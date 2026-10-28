Nombran a Ana Luisa Folgar como jefa de la IVE y tendrá a su cargo el seguimiento de casos de lavado de dinero

Ana Luisa Folgar fue nombrada jefa de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), unidad de inteligencia financiera de la Superintendencia de Bancos (SIB), según se conoció la noche de este miércoles 28 de octubre.

La nueva funcionaria tendrá entre sus principales responsabilidades el seguimiento de casos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT), así como los preparativos para la próxima Evaluación Mutua que efectuará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Guatemala.

Folgar se convierte en la segunda mujer que ocupa la jefatura de la IVE desde su creación. La primera fue Susan Paola Rojas.

La nueva intendenta sustituye a Juan Carlos Monrroy Véliz, quien presentó su renuncia el pasado 2 de septiembre, por razones familiares y de salud, según informó a los integrantes de la Junta Monetaria (JM).

El nombramiento ocurre en un período de cambios en las autoridades de la SIB y cuando aún está pendiente conocer los reglamentos de la legislación contra el lavado de dinero.

Evaluación internacional en el 2027

Uno de los principales asuntos que deberá atender Folgar será la preparación de Guatemala para la quinta ronda de Evaluación Mutua del Gafilat, cuyo comienzo está previsto para febrero del 2027.

El proceso se desarrollará en distintas fases hasta agosto del 2028, cuando está prevista la presentación de los resultados.

La evaluación permitirá determinar la efectividad del sistema guatemalteco para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como identificar deficiencias y formular recomendaciones para fortalecer los mecanismos de control.

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