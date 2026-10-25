Sube el precio del cilindro de gas propano entre Q4 y Q16; es el cuarto aumento en el año

A partir de este 25 de octubre del 2026, las familias guatemaltecas pagarán más por el cilindro de gas propano.

Guillermo Xoy, viceministro de Energía y Minas, confirmó que los expendedores anunciaron un nuevo ajuste en los precios. Es la cuarta vez que ocurre en el año y la segunda en octubre.

El pasado 6 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas anunció un aumento de precios de entre Q7 y Q28, según la capacidad del cilindro. Ahora, el gas propano se encarece nuevamente.

De esa cuenta, el cilindro de 25 libras tendrá un incremento de Q4, por lo que pasará de Q122 a Q126.

Mientras que el cilindro de 35 libras pasó de Q171 a Q177, es decir, un aumento de Q6.

El cilindro de 100 libras tendrá un precio de Q504, cuando antes era de Q488. El incremento es de Q16.

Según Xoy, el precio por libra de gas es de Q5.04, ya con el incremento.