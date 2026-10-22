Inversión extranjera en Guatemala crece 7% en 2026: estos son los países y sectores que más capital aportan

A pesar de la incertidumbre económica mundial y del encarecimiento de los derivados del petróleo, Guatemala registró un crecimiento del 7% en los flujos de inversión extranjera directa (IED) durante el primer semestre del 2026. Para el cierre del año, se proyecta que la inversión alcance los US$2 mil 100 millones, según las estimaciones revisadas en septiembre pasado.

De enero a junio de este año, la IED alcanzó los US$1 mil 26.9 millones, lo que representó un incremento del 7% respecto del mismo período del 2025, cuando se situó en US$959 millones, según las cifras actualizadas por el Banco de Guatemala (Banguat).

En términos absolutos, el aumento fue de US$67.9 millones en comparación con el primer semestre del año anterior.

En septiembre pasado, el Banguat revisó sus proyecciones de IED y estimó que los flujos alcanzarían los US$2 mil 100 millones al cierre del 2026, cifra superior a los US$1 mil 881 millones registrados en el 2025.

Para el 2027, año en el que se celebrarán elecciones generales en Guatemala, el Banguat prevé que la inversión extranjera directa alcance los US$2 mil 275 millones. Las autoridades electas asumirán sus cargos en enero del 2028.

Dos sectores concentran el 74% de la IED

Las estadísticas del Banguat indican que dos actividades económicas concentraron el 74% de los flujos de inversión extranjera directa (IED) durante el primer semestre del 2026, al captar en conjunto US$763.3 millones.

Las actividades financieras y de seguros encabezaron la captación de inversión extranjera, con US$439.2 millones, equivalentes al 42.8% del total. Les siguieron las actividades de comercio y reparación de vehículos, con US$324.1 millones, que representaron el 31.6%.

Entre las actividades con mayor captación también figuran información y comunicaciones, con US$163 millones; industrias manufactureras, con US$156.4 millones, y transporte y almacenamiento, con US$70 millones. Otras actividades recibieron US$41.4 millones.

Por su parte, la construcción registró flujos de inversión por US$5.1 millones, mientras que la agricultura captó US$1.3 millones.

En contraste, dos actividades registraron flujos negativos de inversión extranjera directa durante el primer semestre: suministro de electricidad, agua y saneamiento, con un saldo negativo de US$168.3 millones, y explotación de minas y canteras, con US$6.6 millones negativos.

El sector de telecomunicaciones atrajo inversiones por US$4 mil millones (unos Q30 mil millones) entre el 2008 y el 2026. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

EE. UU. y Nicaragua encabezan la IED

El reporte del Banguat también clasifica los flujos de inversión extranjera directa (IED) según su país de origen. Durante el primer semestre del 2026, se captaron US$739.1 millones provenientes del resto del mundo y US$287.8 millones de Centroamérica y República Dominicana.

Estados Unidos se posicionó como el principal país de origen de la inversión extranjera, con US$315.7 millones, seguido de Nicaragua, con US$147.4 millones; México, con US$129.1 millones; Países Bajos, con US$118.1 millones, y Colombia, con US$75.7 millones.

En conjunto, estos cinco países aportaron US$785.9 millones, equivalentes al 76.5% del total de US$1 mil 26.9 millones captados durante el primer semestre del 2026.

También se registraron inversiones provenientes de Luxemburgo, con US$69 millones; Panamá, US$65.9 millones; España, US$53.5 millones; Corea del Sur, US$52.8 millones; Honduras, US$26.7 millones; El Salvador, US$23.1 millones; Alemania, US$22.3 millones, y Costa Rica, US$22.1 millones.

A estos se sumaron Suiza, con US$14.1 millones, y Suecia, con US$12.3 millones.

En contraste, se reportaron flujos negativos de inversión procedentes de Inglaterra, por US$96 millones, así como de otros países, por US$32.3 millones.