Entrevista con Luis Lara, gerente del Año 2026: “La falta de carreteras y puertos podría frenar el crecimiento de Guatemala”

Luis Lara Grojec, Gerente General y director Corporativo de Banco Industrial fue galardonado la semana pasada como Gerente del Año 2026 por a Asociación de Gerente de Guatemala (AGG).

El ejecutivo reconoce la estabilidad macroeconómica del país, pero advierte que el país puede colapsar si no se invierte en forma urgente en infraestructura.

Lara ha ejercicio más de 32 años en Banco Industrial, pasando por varios puestos hasta llegar a gerente general en enero del 2020. Es Ingeniero Mecánico Industrial, con un MBA del INCAE, también laboró en distintas instituciones

Ha sido presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), y en la actualidad forma parte de la Junta Monetaria y preside el Consejo de Administración de Financiera Industrial.

A continuación el extracto de la entrevista que Lara Grojec brindó a Prensa Libre.

¿Cuál ha sido su mayor desafío en los 32 años de laborar en el Banco Industrial?

El mayor reto fue el covid, porque fue un tema que nunca se había vivido, no teníamos idea de qué iba a pasar. Fue un problema que se sabía dónde empezaba, pero no estábamos claros de dónde iba a terminar.

La decisión que se tomó fue salir a apoyar a los clientes con créditos, estar de lado de ellos, trabajar presencialmente y creo que gracias a Dios las cosas salieron muy bien.

Recuerdo con mucha alegría que un cliente me llamó y me dijo: esto que hicieron por mí, nunca en mi vida me voy a olvidar.

¿Cómo observa el comportamiento de la economía guatemalteca y cuáles pueden ser los principales riesgos para el 2027?

Guatemala va muy bien y va a seguir igual. Guatemala está actualmente con un crecimiento económico de 4.3%.

Lo que sí es preocupante es el tema de infraestructura.

Guatemala tiene que invertir de manera urgente en carreteras y en puertos porque si no vamos a colapsar, es decir, llegará un momento en el que el país ya no va a poder crecer porque ¿en qué carreteras va a importar o a exportar productos?, entonces es un tema que lo tenemos que tomar con toda la seriedad del caso.

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Diría que el riesgo más grande es que la infraestructura colapse, y para que el país pueda continuar con esos crecimientos que hemos tenido tenemos que invertir mucho en infraestructura como puertos y carreteras.

Veo que sí hay planes para poder desarrollarlo, entonces soy optimista al respecto. Como banco invertimos en Xochi, una autopista de 31 kilómetros, entonces, ese tipo de proyectos son los que van a cambiar al país.

¿Cree que la figura de inversión como esa podría funcionar para más carreteras?

Sí, es una de las figuras, al final tiene que ser una suma.

¿Qué necesita Guatemala para aprovechar la estabilidad macroeconómica que ha resaltado?

La estabilidad está, lo que necesitamos es crecer más y que más guatemaltecos salgan adelante.

Lo que se necesita es inversión. Tiene que ser inversión privada, inversión pública, inversión extranjera. Entonces, (se necesita) crear las condiciones para traer más y más inversión.

¿Qué condiciones están deteniendo la inversión?

Lo que la está deteniendo es la infraestructura, porque cualquiera que monte una empresa lo que va a querer es poder crecer, poder movilizarse, poder sacar su producto y eso es lo que ha sido difícil.

¿Y cómo visualiza la situación política, esto también está afectando?

No, lo sé, vamos a ver qué pasa, primero Dios que no pase nada, no sabemos.

¿Cuál es la situación del sector bancario en este momento?

Muy sólido. Al sector bancario lo veo muy sólido, muy competitivo con una gama muy amplia de productos y servicios, lo veo muy bien y ávido de apoyar el desarrollo del país.

También está el reto de la nueva ley antilavado ¿qué opina?

Lo veo bien, qué bueno que se aprobó. Creo que como bancos cumplimos muy bien con todo lo que se requiere y eso es algo muy positivo para el país.

En el caso del crédito bancario ¿ha seguido creciendo?

Sí, el crédito va muy bien, es que el empresario guatemalteco es de primer nivel, entonces, el crédito sigue fluyendo, este año se va a crecer en créditos un 8% o 9%. Proyectos hay, pero tenemos ese cuello de botella que hay que resolver.

¿Qué mensaje puede enviar luego de haber sido galardonado como Gerente del Año en AGG?

Me siento muy emocionado, muy contento por este inmerecido reconocimiento, sin duda, lo más importante es que lo que hace la diferencia en una organización es sus principios, sus valores, pero también es su equipo de trabajo. Un equipo de líderes conformado por gente que sea mejor que uno, con visión, que sean muy positiva y que lo que haga es influir en todos para lograr objetivos comunes.

Estoy muy contento, con mucho ánimo, pero sobre todo es importante hacer ver que el reconocimiento no es propio, sino que el reconocimiento pertenece a todo el equipo de trabajo, que son los que hacen la diferencia, grandes líderes que influyen en todos para poder alcanzar objetivos comunes. Pero a su vez también creo que es un aliciente para seguir adelante, seguir trabajando, hacer crecer a la institución y apoyar mucho el desarrollo de Guatemala.

@AGGuatemala @prensa_libre El máximo Galardón como Gerente del Año 2026 de la @AGGuatemala es otorgado a Luis Lara Grojec, gerente general y director corporativo de Banco Industrial, institución en la que ha trabajado durante más de 32 años y en la que ha ocupado distintos puestos @prensa_libre https://t.co/jjcrMzasZf — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) October 23, 2026

¿Un consejo para las personas que están empezando?

Guatemala vale la pena, es un país extraordinario, tiene un gran futuro, tenemos muchísima población joven. Lo hay que hacer es trabajar en conjunto para salir adelante.

Hay muchas oportunidades, tenemos una demografía muy positiva, la edad promedio es 26 o 27 años, con mucho ánimo para adelante. Al guatemalteco le caracteriza que es gente muy trabajadora, muy emprendedora y muy innovadora. Entonces hay mucha oportunidad.