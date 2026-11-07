Guatemala y Alemania: embajadora destaca comercio, inversiones y demanda de trabajadores

En marzo de este año, el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizó una visita oficial a Guatemala que marcó la estrecha relación entre ambos países.

Friederike Hellner, embajadora de la República Federal de Alemania, hizo un balance de las relaciones entre ambos países en el contexto económico, el clima de negocios y la cooperación. Hellner llegó a Guatemala en julio pasado, precisamente cuando se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro, en la que Alemania fue el país invitado.

¿Cuál es el balance de la relación comercial entre Alemania y Guatemala?

Los primeros alemanes llegaron a Guatemala hace aproximadamente 200 años. Eran, sobre todo, comerciantes de Hamburgo, una ciudad del norte de Alemania que cuenta con un importante puerto y que, en aquella época, se caracterizaba por su actividad comercial.

La mayoría se estableció en las Verapaces, donde se dedicó a la producción de café. Ese fue uno de los primeros vínculos comerciales entre Guatemala y Alemania.

En términos comerciales, el café, el cacao y el cardamomo siguen siendo productos importantes en las relaciones económicas bilaterales. Sin embargo, con el paso de los años, el intercambio se ha diversificado.

Actualmente, Alemania exporta principalmente maquinaria y productos químicos hacia Guatemala, mientras que las exportaciones guatemaltecas continúan concentrándose en productos agrícolas, especialmente café, aunque también incluyen otros productos, como aceites.

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En la actualidad, ¿qué buscan las empresas o los agentes económicos alemanes en Guatemala?

Las empresas alemanas normalmente no se acercan directamente a la Embajada, sino a la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana (DGK). Esto responde al sistema alemán de cámaras de comercio, que son ampliamente conocidas entre las empresas de ese país.

Cuando una empresa tiene alguna consulta sobre Guatemala, ya sea porque desea invertir o establecer operaciones productivas, generalmente acude primero a estas cámaras.

Los sectores interesados son muy diversos. La Cámara representa tanto a grandes empresas alemanas con presencia internacional como a pequeñas y medianas empresas que buscan oportunidades en Guatemala. Los intereses abarcan prácticamente todos los sectores económicos.

El café fue el principal producto de exportación de Guatemala hacia Alemania entre enero y agosto del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

¿Qué recomienda a los empresarios o personas interesadas en hacer negocios con Alemania?

Les recomendaría acercarse a la DGK, porque conoce tanto el mercado guatemalteco como el alemán. Puede orientar sobre las normas y los requisitos que deben cumplirse para exportar hacia Alemania o al mercado europeo.

Además, Guatemala cuenta con una Embajada en Berlín, que también mantiene una participación activa en estos temas.

Por ello, recomendaría a los empresarios establecer contacto tanto con la DGK como con la Embajada de Guatemala en Berlín.

Recientemente, el Ministerio de Trabajo publicó datos del Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero, en los que figura Alemania. ¿Qué demanda de trabajadores existe?

Por el momento, tenemos una cooperación únicamente en el sector logístico. Hay una empresa alemana dedicada a esta actividad que contrata a trabajadores guatemaltecos por algunos meses, después de los cuales regresan a Guatemala.

La ventaja es que los trabajadores pueden adquirir experiencia en Alemania, donde el mercado laboral funciona de manera diferente al guatemalteco.

Cuando regresan al país, lo hacen con los conocimientos y la experiencia que adquirieron durante su estancia.

¿Qué interés tiene Alemania en contratar trabajadores guatemaltecos?

Alemania está muy interesada en promover una migración laboral regulada de trabajadores especializados provenientes de Guatemala, que puedan permanecer durante períodos más prolongados, incluso varios años.

Uno de los principales obstáculos es el idioma, porque trabajar en Alemania durante un período largo sin hablar alemán resulta realmente difícil.

Por ejemplo, la DGK tiene un programa con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), mediante el cual se ofrecen cursos de alemán para enfermeras y enfermeros interesados en trabajar en Alemania.

Este es uno de los sectores en los que Alemania necesita personal calificado, por lo que representa una buena oportunidad.

¿En qué sectores existe demanda de trabajadores temporales en Alemania?

En el caso del trabajo temporal, considero que existe demanda en el sector logístico y también podría haber oportunidades en la agricultura.

En este último sector tenemos una fuerte competencia con Canadá, porque muchos guatemaltecos prefieren trasladarse a ese país. Una de las razones es que hay más guatemaltecos que hablan inglés que alemán.

Además, en Canadá reside una importante comunidad latinoamericana, por lo que la barrera del idioma no es tan fuerte.

En Alemania necesitamos trabajadores para las cosechas de productos como espárragos, uvas y papas, durante determinadas temporadas del año.

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¿Qué planes tienen para superar la barrera del idioma?

Es necesario encontrar soluciones que faciliten el aprendizaje del alemán. Estamos analizando con la DGK cómo podemos hacer que este proceso sea más accesible para los guatemaltecos interesados en trabajar en Alemania.