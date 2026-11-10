Inflación en Guatemala: por qué bajó a 4.38% en octubre, pese al aumento del precio del gas propano

Los productos derivados del petróleo continúan influyendo en el comportamiento de los precios en la economía guatemalteca.

Aunque el ritmo inflacionario registró una desaceleración en octubre respecto de septiembre, el precio del cilindro de gas propano fue uno de los productos que mostraron incrementos, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los registros de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) indican que el 1 de enero la libra de GLP se cotizaba en Q3.92, mientras que el lunes 9 de noviembre alcanzó los Q5.52, lo que representó un incremento del 40.8% durante ese período.

En tanto, el ritmo inflacionario en Guatemala se mantuvo por encima del 4% por segundo mes consecutivo, aunque disminuyó del 4.69% registrado en septiembre al 4.38% en octubre.

Inflación baja, pero supera el 4%

Guatemala registró un ritmo inflacionario del 4.38% en octubre del 2026 y, aunque el indicador mostró una desaceleración, se mantuvo por encima del valor central de la meta de inflación, establecido en 4%.

El resultado representó una disminución de 0.31 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando la inflación alcanzó el 4.69%, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“En octubre 2026, el ritmo inflacionario del índice nacional se situó en 4.38%. Esta cifra indica una desaceleración en el aumento general de precios, en 0.31 puntos en comparación con el mes anterior 4.69%. Además, respecto a la variación observada en octubre 2025 1.26%, se registró una aceleración de 3.12 puntos”, señala el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), instrumento que mide mensualmente el comportamiento de los precios.

Esto significa que, en promedio, los precios de los bienes y servicios aumentaron 4.38% respecto de octubre del 2025, aunque algunos productos registraron disminuciones o mantuvieron sus precios sin cambios.

En octubre del 2026 entró en vigor la exoneración de impuestos a los combustibles en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Inflación mensual registra una caída

La inflación acumulada de enero a octubre se situó en 3.99%, por debajo del 4.17% registrado hasta septiembre.

Por su parte, la inflación mensual fue negativa y se ubicó en -0.18%, frente al incremento del 1.18% registrado en septiembre, lo que representó una reducción de 1.36 puntos porcentuales.

“La variación intermensual del índice nacional en octubre 2026, se ubicó en -0.18%. Esta variación representa una caída en el nivel general de precios de 1.36 puntos porcentuales respecto al mes anterior 1.18%, y la de octubre 2025 se presentó en 0.12%”, señala el informe del INE.

El reporte indica que, en octubre del 2026, el precio internacional del petróleo se situó en un promedio de US$102.07 por barril, lo que representó un incremento del 67.61% o sea US$41.17 respecto de octubre del 2025 y del 4.89% US$4.76 en comparación con septiembre del 2026.

Además, el tipo de cambio promedio durante octubre fue de Q7.64 por US$1.

Transporte reduce presión sobre los precios

En octubre entró en vigor la exoneración de los impuestos a los combustibles, aprobada por el Congreso de la República como medida para contrarrestar el alza de los precios de los productos energéticos.

En ese contexto, la gasolina y el diésel figuraron entre los productos que registraron una incidencia negativa en la inflación mensual, de -0.6815 y -0.0390 puntos porcentuales, respectivamente, según el IPC.

En octubre del 2026, el precio internacional del petróleo se situó en un promedio de US$102.07 por barril, lo que representó un incremento del 67.61% o sea US$41.17 respecto de octubre del 2025 y del 4.89% US$4.76 en comparación con septiembre del 2026.

Sin embargo, el gas licuado de petróleo (GLP) fue uno de los productos que presionaron al alza el indicador, con una incidencia positiva de 0.0702 puntos porcentuales.

El informe también señala que, de las 13 divisiones de gasto que integran el IPC, transporte registró la mayor incidencia negativa en la inflación mensual, con -0.6614 puntos porcentuales.

En contraste, la división de alimentos presentó una incidencia positiva de 0.2801 puntos porcentuales.

Ambas divisiones se encuentran entre las de mayor peso en la estructura del IPC y fueron determinantes en el comportamiento de la inflación durante octubre.

Precio del gas propano aumenta 40%

Las estadísticas de la DGH, adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MEM), confirman que el precio de la libra de gas licuado de petróleo (GLP) aumentó 40% entre enero y noviembre del 2026.

Según los registros oficiales, el precio de la libra pasó de Q3.92 a Q5.52 durante ese período.

El cilindro de 25 libras, uno de los más utilizados en los hogares guatemaltecos, se cotizaba en Q98 en enero, mientras que el domingo 8 de noviembre alcanzó los Q138, según los precios reportados por las empresas envasadoras y comercializadoras.

Con el incremento registrado el pasado domingo, el precio del GLP acumuló nueve ajustes durante ese período.

Ante la falta de acuerdo en la Comisión Nacional del Salario (CNS), el presidente de la República deberá fijar el salario mínimo para el 2027, tomando en cuenta indicadores como la inflación de octubre. Actualmente, el salario mínimo se diferencia por circunscripción económica y actividad productiva: agrícola, no agrícola y exportadora y de maquila. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Banguat prevé inflación del 4% al cierre del año

En septiembre, la Junta Monetaria (JM) ajustó al alza la previsión de inflación para el cierre del 2026, de 3.75% a 4%, ante un escenario de riesgos asociados a factores internos y externos. Mientras tanto, la proyección de crecimiento de la economía guatemalteca para este año se situó en 4.3%.

Entre los factores internacionales que motivaron el ajuste de la previsión inflacionaria destaca el conflicto geopolítico en Oriente Medio y sus posibles efectos sobre los precios del petróleo y otros productos energéticos, que podrían generar presiones sobre los precios internos.

En septiembre, el ritmo inflacionario alcanzó el 4.69%, el nivel más alto de los últimos 12 meses, frente al 3.37% registrado en agosto y el 2.70% de julio, lo que reflejó una aceleración sostenida del indicador durante el tercer trimestre del año.

Inflación será considerada para fijar el salario mínimo

Por otra parte, el comportamiento de la inflación será uno de los indicadores que se tomarán en cuenta para determinar el salario mínimo del 2027, luego de que los representantes de los sectores empleador y trabajador no alcanzarán un acuerdo en la Comisión Nacional del Salario (CNS) en octubre pasado.

Ante la falta de consenso, la decisión sobre el salario mínimo para el próximo año corresponderá al presidente de la República, quien deberá establecerlo mediante acuerdo gubernativo.