¿Subirán los precios en Guatemala en el 2027? Esto proyecta el Banguat

Eddy Roberto Carpio Sam, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), explicó a Prensa Libre los factores que incidieron en el comportamiento de la inflación durante octubre, las presiones sobre los precios y las perspectivas para el cierre del 2026 y el 2027.

El funcionario también hizo un balance de la evolución del indicador durante el año y atribuyó parte de las presiones inflacionarias en Guatemala a factores externos e internos.

En septiembre, el ritmo inflacionario alcanzó el 4.69%, su nivel más alto de los últimos 12 meses, mientras que en octubre se moderó al 4.38%. Con estos resultados, la inflación acumuló dos meses consecutivos por encima del 4%, aunque se mantuvo dentro del rango de la meta establecida por la autoridad monetaria, de 4% más/menos 1 punto porcentual.

¿Qué factores explican el comportamiento de la inflación en octubre?

El comportamiento de la inflación en octubre estuvo influido, principalmente, por la reducción de los precios de las gasolinas y el diésel, como resultado de la suspensión temporal de los impuestos aplicables a dichos combustibles, de conformidad con lo establecido en el Decreto 22-2026 del Congreso de la República, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles.

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Asimismo, se observó una moderación en el incremento de los precios de algunos alimentos que habían registrado alzas en los últimos meses.

Por su parte, el aumento del precio del gas propano, observado a partir de octubre, contrarrestó parcialmente las reducciones mencionadas.

En conjunto, se registró una variación negativa de la inflación intermensual, lo que produjo una moderación del ritmo inflacionario respecto de lo observado en agosto y septiembre.

¿Cómo ha evolucionado la inflación durante el 2026?

Durante el 2026, la inflación ha estado influida por diversos factores, tanto externos como internos.

En el ámbito externo, el conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán provocó incrementos en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, que se trasladaron a los precios internos de los combustibles y del gas propano.

Estas presiones fueron atenuadas, en parte, por las medidas temporales de apoyo implementadas durante el año por el Gobierno y aprobadas por el Congreso de la República.

En el ámbito interno, algunos productos de origen agrícola registraron fuertes aumentos de precios, asociados a sus ciclos de producción y a condiciones climáticas menos favorables, particularmente por la menor intensidad de las lluvias como resultado del desarrollo del fenómeno de El Niño.

No obstante, las presiones inflacionarias se concentraron en determinados productos, mientras que el resto registró un crecimiento moderado de sus precios.

¿Qué tendencia se puede esperar para el cierre del 2026 y el 2027?

Se prevé que la inflación registre un comportamiento moderado durante los últimos dos meses del presente año.

Para el 2027, se espera que mantenga una trayectoria acorde con su comportamiento histórico, en un escenario de moderación de los choques de origen externo y del impacto del fenómeno de El Niño durante el primer semestre, así como de normalización durante el segundo.

En ese contexto, el Banco de Guatemala estima que la inflación se sitúe en 4.25% al cierre del 2026 y en 4% al finalizar el 2027, valores que se encuentran dentro del margen de tolerancia de la meta de inflación, establecida en 4% más/menos 1 punto porcentual.