Ley antilavado en Guatemala: IVE revela qué cuentas bancarias concentran casi el 80% de los registros de transacciones sospechosas

Con la entrada en vigor de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, la IVE asume una nueva modalidad de funcionamiento como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala.

El primer boletín estadístico de la IVE, con información recopilada hasta el 30 de septiembre, presenta nuevos datos sobre las personas obligadas (PO) y la elaboración de los reportes de transacciones sospechosas (RTS).

Bajo su función como UIF, la IVE remite al Ministerio Público (MP) los reportes que contienen posibles indicios de delitos, para que sean conocidos por la fiscalía especializada. Corresponde al ente investigador determinar las acciones pertinentes en el ámbito de sus competencias.

Hasta el 16 de septiembre, la IVE había reportado al MP un monto de Q11 mil 330 millones vinculado con posibles operaciones de lavado de dinero, así como mil 669 personas involucradas y 229 denuncias.

En el 2025, la IVE reportó Q15 mil 967 millones vinculados con posibles operaciones de lavado de dinero, así como dos mil 295 personas involucradas y 318 denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP).

Según la información oficial, entre los delitos más recurrentes vinculados con posibles operaciones de lavado de dinero figuran el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, la estafa y la extorsión. Estas actividades pueden generar recursos de origen ilícito que son objeto de análisis por parte de las autoridades competentes.

Cuentas bancarias concentran casi el 80% de RTS

El boletín mensual de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) incorpora ahora información sobre los productos financieros vinculados con los reportes de transacciones sospechosas (RTS).

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“La distribución por producto relacionada con los RTS recibidos al 30 de septiembre de 2026 muestra una concentración principalmente en cuentas monetarias, con el 43.2%, seguidas de cuentas de ahorro, con el 36.0%”, señala el informe oficial.

Esto significa que ambos productos concentran el 79.2% de los registros asociados con los RTS, es decir, casi ocho de cada diez.

El informe agrega que, en menor proporción, “se identificaron registros asociados a remesas, con el 8.8%, préstamos, con el 2.7%, tarjetas de crédito, con el 2.4% y la categoría de Otros con el 6.9%, la cual agrupa productos con participaciones individuales menores, tales como compraventa de divisas, depósitos a largo plazo, pólizas y transferencias”.

IVE revela de qué regiones provienen los fondos bajo sospecha

Otro de los elementos que incorpora el boletín de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) es la distribución geográfica del origen de los fondos vinculados con los reportes de transacciones sospechosas (RTS).

Según el informe, con datos al 30 de septiembre del 2026, los fondos reportados por las personas obligadas (PO) a la IVE, excluyendo Guatemala, muestran una mayor concentración en Norteamérica, con el 24.3% de los registros, seguida de Europa Occidental, con el 18.8%, y Asia Oriental, con el 18.5%.

En conjunto, estas tres regiones concentran el 61.6% de los registros relacionados con el origen de los fondos reportados en los RTS.

El informe oficial también identifica una participación de Centroamérica, con el 12.5%, y Suramérica, con el 5.8%.

“La distribución por producto relacionada con los RTS recibidos al 30 de septiembre de 2026 muestra una concentración principalmente en cuentas monetarias, con el 43.2%, seguidas de cuentas de ahorro, con el 36.0%". Boletín mensual IVE

En menor proporción, se registraron fondos provenientes de África Occidental (3.6%), el Sureste de Asia (3.2%), Europa del Sur y el Caribe (2.6% cada uno), África Oriental (2.4%), Europa Central (2.1%) y Asia Occidental (2.0%).

El resto de las regiones registró participaciones individuales inferiores al 1%.

Norteamérica lidera el destino de fondos reportados en RTS

Respecto del destino geográfico de los fondos vinculados con los reportes de transacciones sospechosas (RTS) enviados por las personas obligadas (PO) a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), Norteamérica concentró el 65.6% de los registros al 30 de septiembre del 2026.

Le siguieron Europa Occidental, con el 8.4%; Asia Oriental, con el 8.1%, y Centroamérica, con el 5.8%. En conjunto, estas cuatro regiones representaron el 87.9% de los registros relacionados con el destino de los fondos reportados.

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En menor proporción, se identificaron registros con destino a Suramérica (2.6%), África Occidental y Europa del Sur (1.6% cada una), el Sureste de Asia (1.4%), el Caribe (1.2%), África Oriental (1.1%) y Europa Central (1.0%).

Las demás regiones registraron participaciones individuales inferiores al 1%.

El informe agrega que, al 30 de septiembre del 2026, las personas obligadas (PO) habían remitido a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) un total de 4 mil 854 reportes de transacciones sospechosas (RTS).