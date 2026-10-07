MEM analiza apoyo temporal ante tercera alza del gas propano en 2026

Luego de la tercera alza en el precio del gas propano en el 2026, registrada el fin de semana, y que eleva a alrededor del 24% el incremento acumulado durante el año, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) analiza opciones de apoyo temporal para los consumidores, informaron autoridades de esa institución.

Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas, explicó que el incremento registrado el fin de semana responde al comportamiento de los precios internacionales.

Según el funcionario, las alzas han sido importantes en el mercado internacional; sin embargo, su traslado a los precios en Guatemala ha tardado más en reflejarse y ha tenido un impacto menor.

Consultado sobre la posibilidad de implementar algún subsidio, Barrios indicó que durante estos días se analiza y prepara una opción de apoyo, aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna propuesta.

El ministro agregó que el MEM está efectuado un análisis sobre el tema y todavía no cuenta con conclusiones. Explicó que solicitó al equipo de la institución preparar un escenario de apoyo, pero que, por el momento, los viceministros no le han informado qué opciones han evaluado.

Respecto de cuándo podría estar listo el análisis, Barrios señaló que deberá ser durante octubre, debido a que el incremento en los precios ya se produjo.

Para el consumo de gasolina y el diésel que han registrado incremento de alrededor de 60% y 96% durante el año respectivamente, se han aprobado en el país dos tipos de subsidio. Uno un subidio directo sobre el galón de Q5 en gasolinas y Q8 en diésel que se aplicó del 28 de abril al 2 de julio. El más reciente, exoneración temporal del impuesto al valor agregado (IVA) y al impuesto de distribución del petróleo y sus derivados vigente del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2026.

Alzas responden a factores internacionales, según el MEM

El aumento en el precio del gas responde principalmente a factores del mercado internacional, entre ellos el incremento de las cotizaciones del gas licuado de petróleo (GLP), las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los riesgos asociados al transporte de hidrocarburos por rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, informó este martes 6 de octubre el MEM.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

A estos factores se suman los mayores costos de fletes y seguros marítimos, así como las variaciones en la oferta y demanda mundial de GLP, agregó la cartera.

Guatemala importa el 100% del gas propano que consume, por lo que las variaciones de las cotizaciones internacionales y de los costos asociados a su importación se reflejan en el mercado nacional conforme se renuevan los inventarios y llegan nuevos embarques, explicó el MEM.

El MEM confirmó el alza aplicada desde el fin de semana e indicó que esta semana comenzó a reflejarse el incremento en Guatemala. Se trata del tercer ajuste al alza registrado durante el 2026, asociado al comportamiento de los precios internacionales del GLP.

Según el monitoreo del MEM, estos son los precios de los cilindros de gas propano:

25 libras: pasó de Q115 a Q122, un aumento de Q7.

pasó de Q115 a Q122, un aumento de Q7. 35 libras: pasó de Q161 a Q171, un aumento de Q10.

pasó de Q161 a Q171, un aumento de Q10. 100 libras: pasó de Q460 a Q488, un aumento de Q28.

La institución indicó que mantendrá un monitoreo permanente del comportamiento de los precios y de las condiciones de comercialización del gas en el país.