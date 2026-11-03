El café guatemalteco rompe récord de ingresos: qué impulsó las exportaciones y qué viene para 2027

Las exportaciones de café de Guatemala alcanzaron un récord histórico durante la cosecha 2025-2026, tanto en divisas generadas como en volumen exportado, pese a las turbulencias del mercado internacional.

La Asociación Nacional del Café (Anacafé) actualizó los resultados del año cafetero, que comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente. Los resultados fueron positivos, impulsados por la demanda sostenida y los buenos precios en el mercado internacional.

Según las estadísticas de Anacafé, los ingresos por exportaciones de café alcanzaron US$1 mil 440 millones (unos Q11 mil millones), lo que representa un aumento de US$156 millones respecto de la cosecha 2024-2025, cuando se registraron US$1 mil 284 millones.

Esta diferencia equivale a un crecimiento del 12% en el ingreso de divisas.

Con estos resultados, el café alcanzó una cifra récord en ingresos por exportaciones y reafirmó su posición como uno de los principales productos agrícolas de exportación de Guatemala.

Guatemala exporta 4.3 millones de quintales de café

Según Anacafé, el volumen de las exportaciones de café de Guatemala también mostró una tendencia al alza durante la cosecha 2025-2026, en comparación con el período 2024-2025.

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En la cosecha 2025-2026 se exportaron 4.3 millones de quintales de café, frente a los 3.7 millones de quintales registrados en la cosecha anterior. Esto representa un crecimiento del 16%, equivalente a unos 600 mil quintales adicionales.

Las estadísticas indican que los mayores volúmenes de exportación entre el 2010 y el 2026 se registraron en las cosechas 2011-2012 y 2012-2013, cuando se alcanzaron 4.8 millones de quintales en cada período.

Por lo tanto, aunque el volumen exportado aumentó durante la cosecha 2025-2026 respecto de la anterior, no superó los máximos históricos registrados en esos períodos.

Santa Rosa continúa siendo el departamento que concentra la mayor producción de café del país, lo que contribuye a dinamizar las cadenas productivas y la economía local.

El precio promedio del quintal de café guatemalteco se situó en US$336 durante la cosecha 2025-2026, una disminución del 2.3% respecto de los US$344 registrados en el período anterior. (Foto Prensa Libre: Cortesía Anacafé)

Estados Unidos lidera compras de café guatemalteco

El informe oficial de Anacafé presenta un desglose de los principales mercados de destino del café guatemalteco. Según las estadísticas, el 56% de las exportaciones se concentró en Norteamérica, el 24% en Europa, el 17% en Asia y el 3% en otros mercados.

Esta concentración comercial refleja la dependencia de los productores y exportadores guatemaltecos de determinados mercados internacionales, lo que podría representar un riesgo ante eventuales perturbaciones económicas o comerciales en esos destinos.

Por país, Estados Unidos fue el principal comprador, con el 52% de las exportaciones, seguido de Canadá 11% y Japón, con el 10% cada uno; Bélgica, con el 8%, e Italia, con el 6%.

Corea del Sur y Alemania representaron el 4% cada uno; Países Bajos, el 2%, y Taiwán y Francia, el 1% cada uno.

En cuanto a la clasificación del café exportado, el 83% correspondió a estrictamente duro; el 9%, a semiduro; el 2%, a extraprima; el 1%, a robusta, y el 5%, a otras clasificaciones.

Mayor productividad impulsa exportaciones de café

Ricardo Andrés Destarac Bardales, presidente de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), afirmó a Prensa Libre que los resultados de la cosecha 2025-2026, tanto en divisas generadas como en volumen exportado, responden, en parte, a la implementación del Programa de Rentabilidad Sustentable, que se desarrolla con un amplio número de productores desde el 2021.

En la cosecha 2025-2026 se exportaron 4.3 millones de quintales de café, frente a los 3.7 millones de quintales registrados en la cosecha anterior. Esto representa un crecimiento del 16%, equivalente a unos 600 mil quintales adicionales.

Explicó que los resultados de esta iniciativa se esperaban a largo plazo y que ahora comienzan a reflejarse en una mayor productividad de las plantaciones, lo que permitió incrementar la producción en aproximadamente medio millón de quintales.

“Este programa se empezó a implementar en el 2021 y llevamos cinco años de trabajo con los productores y este programa al final lo que hace son plantas más fuertes, plantas más resistentes a los problemas del cambio climático y plantas más productivas porque son plantas jóvenes en base a una renovación dependiendo la zona de vida”, remarcó Destarac Bardales.

En ese análisis coincidió Sergio Mazariegos, coordinador ejecutivo del Comité de Cafés Diferenciados de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), quien aseguró que la mejora en la cosecha estuvo relacionada con el aumento de la productividad y el manejo de las plantaciones.

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“Se incrementó el volumen de café en la oferta y hay una mayor capacidad de exportación. Guatemala es un mercado que siempre ha tenido una demanda, porque es apetecido por su imagen, reputación, calidad de tazas que produce y las características donde se produce, que lo hace muy atractivo. El haber aumentado la productividad es uno y el otro factor que ayudó a tener este incremento de ingreso de divisas ha sido el comportamiento de los precios”, enfatizó Mazariegos.

Estados Unidos fue el principal comprador, con el 52% de las exportaciones, seguido de Canadá 11% y Japón, con el 10% cada uno; Bélgica, con el 8%, e Italia, con el 6%. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Altos precios impulsan exportaciones de café

En cuanto a los precios, el quintal de café guatemalteco alcanzó un promedio de US$336 durante la cosecha 2025-2026, frente a los US$344 registrados en el período 2024-2025, lo que representa una disminución de US$8 por quintal, equivalente al 2.3%.

Según Destarac Bardales, este comportamiento respondió a las condiciones de oferta y demanda del mercado internacional.

El directivo explicó que las condiciones climáticas adversas en Brasil y Vietnam afectaron las cosechas de ambos países, que fueron menos abundantes que en años anteriores, lo que contribuyó al incremento de los precios internacionales.

Por su parte, Mazariegos, señaló que los precios superaron los US$300 por quintal durante parte de la cosecha.

Como referencia, indicó que en agosto del 2025 el quintal se cotizó en US$243, mientras que en julio del 2026 alcanzó los US$350. Este comportamiento favoreció a los productores y exportadores guatemaltecos, al permitirles negociar sus lotes de café en condiciones de precios más favorables.

“Estos precios han estado en un buen récord, en una buena forma de reflejarse ha hecho el aumento de divisas. Depende el momento en que los productores y exportadores hallan hecho sus negociaciones que fijo, es como logra ganar. Estos precios se fijan mucho a futuro”, recordó Mazariegos.

Cosecha de café bajaría a 3.8 millones de quintales

La Anacafé revisó a la baja sus perspectivas para la cosecha 2026-2027, al reducir la proyección del volumen de café destinado a la exportación de 4.2 millones a 3.8 millones de quintales. Está revisión responde a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, debido a que algunas regiones productoras no registraron lluvias dentro de los parámetros normales. Estas condiciones podrían afectar dos etapas fundamentales del desarrollo del café: la floración y el llenado del grano.

“Esto nos va a hacer que tengamos una disminución o estamos proyectando una disminución, pero son por factores climáticos. Teníamos una proyección de 4.2 millones pero en base a la situación del problema del Niño hicimos una disminución conforme a los regímenes de lluvia de cada región y el medio o la estimación que nos dio va a ser de 3.8 millones de quintales”, explicó Destarac Bardales, presidente de Anacafé.

En cuanto a los precios internacionales, tanto Destarac Bardales como Mazariegos, coincidieron en que el precio del quintal podría situarse entre US$275 y US$300 durante la cosecha 2026-2027.