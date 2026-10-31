Eddy Carpio Sam asume el Banguat: sectores piden independencia y continuidad de la política monetaria

Diversos sectores se pronunciaron la tarde de este viernes 30 de octubre sobre la designación de Eddy Roberto Carpio Sam como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM) para el período 2026-2030. Con este nombramiento se completa la dupla que estará al frente de la banca central, responsable de dirigir la política monetaria, cambiaria y crediticia del país.

Con la designación de Carpio Sam por parte del presidente Bernardo Arévalo, se completa la dirección de la banca central, cuya presidencia la ejercía en funciones el vicepresidente José Alfredo Blanco Valdés.

El nombramiento se produjo el último día hábil de octubre, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejara sin efecto, el pasado 8 de octubre, la designación de Jonathan Menkos, actual ministro de Finanzas, por un impedimento legal relacionado con su condición de diputado electo.

La designación también ocurre en un contexto marcado por percepciones sobre la inseguridad, tras la agresión contra el exfiscal y exsuperintendente de Administración Tributaria Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrida el sábado 17 de octubre, y los hechos de violencia registrados en Huité, Zacapa, a finales de septiembre, que generaron preocupación en distintos sectores.

CIG ve oportunidad de continuidad en el Banguat

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) destacó que es un nombramiento positivo como presidente del Banco de Guatemala, al tratarse de un profesional de carrera que conoce la institución, su funcionamiento y los desafíos de la política monetaria y cambiaria del país.

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“Consideramos que su trayectoria técnica representa una oportunidad para dar continuidad al trabajo institucional y preservar la estabilidad macroeconómica que Guatemala ha construido a lo largo de los años”, manifestó.

El economista Eddy Roberto Carpio Sam fue designado por el presidente Bernardo Arévalo para dirigir el Banco de Guatemala (Banguat) y presidir la Junta Monetaria (JM) durante cuatro años, hasta el 2030. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Estabilidad y confianza, retos del nuevo presidente

En cuanto a los desafíos del nuevo presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Font destacó que las prioridades serán preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la confianza en la política monetaria y garantizar un mercado cambiario ordenado y transparente.

“Los principales retos son mantener las condiciones macroeconómicas, fortalecer la confianza en la política monetaria, procurar un mercado cambiario ordenado y transparente, y contribuir a generar condiciones que favorezcan la inversión, la competitividad y el crecimiento económico”, señaló.

Asimismo, expresó su confianza en que la experiencia y los conocimientos técnicos de Eddy Roberto Carpio Sam contribuirán a fortalecer la institucionalidad del Banguat. También reiteró la disposición de mantener un diálogo constructivo en favor de la estabilidad económica y el desarrollo productivo del país.

Cacif pide preservar la independencia del Banguat

Carlos Arias Bouscayrol, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), destacó la importancia de resguardar la independencia y la institucionalidad del Banguat. Señaló que se espera que la nueva presidencia mantenga los principios que han contribuido a la estabilidad y al buen desempeño de los indicadores macroeconómicos del país.

“Pedimos que se preserve esa independencia y sabemos que es un nombramiento que viene del presidente, por lo que mantiene un matiz político. Tenemos la esperanza de que se separen las fuerzas que lo llevaron a ese cargo para servir al país, pero también ponerlas en su lugar cuando se amerite, para que se respete la independencia del banco central”, indicó Arias Bouscayrol.

El dirigente empresarial remarcó que, para el sector privado organizado, es fundamental preservar la estabilidad macroeconómica del país y evitar que esta se ponga en riesgo por políticas que impliquen una interferencia del Gobierno en las decisiones de la banca central.

Las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) explicaron cómo reaccionaron el dólar, las tasas de interés y el riesgo país ante los recientes cambios en la presidencia de la institución. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Sector privado pide autonomía a Carpio Sam

El dirigente empresarial afirmó que Carpio Sam tiene clara la importancia de preservar la institucionalidad y la independencia del Banguat y de la JM, al ser consultado sobre los posibles riesgos derivados de su designación.

“Los principales retos son mantener las condiciones macroeconómicas, fortalecer la confianza en la política monetaria, procurar un mercado cambiario ordenado y transparente, y contribuir a generar condiciones que favorezcan la inversión, la competitividad y el crecimiento económico”.

“Estaremos vigilantes, ya que tenemos representación del sector privado en la Junta Monetaria para que así sea. Los ministros que integran la JM tienen sus puntos y esperamos que Carpio Sam logre hacer su trabajo. Entendemos que al Gobierno le queda un año y medio, pero a él le quedan cuatro años. La clase política viene y va, pero el sector privado se mantiene en el tiempo”, remarcó el presidente del Cacif.

Carpio Sam deberá mantener estabilidad económica

Juan Luis Fonseca, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), afirmó que Eddy Roberto Carpio Sam cuenta con una sólida trayectoria profesional, por lo que considera que con su designación se privilegia la institucionalidad del Banguat.

Explicó que la banca central es una institución de carácter técnico y que se esperaba el nombramiento de un profesional de carrera.

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Fonseca destacó que el principal desafío del nuevo presidente del Banguat será preservar la estabilidad macroeconómica que Guatemala ha mantenido durante los últimos 30 años. Añadió que las bases institucionales están bien cimentadas y que Carpio Sam contará con el respaldo de los equipos técnicos para dar continuidad a la política monetaria y mantener la misma línea de trabajo.

Credibilidad del Banguat, prioridad para Fundesa

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) la presidencia del Banguat recae en un profesional de carrera del propio banco central. “Eso da una señal de continuidad técnica y de respeto a la institucionalidad.

El Banguat ha sido uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica de Guatemala, y la prioridad debe ser preservarlo como una institución técnica e independiente de la coyuntura política. Especialmente en un año tan importante para lograr el Grado de Inversión”, añadió.

“Estaremos vigilantes, ya que tenemos representación del sector privado en la Junta Monetaria para que así sea. Los ministros que integran la JM tienen sus puntos y esperamos que Carpio Sam logre hacer su trabajo. Entendemos que al Gobierno le queda un año y medio, pero a él le quedan cuatro años".

Sobre los desafíos y retos, estará en cuidar la credibilidad e independencia del banco central y de la Junta Monetaria y cumplir la misión del Banco de Guatemala: “Promover la estabilidad en el nivel general de precios".

Enrique Font, presidente de la CIG, destacó los retos de preservar la estabilidad económica y fortalecer la confianza en el Banguat. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Sindicatos valoran nombramiento de Carpio Sam

Por medio de un comunicado de prensa, la Federación Sindical de Empleados Bancarios, de Servicios y del Estado de Guatemala (Fesebs) y el Sindicato de Trabajadores del Banco de Guatemala (Banguat) reconocieron la capacidad técnica y la trayectoria profesional de Eddy Roberto Carpio Sam en la banca central, tras su designación como presidente de la institución.

Inflación, tipo de cambio y crédito: retos del Banguat

El analista económico y financiero Mario Arturo García identificó tres desafíos principales que, a su criterio, deberá afrontar Eddy Roberto Carpio Sam como presidente del Banco de Guatemala (Banguat), relacionados con el manejo de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia.

Política monetaria: controlar la inflación sin frenar el crecimiento

El principal reto será mantener la estabilidad de precios sin afectar el crecimiento económico. Para ello, el Banguat deberá buscar un equilibrio en las decisiones sobre las tasas de interés y la cantidad de dinero disponible en la economía, con el propósito de favorecer el ahorro, el consumo, la inversión y la generación de empleo.

García señaló que también será necesario considerar el impacto de los precios internacionales y las decisiones económicas de Estados Unidos sobre la economía guatemalteca.

Política cambiaria: preservar la estabilidad del quetzal

El desafío será mantener un comportamiento ordenado del tipo de cambio frente al dólar, especialmente ante posibles variaciones en las remesas familiares y otros ingresos de divisas.

El analista explicó que una mayor entrada de dólares puede fortalecer el quetzal, lo que beneficia a los importadores, pero puede afectar la competitividad de los productores y exportadores nacionales.

Por ello, consideró fundamental evitar fluctuaciones bruscas del tipo de cambio que generen incertidumbre económica.

Política crediticia: ampliar el acceso al financiamiento

El tercer desafío será facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), los emprendimientos y los sectores productivos, especialmente en las áreas rurales y entre los pueblos indígenas.

García destacó la importancia de promover financiamiento de largo plazo para actividades como la agroindustria, infraestructura, energía, tecnología e innovación.

A su criterio, el crédito debe contribuir no solo al consumo, sino también a la creación y fortalecimiento de empresas, la inversión productiva y la generación de empleo, como motores del desarrollo económico del país.