones serían deuda externa, que representa el 45% restante.

Para el 2027, la iniciativa presupuestaria proyecta que el saldo de la deuda pública aumente a Q320 mil 443 millones, equivalente al 29.4% del PIB. Esto representaría un incremento de Q39 mil 734.7 millones respecto de lo estimado para el cierre del 2026.

El proyecto de presupuesto para el 2027 contempla la emisión de Q42 mil 750 millones en bonos del Tesoro, mientras que el endeudamiento público previsto para ese año ascendería a Q45 mil 619 millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cacif alerta sobre aumento de la deuda pública en 2027

La semana pasada, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentó un análisis del proyecto de presupuesto para el 2027, que asciende a Q192 mil 45 millones, bajo el título “Un presupuesto que crece más rápido que la capacidad del Estado”, en el que plantea una serie de observaciones sobre el gasto público y el endeudamiento.

El análisis advierte sobre el déficit fiscal proyectado del 4.4% del producto interno bruto (PIB), superior al umbral promedio histórico del 2%, así como sobre los riesgos asociados al crecimiento de la deuda pública.

Según el proyecto presupuestario, el endeudamiento previsto para el 2027 asciende a Q45 mil 619 millones, de los cuales Q42 mil 750 millones corresponden a la emisión de bonos del Tesoro.

El Cacif señala que el saldo de la deuda pública alcanzaría el 29.4% del PIB el próximo año, mientras que el pago del servicio de la deuda ascendería a Q24 mil 601 millones.

Además, según un reporte de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la relación entre la deuda pública y los ingresos tributarios llegaría al 243.4%, acercándose al umbral de referencia del 250%, lo que representa una señal de alerta sobre la sostenibilidad del endeudamiento público.