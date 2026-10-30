Eddy Roberto Carpio Sam es nombrado presidente del Banguat: perfil, trayectoria y desafíos

El presidente Bernardo Arévalo designó al economista Eddy Roberto Carpio Sam como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM) para un período de cuatro años, por lo que estará al frente de ambas instituciones hasta el 2030. Actualmente, se desempeña como gerente general del Banco de Guatemala (Banguat), cargo para el que fue nombrado el pasado 8 de octubre.

El nombramiento se produce casi tres semanas después de que quedara sin efecto la designación del entonces ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, debido a un impedimento legal relacionado con su condición de diputado electo, con licencia del Congreso de la República. Esta situación generó incertidumbre sobre la presidencia de ambas instituciones desde finales de septiembre.

La presidencia en funciones estuvo a cargo de José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat), quien también fue nombrado por el presidente Bernardo Arévalo.

Con la designación de Carpio Sam, se completa la dirección del banco central, responsable de ejecutar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Entre sus principales funciones se encuentran contribuir a la estabilidad del nivel general de precios de la economía y desempeñar las funciones que le corresponden como banco central del Estado.

Eddy Roberto Carpio Sam y José Alfredo Blanco Valdés (últimos de izquierda a derecha) ocuparán la presidencia y vicepresidencia del Banco de Guatemala (Banguat), respectivamente, durante el período 2026-2030. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Independencia y endeudamiento público

El nombramiento de Carpio Sam también plantea interrogantes sobre la independencia de la autoridad monetaria, en medio de versiones sobre una supuesta cercanía con el actual ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.

Uno de los primeros asuntos que deberá conocer la Junta Monetaria será el programa de endeudamiento público presentado por el Minfin en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el 2027.

La propuesta contempla un déficit fiscal equivalente al 4.4% del producto interno bruto (PIB) y una autorización para emitir bonos del Tesoro por Q42 mil 750 millones, aspectos sobre los cuales la JM deberá emitir la opinión correspondiente.

El nivel de endeudamiento público y sus posibles efectos sobre la estabilidad macroeconómica han sido motivo de distintas posturas dentro de la Junta Monetaria, particularmente entre los representantes del sector empresarial.

La discusión sobre el programa de financiamiento del presupuesto del 2027 será uno de los primeros temas que pondrán a prueba la conducción de Carpio Sam al frente del banco central, en un contexto en el que la independencia institucional y la estabilidad macroeconómica forman parte de las expectativas sobre su gestión.

La trayectoria de Eddy Carpio Sam

Profesión: Economista guatemalteco, con trayectoria en banca central, organismos financieros internacionales y cargos de dirección.

Experiencia profesional:

2000-2023: Desarrolló su carrera en el Banco de Guatemala (Banguat), donde ocupó diversos cargos, entre ellos director del Departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos, y asesor permanente de la Junta Monetaria (JM).

2023-2025: Director ejecutivo por Centroamérica ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest.

2025-2026: Consejero por Guatemala ante el BID y BID Invest.

También se desempeñó como asesor del Departamento de Análisis Macroeconómico y Pronósticos del Banguat.

Trayectoria académica:

Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Maestría en Economía, con concentración en Econometría Financiera, por Texas A&M University.

Maestría en Investigación de Operaciones por la Universidad Galileo.

Especialización en Finanzas por la Universidad de Valparaíso, Chile.

Programa de Estudios Superiores, con mención en Métodos Cuantitativos, del Banguat.

Experiencia docente e investigaciones: