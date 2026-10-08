Enade 2026: cuatro medidas para reducir los homicidios y recuperar el control de las cárceles

Reducir a la mitad la tasa de homicidios en Guatemala durante los próximos diez años es la meta que plantea el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade 2026), que se celebra este jueves 8 de octubre, con una propuesta de cuatro medidas para fortalecer la seguridad y la justicia en el país.

La iniciativa, impulsada por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), busca disminuir la tasa de homicidios de aproximadamente 16 a 8 por cada 100 mil habitantes para el 2036, mediante acciones coordinadas entre las instituciones del Estado.

El planteamiento forma parte de la vigésima edición del Enade, que se desarrolla en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, bajo el lema “A paso seguro: la seguridad integral es el camino a la prosperidad”.

De acuerdo con Fundesa, Guatemala logró reducir su tasa de homicidios de 31 por cada 100 mil habitantes en el 2014 a aproximadamente 16 en la actualidad. Sin embargo, la organización advierte que durante los últimos años el indicador se ha mantenido estancado.

A este panorama se suman problemas relacionados con el crimen organizado, las extorsiones, el sistema penitenciario, las dificultades de coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia y la disponibilidad de recursos para su funcionamiento.

¿Cuáles son las cuatro medidas propuestas?

Para alcanzar la meta del 2036, el Enade plantea cuatro prioridades orientadas a mejorar la prevención del delito, la coordinación institucional y el funcionamiento del sistema de seguridad y justicia.

1. Promover las denuncias anónimas y protegidas. Se propone establecer mecanismos que protejan y reconozcan a quienes proporcionen información sobre actividades criminales, con el propósito de incentivar la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia.

2. Digitalizar e interconectar las instituciones de justicia. La propuesta contempla modernizar los sistemas de información de las instituciones de justicia penal y facilitar el intercambio de datos para mejorar la coordinación, la eficiencia y los resultados.

3. Fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC). Se plantea mejorar las capacidades de la institución y ampliar los programas de intervención integral y de zonas seguras en diferentes territorios del país.

4. Recuperar el control de las cárceles. Una de las prioridades es lograr el control efectivo del sistema penitenciario y avanzar en la construcción de nuevas prisiones de máxima seguridad para contener a estructuras criminales de alta peligrosidad.

Estas medidas buscan superar el estancamiento en la reducción de homicidios y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.

Instituciones de seguridad y justicia buscan acuerdos

Uno de los principales acontecimientos anunciados para el Enade 2026 es la firma de un convenio de cooperación entre autoridades e instituciones vinculadas con la seguridad y la justicia, con el propósito de establecer objetivos comunes y mecanismos de seguimiento.

Según Fundesa, el acuerdo representa una segunda etapa de los esfuerzos por transformar el sistema de seguridad y justicia, mediante compromisos compartidos, coordinación institucional y resultados medibles.

Entre los participantes anunciados para la firma figuran Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia; Marco Antonio Villeda Sandoval, ministro de Gobernación, y Gabriel Estuardo García Luna, fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

También se prevé la participación de Rebeca Aida González Leche, directora general del Instituto de la Víctima; Ingrid Johana Romero Escribá, directora general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y Carlos Humberto Sandoval Orellana, director del Instituto de la Defensa Pública Penal.

A ellos se suma Mayra Alejandra Carrillo de León, secretaria ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Por el sector empresarial y los centros de análisis participarán Carlos Arias, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif); José Miguel Torrebiarte, presidente de Fundesa, y Hugo Maul, presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Como testigos de honor se anuncia a Gladys Annabella Morfín, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), y Henry David Sáenz Ramos, ministro de la Defensa Nacional.

La Coalición por la Seguridad Ciudadana brindará apoyo técnico y seguimiento a los planes y acuerdos alcanzados, con el objetivo de mantener una hoja de ruta común y dar continuidad a los compromisos asumidos.

El desafío será convertir los compromisos en resultados

El encuentro también contempla la participación del presidente Bernardo Arévalo y de expertos internacionales en seguridad, entre ellos Juan Carlos Buitrago, experto colombiano; Eduardo Vergara, jefe de la División de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Ricardo Ferrer, experto argentino.

Además, participarán Iván Duque, expresidente de Colombia, y Guy Nir, exdirector nacional de Inteligencia Policial de Israel.

Juan Mini, presidente del Comité Organizador del Enade 2026, tendrá a su cargo la presentación de las prioridades en materia de seguridad y desarrollo.

La propuesta establece una meta de largo plazo: reducir a la mitad la tasa de homicidios en diez años. El principal desafío será traducir las prioridades planteadas en acciones institucionales, recursos y resultados verificables.