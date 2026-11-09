Avicultura en Guatemala: una industria que genera 390 mil empleos y apuesta por nuevas inversiones

La industria avícola guatemalteca, que representa alrededor del 2% del producto interno bruto (PIB) y genera más de 390 mil empleos directos e indirectos, busca fortalecer su competitividad mediante la incorporación de nuevas tecnologías, mejores prácticas productivas y oportunidades de inversión.

En ese contexto, Guatemala será sede del XXIX Congreso Latinoamericano de Avicultura (OVUM 2026), que se celebrará del 10 al 13 de noviembre en el Parque de la Industria, en la capital, y reunirá a productores, empresarios, científicos, proveedores y autoridades de más de 20 países.

El encuentro, organizado por la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA) y la Asociación Nacional de Avicultores de Guatemala (Anavi), espera recibir a más de 4 mil participantes y contará con una exposición comercial en la que asistirán más de 250 empresas vinculadas con la producción avícola.

Además de promover el intercambio de conocimientos, el congreso incluirá mesas de negocios orientadas a generar alianzas comerciales y oportunidades de inversión para la cadena productiva latinoamericana.

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Una industria que genera miles de empleos

La avicultura constituye una de las principales actividades productivas relacionadas con la alimentación en Guatemala.

Según cifras divulgadas en agosto del 2026, el sector representa alrededor del 2% del PIB y genera más de 40 mil empleos directos y 350 mil indirectos, distribuidos en las distintas actividades de la cadena productiva.

De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Guatemala produce anualmente más de 572 millones de libras de carne de pollo y más de 2 mil 800 millones de huevos.

El consumo por habitante alcanza los 289 huevos y las 64.11 libras de carne de pollo al año, lo que refleja la importancia de estos productos en la alimentación de los guatemaltecos.

Adolfo Paiz Prem, integrante del Comité Organizador de OVUM 2026, destacó que la celebración del encuentro representa un reconocimiento al trabajo de las familias que participan en la industria y contribuyen a la generación de empleo.

“Ser sede de OVUM 2026 es un reconocimiento al esfuerzo de miles de familias guatemaltecas que, a lo largo de toda la cadena avícola, generan empleo y contribuyen a llevar proteína de calidad y a precios accesibles a la mesa de los guatemaltecos”, señaló.

Paiz Prem agregó que el congreso representa una oportunidad para acercar al país conocimientos científicos, innovación y tecnología que contribuyan al desarrollo y la competitividad de la avicultura durante los próximos años.

Tecnología e inteligencia artificial para producir alimentos

Uno de los principales desafíos que abordará OVUM 2026 será la necesidad de aumentar la producción de alimentos mediante procesos más eficientes, sostenibles y seguros.

El programa científico estará organizado en cuatro ejes: sanidad, manejo, nutrición y gestión empresarial.

Entre los temas que se analizarán figuran la aplicación de inteligencia artificial y el uso de datos en la producción, la bioseguridad, el uso eficiente del agua, el bienestar animal, la inocuidad alimentaria y el uso responsable de antibióticos.

También se abordarán aspectos relacionados con la sucesión en empresas familiares, un tema relevante para la continuidad de los negocios que integran la industria.

María del Rosario de Falla, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA), afirmó que la región enfrenta el desafío de incrementar la producción de alimentos sin descuidar los estándares sanitarios y ambientales.

“Guatemala recibe a la avicultura latinoamericana en un momento decisivo para el futuro de la seguridad alimentaria de nuestra región. El reto es producir más y mejores alimentos, con eficiencia, sostenibilidad y los más altos estándares de sanidad e inocuidad”, expresó.

De Falla también destacó que el encuentro permitirá compartir conocimientos científicos, innovaciones y buenas prácticas entre los países participantes.

El programa contempla la participación de más de 50 conferencistas internacionales, quienes presentarán experiencias y conocimientos relacionados con los desafíos de la actividad avícola.

El logotipo de OVUM 2026 identifica al XXIX Congreso Latinoamericano de Avicultura, que se celebrará en Guatemala del 10 al 13 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Oportunidades de inversión y negocios

La exposición comercial será otro de los componentes del encuentro, con la participación prevista de más de 250 empresas especializadas en genética, nutrición, sanidad animal, equipos, tecnología y procesamiento.

Estas compañías presentarán innovaciones dirigidas a productores de distintos países latinoamericanos.

El congreso también contará con mesas de negocios para facilitar contactos empresariales, promover alianzas comerciales e identificar oportunidades de inversión en los diferentes segmentos de la cadena avícola.

La celebración de OVUM 2026 representa, además, una oportunidad para los sectores vinculados con los servicios, debido a la llegada de participantes internacionales.

Según los organizadores, se espera que el encuentro genere actividad económica relacionada con la ocupación hotelera, el transporte, la gastronomía y el turismo, aunque no se precisó una estimación monetaria de ese impacto.

Guatemala vuelve a ser sede después de 25 años

Guatemala recibió por primera vez el Congreso Latinoamericano de Avicultura en el 2001 y volverá a organizarlo 25 años después.

La Asociación Latinoamericana de Avicultura, fundada en 1970, realiza este encuentro cada dos años como parte de sus esfuerzos para fortalecer la integración y el intercambio técnico entre los países productores.

Por su parte, la Asociación Nacional de Avicultores de Guatemala, fundada en 1973, participa en organizaciones regionales y promueve la cooperación entre los sectores público y privado.

El congreso se desarrollará hasta el viernes 13 de noviembre y tendrá como principales ejes la competitividad, la innovación y la seguridad alimentaria.