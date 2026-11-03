Ley antilavado: SIB define los cargos públicos que dan condición de persona expuesta políticamente

Economía

Ley antilavado: SIB define los cargos públicos que dan condición de persona expuesta políticamente

La resolución 1799-2026 organiza el listado en 11 secciones y establece quiénes estarán sujetos a medidas adicionales de debida diligencia conforme a la nueva ley antilavado.

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La SIB detalla los puestos que confieren la condición de persona expuesta políticamente. Las medidas también abarcan a familiares en primer grado de consanguinidad, cónyuges o unidos de hecho y asociados cercanos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La SIB detalla los puestos que confieren la condición de persona expuesta políticamente. Las medidas también abarcan a familiares en primer grado de consanguinidad, cónyuges o unidos de hecho y asociados cercanos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este 3 de noviembre, la Superintendencia de Bancos publicó la resolución que establece los cargos públicos prominentes que darán lugar a la condición de Persona Expuesta Políticamente como respuesta al Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobada por el Congreso en junio pasado.

Segun la resolución, las personas obligadas deben aplicar medidas adicionales de debida diligencia del cliente respecto de las PEP, sus parientes en primer grado de consanguinidad, cónyuges o unidos de hecho y asociados cercanos.

Dichas medidas se aplican mientras la persona desempeña el cargo y durante un año después de dejarlo, según la propia resolución.

La resolución obliga a considerar puestos con otra denominación "cuando conserven sustancialmente las funciones, jerarquía, potestades o responsabilidades de los cargos públicos prominentes incluidos".

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A continuación, el listado completo publicado en el Diario Oficial y en Prensa Libe:

LISTADO DE CARGOS PÚBLICOS PROMINENTES

01 ORGANISMO EJECUTIVO

Presidencia de la República

  • Presidente de la República

Vicepresidencia de la República

  • Vicepresidente de la República
  • Secretario General de la Vicepresidencia
  • Secretario Privado de la Vicepresidencia
  • Secretario Particular de la Vicepresidencia

Secretarías del Ejecutivo

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–

  • Secretario de Planificación y Programación

Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado –SIE–

  • Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado

Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República –SAAS–

  • Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad
  • Subsecretario Administrativo

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia –SBS–

  • Secretario de Bienestar Social

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República –SCSPR–

  • Secretario de Comunicación Social

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP–

  • Secretario de Coordinación Ejecutiva

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República –SOSEP–

  • Secretario de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República
  • Subsecretario Administrativo Financiero

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN–

  • Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional
  • Subsecretario Administrativo

Secretaría General de la Presidencia –SGP–

  • Secretario General de la Presidencia

Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM–

  • Secretario Presidencial de la Mujer

Secretaría Privada de la Presidencia –SPP–

  • Secretario Privado de la Presidencia
  • Subsecretario Administrativo

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad –STCNS–

  • Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad

Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –SVET–

  • Secretario Ejecutivo

Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio –SENABED–

  • Secretario General

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYT–

  • Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología

Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –SECCATID–

  • Secretario Ejecutivo

Comisiones presidenciales

Comisión Nacional contra la Corrupción –CNC–

  • Miembro de la Comisión
  • Director Ejecutivo

Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico –GAE–

  • Director Ejecutivo

Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH–

  • Director Ejecutivo

Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas –CODISRA–

  • Comisionado Coordinador

Ministerios de Estado

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA–

  • Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación
  • Viceministro

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–

  • Ministro de Ambiente y Recursos Naturales
  • Viceministro

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –CIV–

  • Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
  • Viceministro
  • Director General de Caminos –DGC–
  • Director General de Transportes –DGT–
  • Director General de Aeronáutica Civil –DGAC–
  • Director General de Correos y Telégrafos
  • Director General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH–
  • Director Ejecutivo del Fondo para la Vivienda –FOPAVI–
  • Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL–
  • Director General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL–
  • Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional –DGRTN–
  • Gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios –DIPP–
  • Gerente General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL–

Ministerio de Cultura y Deportes –MCD–

  • Ministro de Cultura y Deportes
  • Viceministro

Ministerio de Economía –MINECO–

  • Ministro de Economía
  • Viceministro
  • Registrador Mercantil General de la República
  • Registrador de la Propiedad Intelectual
  • Registrador del Mercado de Valores y Mercancías
  • Registrador de Garantías Mobiliarias

Ministerio de Educación –MINEDUC–

  • Ministro de Educación
  • Viceministro

Ministerio de Energía y Minas –MEM–

  • Ministro de Energía y Minas
  • Viceministro

Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN–

  • Ministro de Finanzas Públicas
  • Viceministro
  • Tesorero Nacional
  • Director de Contabilidad del Estado
  • Director de Crédito Público
  • Director Técnico del Presupuesto
  • Director General de Adquisiciones del Estado

Ministerio de Gobernación –MINGOB–

  • Ministro de Gobernación
  • Viceministro
  • Director General de la Policía Nacional Civil –PNC–
  • Director General de Investigación Criminal –DIGICRI–
  • Director General de Inteligencia Civil –DIGICI–
  • Director General del Sistema Penitenciario
  • Subdirector General del Sistema Penitenciario
  • Director General de Servicios de Seguridad Privada –DIGESSP–
  • Director General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional
  • Registrador de las Personas Jurídicas –REPEJU–

Ministerio de la Defensa Nacional –MINDEF–

  • Ministro de la Defensa Nacional
  • Viceministro
  • Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional
  • Director General de Control de Armas y Municiones –DIGECAM–

Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–

  • Ministro de Relaciones Exteriores
  • Viceministro
  • Director General de Cancillería

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–

  • Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
  • Viceministro
  • Directores Ejecutivos de Hospitales Nacionales Tipo IV

Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–

  • Ministro de Trabajo y Previsión Social
  • Viceministro
  • Inspector General de Trabajo

Ministerio de Desarrollo Social –MIDES–

  • Ministro de Desarrollo Social
  • Viceministro

Otras dependencias del Ejecutivo

Gobernaciones departamentales

  • Gobernador Departamental (titular de cada uno de los 22 departamentos)

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED–

  • Secretario Ejecutivo

Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Director Ejecutivo

Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC–

  • Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil

Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA–

  • Director Ejecutivo

Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE–

  • Director General

Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI–

  • Defensora de la Mujer Indígena (Directora General)
  • Director Administrativo

Fondo Social de Solidaridad –FSS–

  • Coordinador Ejecutivo

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán –AMSA–

  • Director Ejecutivo

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno –AMSCLAE–

  • Director Ejecutivo

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y del Río Dulce –AMASURLI–

  • Director Ejecutivo

Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago de Petén Itzá –AMPI–

  • Director Ejecutivo

Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad –INEES–

  • Director General

Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS–

  • Inspector General

Junta Nacional de Servicio Civil

  • Miembros Titulares de la Junta

02 ORGANISMO LEGISLATIVO

Congreso de la República de Guatemala

  • Diputado al Congreso de la República
  • Miembro de la Junta Directiva del Congreso de la República
  • Director General del Congreso
  • Director Legislativo
  • Director Financiero
  • Director Administrativo

03 ORGANISMO JUDICIAL

Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial

  • Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia
  • Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
  • Magistrado de la Corte de Apelaciones y de tribunales de igual categoría
  • Juez de Primera Instancia (todos los ramos)
  • Secretario General de la Presidencia del Organismo Judicial
  • Gerente General del Organismo Judicial

04 ÓRGANOS DE CONTROL POLÍTICO, CONSTITUCIONAL Y JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

Tribunal Supremo Electoral –TSE–

  • Magistrado Titular del Tribunal Supremo Electoral
  • Magistrado Suplente del Tribunal Supremo Electoral
  • Secretario General del Tribunal Supremo Electoral
  • Director General del Registro de Ciudadanos

Corte de Constitucionalidad –CC–

  • Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad
  • Magistrado Suplente de la Corte de Constitucionalidad
  • Secretario General de la Corte de Constitucionalidad

Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH–

  • Procurador de los Derechos Humanos

Contraloría General de Cuentas –CGC–

  • Contralor General de Cuentas

Ministerio Público –MP–

  • Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
  • Fiscal Regional
  • Fiscal de Distrito
  • Fiscal de Sección
  • Secretario General del Ministerio Público

Procuraduría General de la Nación –PGN–

  • Procurador General de la Nación

Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP–

  • Miembro del Consejo
  • Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal

Registro General de la Propiedad de la Zona Central

  • Registrador General de la Propiedad

Segundo Registro de la Propiedad (Quetzaltenango)

  • Registrador del Segundo Registro de la Propiedad

Registro Nacional de las Personas –RENAP–

  • Miembro del Directorio del RENAP
  • Director Ejecutivo
  • Registrador Central de las Personas

Registro de Información Catastral –RIC–

  • Director Ejecutivo Nacional

Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia –SEIJ–

  • Secretario Ejecutivo

Oficina Nacional de Prevención de la Tortura –MNP/OPT–

  • Relator Presidente

05 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS

Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–

  • Miembro del Directorio
  • Superintendente de Administración Tributaria
  • Intendente

Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT–

  • Superintendente de Telecomunicaciones
  • Gerente

Superintendencia de Competencia –SiCom–

  • Miembro del Directorio
  • Superintendente de Competencia

Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP–

  • Secretario Ejecutivo

Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala

  • Conservador de la Ciudad

Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente General

Fondo de Tierras –FONTIERRAS–

  • Miembro del Consejo Directivo
  • Gerente General

Instituto Guatemalteco de Migración –IGM–

  • Director General

Instituto Nacional de Estadística –INE–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente

Instituto Nacional de Bosques –INAB–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente

Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT–

  • Director General

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente

Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP–

  • Gerente

Inspección General de Cooperativas –INGECOP–

  • Inspector General de Cooperativas

Instituto de Fomento Municipal –INFOM–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente

Instituto Nacional de Administración Pública –INAP–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente General

Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA–

  • Secretario Ejecutivo

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala –IRTRA–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente General

Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA–

  • Miembro del Consejo de Administración
  • Director Ejecutivo

Academia de Lenguas Mayas de Guatemala –ALMG–

  • Miembro de la Junta Directiva

Comité Olímpico Guatemalteco –COG–

  • Miembro del Comité Ejecutivo
  • Gerente General

Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC–

  • Rector
  • Secretario General
  • Director General Financiero
  • Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
  • Decano de la Facultad de Ciencias Económicas

Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA–

  • Miembro del Consejo Directivo
  • Director

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG–

  • Miembro del Comité Ejecutivo
  • Gerente

Federaciones deportivas nacionales

  • Miembro del Comité Ejecutivo

Asociaciones deportivas departamentales y municipales

  • Miembro del Comité Ejecutivo

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF–

  • Miembro del Consejo Directivo
  • Director General

Consejo Nacional de Adopciones –CNA–

  • Miembro del Consejo Directivo
  • Director General

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA–

  • Secretario Ejecutivo

Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito –Instituto de la Víctima–

  • Miembro del Consejo Directivo
  • Director General

Consejo Económico y Social de Guatemala –CES–

  • Miembro del Consejo
  • Secretario Técnico

Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–

  • Miembro del Consejo
  • Director Ejecutivo

Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación –CONADER–

  • Director Ejecutivo

Autoridad Portuaria Nacional –APN–

  • Miembro del Directorio
  • Gerente General

06 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente
  • Subgerente Financiero

Instituto de Previsión Militar –IPM–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente General

07 EMPRESAS PÚBLICAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS

Instituto Nacional de Electrificación –INDE–

  • Miembro del Consejo Directivo
  • Gerente General

Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones –GUATEL–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente

Empresa Portuaria Quetzal –EPQ–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente General

Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla –EMPORNAC–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente General

Empresa Portuaria Nacional de Champerico –EPNAC–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente General

Empresa Ferrocarriles de Guatemala –FEGUA–

  • Interventor

Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente General

Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla –ZOLIC–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente General

El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente General

Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas –FHA–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente General

Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE–

  • Miembro del Directorio

Comisión Portuaria Nacional –CPN–

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Director General

Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza –FONACON–

  • Gerente Ejecutivo

08 GOBIERNOS LOCALES

Municipalidades (los 340 municipios de la República)

  • Alcalde Municipal
  • Síndico Municipal
  • Concejal Municipal
  • Gerente o Director Municipal (municipalidades con estructura gerencial)
  • Director de la Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM–

Mancomunidades de municipios

  • Miembro de la Junta Directiva
  • Gerente General

Asociación Nacional de Municipalidades –ANAM–

  • Miembro de la Junta Directiva

Cualquier empresa municipal, empresa pública municipal o entidad empresarial de propiedad o control municipal no contemplada expresamente

  • Máxima autoridad ejecutiva o administrativa, cualquiera que sea la denominación del cargo

09 ORGANISMOS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA –SICA–

Parlamento Centroamericano –PARLACEN–

  • Diputado Titular al Parlamento Centroamericano
  • Diputado Suplente al Parlamento Centroamericano

Secretaría General del SICA –SG-SICA–

  • Secretario General del SICA
  • Director Ejecutivo y Directores de la SG-SICA

Corte Centroamericana de Justicia –CCJ–

  • Magistrado Titular

Secretaría de Integración Económica Centroamericana –SIECA–

  • Secretario General
  • Director General

Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE–

  • Presidente Ejecutivo
  • Director por Guatemala ante el Directorio
  • Gerente de País / Jefe de Oficina en Guatemala

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP–

  • Director Ejecutivo

Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea –COCESNA–

  • Presidente Ejecutivo
  • Miembro del Consejo Directivo por Guatemala

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria –OIRSA–

  • Director Ejecutivo
  • Representante en Guatemala

Comisión Regional de Interconexión Eléctrica –CRIE– y Ente Operador Regional –EOR–

  • Comisionado por Guatemala
  • Director Ejecutivo

Centro Regional de Promoción de la MIPYME –CENPROMYPE– y demás secretarías especializadas del SICA

  • Director Ejecutivo / Secretario Ejecutivo

10 ORGANISMOS INTERNACIONALES Y MULTILATERALES

Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala

  • Coordinador Residente de las Naciones Unidas
  • Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–
  • Representante de País del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF–
  • Representante de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud –OPS/OMS–
  • Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO–
  • Director / Representante de País del Programa Mundial de Alimentos –PMA–
  • Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones –OIM–
  • Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR–
  • Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH–
  • Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC–
  • Representante de País del Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA–
  • Representante de ONU Mujeres
  • Director / Representante de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– para la subregión
  • Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO– en Guatemala
  • Director de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos –UNOPS– en Guatemala

Instituciones financieras multilaterales

  • Representante Residente / Director de País del Banco Mundial –BM– (Grupo BM: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF–, Corporación Financiera Internacional –CFI–, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones –OMGI–)
  • Representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo –BID– en Guatemala (BID, BID Invest, BID Lab)
  • Representante Residente del Fondo Monetario Internacional –FMI–
  • Director Ejecutivo o Director por Guatemala ante los directorios del BM, BID o FMI
  • Miembros de la alta gerencia de otros bancos o fondos multilaterales (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe –CAF–, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA–, Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional –OFID– u otros)

Organización de los Estados Americanos –OEA– y sistema interamericano

  • Representante de la Secretaría General de la OEA en Guatemala
  • Secretario General de la OEA
  • Secretarios de la OEA
  • Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
  • Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
  • Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA– y su Representante en Guatemala

Unión Europea y agencias de cooperación bilateral

  • Embajador / Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala
  • Director / Representante de agencias oficiales de cooperación bilateral con potestad de aprobación de fondos (GIZ, AECID, JICA, KOICA u otras equivalentes)

Otras organizaciones internacionales (categoría general, conforme al glosario del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI–)

  • Director de cualquier organización internacional o intergubernamental
  • Miembro de la junta o función equivalente de cualquier organización internacional o intergubernamental
  • Jefe de misión, representante de país o director residente con autonomía presupuestaria y potestad de contratación

11 SISTEMA DE BANCA CENTRAL

Junta Monetaria

  • Miembro de la Junta Monetaria

Banco de Guatemala –BANGUAT–

  • Presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria
  • Vicepresidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria
  • Gerentes

Superintendencia de Bancos –SIB–

  • Superintendente de Bancos
  • Intendente

ESCRITO POR:

Juan Manuel Fernández C.

Periodista de Prensa Libre, especializado en storytelling de negocios desde 2005, ganador de 4 premios de periodismo incluido el Premio Nacional de Periodismo Económico de Costa Rica y el Premio: Concurso Regional de Periodismo Investigativo: “El drama humano de la exclusión social en Centroamérica”.

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