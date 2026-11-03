Economía
Ley antilavado: SIB define los cargos públicos que dan condición de persona expuesta políticamente
La resolución 1799-2026 organiza el listado en 11 secciones y establece quiénes estarán sujetos a medidas adicionales de debida diligencia conforme a la nueva ley antilavado.
La SIB detalla los puestos que confieren la condición de persona expuesta políticamente. Las medidas también abarcan a familiares en primer grado de consanguinidad, cónyuges o unidos de hecho y asociados cercanos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Este 3 de noviembre, la Superintendencia de Bancos publicó la resolución que establece los cargos públicos prominentes que darán lugar a la condición de Persona Expuesta Políticamente como respuesta al Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobada por el Congreso en junio pasado.
Segun la resolución, las personas obligadas deben aplicar medidas adicionales de debida diligencia del cliente respecto de las PEP, sus parientes en primer grado de consanguinidad, cónyuges o unidos de hecho y asociados cercanos.
Dichas medidas se aplican mientras la persona desempeña el cargo y durante un año después de dejarlo, según la propia resolución.
La resolución obliga a considerar puestos con otra denominación "cuando conserven sustancialmente las funciones, jerarquía, potestades o responsabilidades de los cargos públicos prominentes incluidos".
A continuación, el listado completo publicado en el Diario Oficial y en Prensa Libe:
LISTADO DE CARGOS PÚBLICOS PROMINENTES
01 ORGANISMO EJECUTIVO
Presidencia de la República
- Presidente de la República
Vicepresidencia de la República
- Vicepresidente de la República
- Secretario General de la Vicepresidencia
- Secretario Privado de la Vicepresidencia
- Secretario Particular de la Vicepresidencia
Secretarías del Ejecutivo
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–
- Secretario de Planificación y Programación
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado –SIE–
- Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República –SAAS–
- Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad
- Subsecretario Administrativo
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia –SBS–
- Secretario de Bienestar Social
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República –SCSPR–
- Secretario de Comunicación Social
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP–
- Secretario de Coordinación Ejecutiva
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República –SOSEP–
- Secretario de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República
- Subsecretario Administrativo Financiero
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN–
- Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional
- Subsecretario Administrativo
Secretaría General de la Presidencia –SGP–
- Secretario General de la Presidencia
Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM–
- Secretario Presidencial de la Mujer
Secretaría Privada de la Presidencia –SPP–
- Secretario Privado de la Presidencia
- Subsecretario Administrativo
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad –STCNS–
- Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –SVET–
- Secretario Ejecutivo
Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio –SENABED–
- Secretario General
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYT–
- Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología
Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –SECCATID–
- Secretario Ejecutivo
Comisiones presidenciales
Comisión Nacional contra la Corrupción –CNC–
- Miembro de la Comisión
- Director Ejecutivo
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico –GAE–
- Director Ejecutivo
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH–
- Director Ejecutivo
Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas –CODISRA–
- Comisionado Coordinador
Ministerios de Estado
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA–
- Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación
- Viceministro
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–
- Ministro de Ambiente y Recursos Naturales
- Viceministro
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –CIV–
- Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
- Viceministro
- Director General de Caminos –DGC–
- Director General de Transportes –DGT–
- Director General de Aeronáutica Civil –DGAC–
- Director General de Correos y Telégrafos
- Director General del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH–
- Director Ejecutivo del Fondo para la Vivienda –FOPAVI–
- Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL–
- Director General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL–
- Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional –DGRTN–
- Gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios –DIPP–
- Gerente General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL–
Ministerio de Cultura y Deportes –MCD–
- Ministro de Cultura y Deportes
- Viceministro
Ministerio de Economía –MINECO–
- Ministro de Economía
- Viceministro
- Registrador Mercantil General de la República
- Registrador de la Propiedad Intelectual
- Registrador del Mercado de Valores y Mercancías
- Registrador de Garantías Mobiliarias
Ministerio de Educación –MINEDUC–
- Ministro de Educación
- Viceministro
Ministerio de Energía y Minas –MEM–
- Ministro de Energía y Minas
- Viceministro
Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN–
- Ministro de Finanzas Públicas
- Viceministro
- Tesorero Nacional
- Director de Contabilidad del Estado
- Director de Crédito Público
- Director Técnico del Presupuesto
- Director General de Adquisiciones del Estado
Ministerio de Gobernación –MINGOB–
- Ministro de Gobernación
- Viceministro
- Director General de la Policía Nacional Civil –PNC–
- Director General de Investigación Criminal –DIGICRI–
- Director General de Inteligencia Civil –DIGICI–
- Director General del Sistema Penitenciario
- Subdirector General del Sistema Penitenciario
- Director General de Servicios de Seguridad Privada –DIGESSP–
- Director General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional
- Registrador de las Personas Jurídicas –REPEJU–
Ministerio de la Defensa Nacional –MINDEF–
- Ministro de la Defensa Nacional
- Viceministro
- Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional
- Director General de Control de Armas y Municiones –DIGECAM–
Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–
- Ministro de Relaciones Exteriores
- Viceministro
- Director General de Cancillería
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–
- Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
- Viceministro
- Directores Ejecutivos de Hospitales Nacionales Tipo IV
Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–
- Ministro de Trabajo y Previsión Social
- Viceministro
- Inspector General de Trabajo
Ministerio de Desarrollo Social –MIDES–
- Ministro de Desarrollo Social
- Viceministro
Otras dependencias del Ejecutivo
Gobernaciones departamentales
- Gobernador Departamental (titular de cada uno de los 22 departamentos)
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED–
- Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI–
- Miembro de la Junta Directiva
- Director Ejecutivo
Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC–
- Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil
Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA–
- Director Ejecutivo
Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE–
- Director General
Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI–
- Defensora de la Mujer Indígena (Directora General)
- Director Administrativo
Fondo Social de Solidaridad –FSS–
- Coordinador Ejecutivo
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán –AMSA–
- Director Ejecutivo
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno –AMSCLAE–
- Director Ejecutivo
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Izabal y del Río Dulce –AMASURLI–
- Director Ejecutivo
Autoridad para el Manejo y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago de Petén Itzá –AMPI–
- Director Ejecutivo
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad –INEES–
- Director General
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS–
- Inspector General
Junta Nacional de Servicio Civil
- Miembros Titulares de la Junta
02 ORGANISMO LEGISLATIVO
Congreso de la República de Guatemala
- Diputado al Congreso de la República
- Miembro de la Junta Directiva del Congreso de la República
- Director General del Congreso
- Director Legislativo
- Director Financiero
- Director Administrativo
03 ORGANISMO JUDICIAL
Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial
- Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia
- Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
- Magistrado de la Corte de Apelaciones y de tribunales de igual categoría
- Juez de Primera Instancia (todos los ramos)
- Secretario General de la Presidencia del Organismo Judicial
- Gerente General del Organismo Judicial
04 ÓRGANOS DE CONTROL POLÍTICO, CONSTITUCIONAL Y JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
Tribunal Supremo Electoral –TSE–
- Magistrado Titular del Tribunal Supremo Electoral
- Magistrado Suplente del Tribunal Supremo Electoral
- Secretario General del Tribunal Supremo Electoral
- Director General del Registro de Ciudadanos
Corte de Constitucionalidad –CC–
- Magistrado Titular de la Corte de Constitucionalidad
- Magistrado Suplente de la Corte de Constitucionalidad
- Secretario General de la Corte de Constitucionalidad
Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH–
- Procurador de los Derechos Humanos
Contraloría General de Cuentas –CGC–
- Contralor General de Cuentas
Ministerio Público –MP–
- Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
- Fiscal Regional
- Fiscal de Distrito
- Fiscal de Sección
- Secretario General del Ministerio Público
Procuraduría General de la Nación –PGN–
- Procurador General de la Nación
Instituto de la Defensa Pública Penal –IDPP–
- Miembro del Consejo
- Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal
Registro General de la Propiedad de la Zona Central
- Registrador General de la Propiedad
Segundo Registro de la Propiedad (Quetzaltenango)
- Registrador del Segundo Registro de la Propiedad
Registro Nacional de las Personas –RENAP–
- Miembro del Directorio del RENAP
- Director Ejecutivo
- Registrador Central de las Personas
Registro de Información Catastral –RIC–
- Director Ejecutivo Nacional
Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia –SEIJ–
- Secretario Ejecutivo
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura –MNP/OPT–
- Relator Presidente
05 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS
Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–
- Miembro del Directorio
- Superintendente de Administración Tributaria
- Intendente
Superintendencia de Telecomunicaciones –SIT–
- Superintendente de Telecomunicaciones
- Gerente
Superintendencia de Competencia –SiCom–
- Miembro del Directorio
- Superintendente de Competencia
Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP–
- Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala
- Conservador de la Ciudad
Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente General
Fondo de Tierras –FONTIERRAS–
- Miembro del Consejo Directivo
- Gerente General
Instituto Guatemalteco de Migración –IGM–
- Director General
Instituto Nacional de Estadística –INE–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente
Instituto Nacional de Bosques –INAB–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente
Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT–
- Director General
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente
Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP–
- Gerente
Inspección General de Cooperativas –INGECOP–
- Inspector General de Cooperativas
Instituto de Fomento Municipal –INFOM–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente
Instituto Nacional de Administración Pública –INAP–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente General
Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA–
- Secretario Ejecutivo
Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala –IRTRA–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente General
Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA–
- Miembro del Consejo de Administración
- Director Ejecutivo
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala –ALMG–
- Miembro de la Junta Directiva
Comité Olímpico Guatemalteco –COG–
- Miembro del Comité Ejecutivo
- Gerente General
Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC–
- Rector
- Secretario General
- Director General Financiero
- Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
- Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA–
- Miembro del Consejo Directivo
- Director
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG–
- Miembro del Comité Ejecutivo
- Gerente
Federaciones deportivas nacionales
- Miembro del Comité Ejecutivo
Asociaciones deportivas departamentales y municipales
- Miembro del Comité Ejecutivo
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala –INACIF–
- Miembro del Consejo Directivo
- Director General
Consejo Nacional de Adopciones –CNA–
- Miembro del Consejo Directivo
- Director General
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala –CONAMIGUA–
- Secretario Ejecutivo
Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito –Instituto de la Víctima–
- Miembro del Consejo Directivo
- Director General
Consejo Económico y Social de Guatemala –CES–
- Miembro del Consejo
- Secretario Técnico
Agencia Nacional de Infraestructura –ANI–
- Miembro del Consejo
- Director Ejecutivo
Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación –CONADER–
- Director Ejecutivo
Autoridad Portuaria Nacional –APN–
- Miembro del Directorio
- Gerente General
06 INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente
- Subgerente Financiero
Instituto de Previsión Militar –IPM–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente General
07 EMPRESAS PÚBLICAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS
Instituto Nacional de Electrificación –INDE–
- Miembro del Consejo Directivo
- Gerente General
Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones –GUATEL–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente
Empresa Portuaria Quetzal –EPQ–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente General
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla –EMPORNAC–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente General
Empresa Portuaria Nacional de Champerico –EPNAC–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente General
Empresa Ferrocarriles de Guatemala –FEGUA–
- Interventor
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente General
Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla –ZOLIC–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente General
El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente General
Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas –FHA–
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente General
Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE–
- Miembro del Directorio
Comisión Portuaria Nacional –CPN–
- Miembro de la Junta Directiva
- Director General
Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza –FONACON–
- Gerente Ejecutivo
08 GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades (los 340 municipios de la República)
- Alcalde Municipal
- Síndico Municipal
- Concejal Municipal
- Gerente o Director Municipal (municipalidades con estructura gerencial)
- Director de la Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM–
Mancomunidades de municipios
- Miembro de la Junta Directiva
- Gerente General
Asociación Nacional de Municipalidades –ANAM–
- Miembro de la Junta Directiva
Cualquier empresa municipal, empresa pública municipal o entidad empresarial de propiedad o control municipal no contemplada expresamente
- Máxima autoridad ejecutiva o administrativa, cualquiera que sea la denominación del cargo
09 ORGANISMOS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA –SICA–
Parlamento Centroamericano –PARLACEN–
- Diputado Titular al Parlamento Centroamericano
- Diputado Suplente al Parlamento Centroamericano
Secretaría General del SICA –SG-SICA–
- Secretario General del SICA
- Director Ejecutivo y Directores de la SG-SICA
Corte Centroamericana de Justicia –CCJ–
- Magistrado Titular
Secretaría de Integración Económica Centroamericana –SIECA–
- Secretario General
- Director General
Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE–
- Presidente Ejecutivo
- Director por Guatemala ante el Directorio
- Gerente de País / Jefe de Oficina en Guatemala
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –INCAP–
- Director Ejecutivo
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea –COCESNA–
- Presidente Ejecutivo
- Miembro del Consejo Directivo por Guatemala
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria –OIRSA–
- Director Ejecutivo
- Representante en Guatemala
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica –CRIE– y Ente Operador Regional –EOR–
- Comisionado por Guatemala
- Director Ejecutivo
Centro Regional de Promoción de la MIPYME –CENPROMYPE– y demás secretarías especializadas del SICA
- Director Ejecutivo / Secretario Ejecutivo
10 ORGANISMOS INTERNACIONALES Y MULTILATERALES
Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala
- Coordinador Residente de las Naciones Unidas
- Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD–
- Representante de País del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF–
- Representante de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud –OPS/OMS–
- Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO–
- Director / Representante de País del Programa Mundial de Alimentos –PMA–
- Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones –OIM–
- Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR–
- Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH–
- Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC–
- Representante de País del Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA–
- Representante de ONU Mujeres
- Director / Representante de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– para la subregión
- Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO– en Guatemala
- Director de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos –UNOPS– en Guatemala
Instituciones financieras multilaterales
- Representante Residente / Director de País del Banco Mundial –BM– (Grupo BM: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF–, Corporación Financiera Internacional –CFI–, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones –OMGI–)
- Representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo –BID– en Guatemala (BID, BID Invest, BID Lab)
- Representante Residente del Fondo Monetario Internacional –FMI–
- Director Ejecutivo o Director por Guatemala ante los directorios del BM, BID o FMI
- Miembros de la alta gerencia de otros bancos o fondos multilaterales (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe –CAF–, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA–, Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional –OFID– u otros)
Organización de los Estados Americanos –OEA– y sistema interamericano
- Representante de la Secretaría General de la OEA en Guatemala
- Secretario General de la OEA
- Secretarios de la OEA
- Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura –IICA– y su Representante en Guatemala
Unión Europea y agencias de cooperación bilateral
- Embajador / Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala
- Director / Representante de agencias oficiales de cooperación bilateral con potestad de aprobación de fondos (GIZ, AECID, JICA, KOICA u otras equivalentes)
Otras organizaciones internacionales (categoría general, conforme al glosario del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI–)
- Director de cualquier organización internacional o intergubernamental
- Miembro de la junta o función equivalente de cualquier organización internacional o intergubernamental
- Jefe de misión, representante de país o director residente con autonomía presupuestaria y potestad de contratación
11 SISTEMA DE BANCA CENTRAL
Junta Monetaria
- Miembro de la Junta Monetaria
Banco de Guatemala –BANGUAT–
- Presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria
- Vicepresidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria
- Gerentes
Superintendencia de Bancos –SIB–
- Superintendente de Bancos
- Intendente