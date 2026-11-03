Guatemala gana terreno como socio de EE. UU., pero aún debe superar barreras para atraer inversiones, según Fundesa y Atlantic Council

Guatemala ha ganado espacio como socio estratégico de Estados Unidos y cuenta con condiciones de estabilidad macroeconómica favorables para atraer inversiones. Sin embargo, las deficiencias en infraestructura, la debilidad institucional y los retrasos en permisos y licencias figuran entre los principales obstáculos para aprovechar esas oportunidades económicas.

Esta es una de las conclusiones de cuatro foros organizados entre junio del 2025 y noviembre del 2026 en Washington, D. C., por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y el Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council.

El análisis de estos encuentros revela un cambio en las prioridades de la relación económica bilateral. Mientras que inicialmente la infraestructura se planteaba como una oportunidad de inversión, ahora se identifica como una de las principales limitaciones para sostener el crecimiento económico del país.

En el foro más reciente, celebrado el 2 de noviembre del 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció la estabilidad macroeconómica de Guatemala, caracterizada por una inflación controlada y reservas fiscales y externas, pero advirtió que las deficiencias de infraestructura pública continúan limitando el crecimiento y frenando la inversión privada.

La discusión se desarrolló en un contexto de crecimiento económico proyectado cercano al 4% anual, cuya sostenibilidad dependerá, entre otros factores, de una mayor inversión, competitividad comercial y mejoras en carreteras, puertos, transporte y logística.

Infraestructura: de oportunidad a obstáculo para crecer

Uno de los principales hallazgos del documento, compartido por Fundesa, es que la infraestructura ha sido un tema recurrente en los cuatro encuentros, aunque su enfoque ha cambiado.

Durante el primer foro, celebrado el 6 de junio del 2025, se destacó el acuerdo suscrito el 22 de mayo de ese año para ampliar la capacidad de carga de Puerto Quetzal y fortalecer su seguridad, con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

El acuerdo, establecido por un período de 30 años, contempla duplicar la capacidad de carga de esa terminal portuaria.

En aquel momento, la infraestructura estratégica se presentó como un componente fundamental de la cooperación económica y de seguridad entre Guatemala y Estados Unidos.

Sin embargo, en el encuentro del 2 de noviembre del 2026, la discusión se concentró en la necesidad de ejecutar proyectos que permitan superar las limitaciones logísticas y sostener el crecimiento económico.

En este último foro participaron Alex Culiuc, jefe de misión del FMI para Guatemala; Claudia Cáceres, gerente general de la Dirección de Infraestructura Pública Prioritaria (DIPP), y Matthew Schwab, representante de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA).

La participación de la DIPP y de la USTDA puso especial atención en la preparación técnica y ejecución de proyectos de infraestructura.

Debilidad institucional preocupa a inversionistas

Los obstáculos institucionales también ocuparon un lugar central en las discusiones.

En el segundo foro, celebrado el 7 de agosto del 2025, Joydeep Mukherji, representante de S&P Global Ratings, reconoció un cambio notorio en Guatemala desde la transición de gobierno, pero identificó la debilidad institucional como el principal obstáculo para la inversión.

Entre los factores mencionados figuraron la incertidumbre política del 2023 y las dificultades para alcanzar consensos entre el Ejecutivo y el Congreso, como ocurrió durante la discusión del presupuesto del 2025.

En ese encuentro, el Gobierno presentó su apuesta por modernizar y digitalizar la administración pública, con la meta de digitalizar la mitad de los ministerios.

No obstante, las conclusiones de los cuatro foros indican que la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no es suficiente para atraer nuevas inversiones.

La certeza jurídica, los consensos políticos y la agilidad administrativa son condiciones necesarias para que los proyectos avancen.

Permisos y licencias retrasan proyectos

Otro de los problemas identificados es el tiempo que requieren los trámites administrativos.

Durante el foro de agosto del 2025, Fundesa señaló al sector energético como uno de los de mayor potencial para atraer inversiones, pero advirtió que su desarrollo depende de agilizar las licencias ambientales, sanitarias y municipales.

Como ejemplo del aumento en los tiempos de respuesta, la fundación indicó que los registros sanitarios, que anteriormente requerían alrededor de tres meses, habían pasado a demorar entre ocho y nueve meses.

Esto significa que, según lo expuesto en el encuentro, algunos procedimientos llegaron a requerir hasta tres veces el tiempo anterior.

En esa misma discusión, José González, representante de Corporación Multi Inversiones (CMI), expuso que las dificultades administrativas no son exclusivas de Guatemala.

Como referencia, mencionó que abrir un restaurante puede tomar entre 12 y 16 meses en Guatemala, mientras que en Estados Unidos el proceso puede requerir alrededor de 32 meses.

Las conclusiones también destacan la necesidad de concluir los proyectos energéticos en marcha, avanzar en las reformas a la legislación de alianzas público-privadas y cumplir con la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

Acuerdo comercial abre oportunidades con Estados Unidos

La relación comercial bilateral constituye otra de las oportunidades identificadas.

En el tercer foro, realizado el 24 de febrero del 2026, se analizaron dos instrumentos considerados relevantes para atraer inversión estadounidense: el Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos y la reforma a la legislación de alianzas público-privadas (APP).

Según el documento, Guatemala se convirtió en el segundo país del hemisferio en suscribir ese acuerdo comercial.

La discusión se concentró en las oportunidades para atraer empresas estadounidenses hacia proyectos de infraestructura e industrias estratégicas, aprovechando el nuevo marco comercial y de inversión.

En el encuentro participaron David L. Fogel, subsecretario de Comercio de Estados Unidos; Alfonso Quiñónez, representante de Progreso, y Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, entre otros representantes de los sectores público y privado.

El análisis concluye que Guatemala ha fortalecido su posicionamiento como socio de la seguridad económica estadounidense, pero convertir esa relación en nuevas inversiones dependerá de la implementación efectiva del acuerdo comercial y del marco de APP.

El desafío es ejecutar y demostrar resultados

La conclusión general de los cuatro foros es que Guatemala dispone de oportunidades para ampliar su relación económica con Estados Unidos, pero debe superar obstáculos internos para materializarlas.

El encuentro del 2 de noviembre, que contó con la participación de Gabriela García, ministra de Economía, concentró la discusión en las perspectivas de crecimiento, la competitividad comercial y la necesidad de desarrollar infraestructura crítica.

En ese contexto, la preparación y ejecución de proyectos adquirieron mayor importancia frente a las discusiones iniciales sobre oportunidades de inversión.

Fundesa y el Atlantic Council identifican cuatro conclusiones centrales: la infraestructura se ha convertido en una restricción para el crecimiento; la estabilidad macroeconómica está reconocida; las debilidades institucionales continúan afectando la inversión, y el posicionamiento económico de Guatemala ante Estados Unidos necesita traducirse en resultados concretos.

El desafío ya no consiste únicamente en promover nuevas oportunidades de inversión, sino en concluir los proyectos existentes y demostrar que el país cuenta con la capacidad institucional para ejecutarlos.

De acuerdo con las conclusiones del documento, esos resultados serán determinantes para sostener el interés de los inversionistas y aprovechar las oportunidades que ofrece la relación económica bilateral.