Entrevista con José Miguel Torrebiarte: existe un desafío de mantener los acuerdos de seguridad después del 2027

José Miguel Torrebiarte, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), hizo un balance de las principales conclusiones del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2026, los desafíos para reducir la criminalidad y la importancia de garantizar la continuidad de los acuerdos institucionales ante las elecciones generales del 2027, en entrevista con Prensa Libre.

El encuentro se celebró el jueves 8 de octubre, con la participación de más de 2 mil 500 personas, entre ellas el presidente Bernardo Arévalo y representantes de diversas instituciones de seguridad y justicia.

¿Cuál es el principal mensaje del Enade 2026?

La principal conclusión, tanto de los conferencistas internacionales como del presidente Bernardo Arévalo y de Juan Mini, presidente del encuentro, es que debemos trabajar de manera coordinada, como un solo sistema.

La seguridad no puede depender únicamente de la Policía Nacional Civil (PNC) o del Ejército. Se necesita un sistema integral que incluya la investigación criminal, el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial y el Sistema Penitenciario. Todas estas instituciones deben trabajar de manera interconectada para enfrentar los problemas de criminalidad del país.

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Por eso, la firma del convenio entre las autoridades de seguridad y justicia es uno de los aspectos más relevantes del Enade 2026, porque establece el compromiso de trabajar durante los próximos diez años bajo una misma estrategia, independientemente de los cambios de gobierno.

También es necesario garantizar recursos suficientes para las instituciones involucradas. El objetivo es construir un país donde los jóvenes puedan vivir con tranquilidad, se atraiga más inversión extranjera y existan mayores oportunidades de desarrollo.

Como señaló el expresidente de Colombia Iván Duque, la libertad consiste en poder movilizarse y hacer lo que uno desea dentro del marco de la ley, sin que la violencia lo impida.

El principal mensaje es que la seguridad debe asumirse como un compromiso de Estado y no únicamente de un gobierno. La coordinación institucional, la continuidad de las políticas públicas y la asignación de recursos son fundamentales para reducir la criminalidad, recuperar la confianza y generar mejores condiciones de desarrollo.

Autoridades del sector de seguridad y justicia participaron en el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade) 2026, durante el cual suscribieron un convenio para fortalecer la coordinación institucional. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

¿Por qué es clave la suscripción del convenio entre las instituciones del sector justicia?

Lo más importante es avanzar en los cuatro ejes planteados, especialmente en la coordinación institucional y la digitalización de los procesos judiciales, para agilizar la resolución de los casos. Necesitamos una justicia más eficiente, que permita condenar cuando corresponda y absolver cuando no se compruebe la responsabilidad.

Otro aspecto fundamental es el fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Como mencionó el presidente Bernardo Arévalo, la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad permitirá reducir el hacinamiento y aislar a los reos de alta peligrosidad para evitar que continúen cometiendo delitos desde prisión.

Se estima que entre el 60% y el 70% de las extorsiones se originan desde las cárceles, y eso debe detenerse. Sin embargo, es difícil enfrentar este problema cuando el país acumula cerca de 40 años sin inversiones significativas en infraestructura penitenciaria.

Por eso, concretar la construcción de nuevas cárceles representaría un avance importante para recuperar el control del Sistema Penitenciario y fortalecer la seguridad del país.

Desde la perspectiva económica y empresarial, ¿por qué es importante la seguridad?

La seguridad es fundamental para atraer inversiones y generar desarrollo económico. Como mencionó el expresidente de Colombia Iván Duque, su país ha logrado cambiar su percepción internacional mediante la reducción de la criminalidad.

Aunque todos los países enfrentamos desafíos, mejorar las condiciones de seguridad es indispensable para atraer inversionistas.

Lo más importante es avanzar en los cuatro ejes planteados, especialmente en la coordinación institucional y la digitalización de los procesos judiciales, para agilizar la resolución de los casos.

Un empresario busca establecerse en un país donde se sienta seguro, exista certeza jurídica, un sistema predecible y respeto a la legalidad. Pero también necesita que sus colaboradores puedan trabajar y vivir en paz, y que su inversión sea rentable.

Por eso, fortalecer la seguridad no solo significa combatir la delincuencia, sino también generar confianza para atraer inversiones, crear empleos y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo.

Durante el Enade 2026 se presentaron varias iniciativas para fortalecer la seguridad y la justicia en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

¿Qué se puede esperar en los próximos años para reducir la tasa de homicidios en Guatemala?

La reducción de los homicidios es posible si se combate la criminalidad de manera efectiva. Guatemala ya ha demostrado avances: en el 2009 registraba una tasa de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que actualmente se sitúa en alrededor de 16.

Los expositores del Enade 2026 señalaron que los esfuerzos no necesariamente deben concentrarse de manera uniforme en todo el país, porque ya se conocen las zonas donde se registran los mayores índices de criminalidad.

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La prioridad debe ser focalizar las acciones y los recursos en los territorios donde existe mayor incidencia de violencia, para continuar reduciendo la tasa de homicidios.

El próximo año se celebrarán elecciones generales. ¿Cómo se puede garantizar la continuidad de estos acuerdos?

Es un gran reto para el país. Se trata de un compromiso institucional que involucra tanto a las diferentes instituciones del Estado como al sector privado y que debe trascender los períodos de gobierno.

Lo importante es garantizar que estos acuerdos tengan continuidad durante las próximas dos o tres administraciones, independientemente de los cambios políticos.

José Miguel Torrebiarte, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), afirmó que la economía mantiene un crecimiento positivo, pero que el país tiene potencial para crecer más si se fortalece la certeza jurídica y se atraen mayores flujos de inversión extranjera directa. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

¿Cómo analiza el crecimiento económico de Guatemala para el cierre del 2026?

La economía mantiene un crecimiento positivo, pero Guatemala tiene potencial para crecer mucho más si se fortalece la certeza jurídica, lo que permitiría atraer mayores flujos de inversión extranjera directa.

También es necesario contar con mecanismos de incentivos que permitan competir con países como República Dominicana.

A esto se suma un tema que hemos señalado en numerosas ocasiones: la necesidad de mejorar la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, así como la infraestructura social, especialmente en salud y educación.

Estas condiciones son fundamentales para aprovechar el potencial económico del país y atraer mayores inversiones.

¿Qué perspectivas tiene para el 2027, considerando que será un año de elecciones generales?

Será un año de grandes retos. Durante los procesos electorales debemos tener especial cuidado con las medidas de carácter populista, como la eliminación de impuestos, que pueden parecer favorables en el corto plazo, pero que posteriormente podrían generar repercusiones económicas.

Uno de los principales riesgos de cara a las próximas elecciones es precisamente el populismo y la adopción de decisiones que puedan comprometer la estabilidad económica del país.