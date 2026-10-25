Sube el precio del cilindro de gas propano entre Q4 y Q16; es el cuarto aumento en el año

Economía

Sube el precio del cilindro de gas propano entre Q4 y Q16; es el cuarto aumento en el año

El Ministerio de Energía y Minas confirma el aumento del precio del cilindro de gas propano.

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Aumento en el precio del gas propano. El lindro de 25 libras subió Q7.00 y ahora cuesta Q117.00. El cilindro de 35 linras aumentó Q10.00 y ahora cuesta Q164.00. El cilindro de 40 libras subió Q11.00 y ahora cuesta Q187.00. El cilindro de 100 libras subió Q28.00 y ahora cuesta Q468.00. Fotografía Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan. 04-02-2025.

El precio del cilindro de gas propano aumenta entre Q4 y Q16, según el Ministerio de Energía y Minas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A partir de este 25 de octubre del 2026, las familias guatemaltecas pagarán más por el cilindro de gas propano.

Guillermo Xoy, viceministro de Energía y Minas, confirmó que los expendedores anunciaron un nuevo ajuste en los precios. Es la cuarta vez que ocurre en el año y la segunda en octubre.

El pasado 6 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas anunció un aumento de precios de entre Q7 y Q28, según la capacidad del cilindro. Ahora, el gas propano se encarece nuevamente.

De esa cuenta, el cilindro de 25 libras tendrá un incremento de Q4, por lo que pasará de Q122 a Q126.

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Mientras que el cilindro de 35 libras pasó de Q171 a Q177, es decir, un aumento de Q6.

El cilindro de 100 libras tendrá un precio de Q504, cuando antes era de Q488. El incremento es de Q16.

Según Xoy, el precio por libra de gas es de Q5.04, ya con el incremento.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

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