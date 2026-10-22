Luis Lara Grojec, de Banco Industrial, es reconocido como Gerente del Año 2026 por la AGG

La Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) reconoció a seis ejecutivos por su trayectoria, liderazgo e innovación empresarial. Luis Lara Grojec, gerente general y director corporativo de Banco Industrial, recibió el máximo galardón, mientras que Enrique Neutze Aycinena de Aseguradora General fue distinguido por su trayectoria empresarial.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el jueves 22 de octubre, cuando la AGG galardonó a los seis ejecutivos en distintas categorías, en reconocimiento a su labor para promover la excelencia y la transformación dentro de sus organizaciones.

La asociación destacó el papel fundamental “que desempeñan los líderes en la construcción de una Guatemala más competitiva y próspera”.

Evelio Alvarado, presidente de la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), destacó la importancia del liderazgo empresarial, la innovación y la formación de profesionales como factores fundamentales para el desarrollo económico y social del país.

Alvarado señaló que, durante 20 ediciones, el galardón ha reconocido a empresarios y ejecutivos que han contribuido al crecimiento de sus organizaciones mediante la toma de decisiones, la perseverancia y la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades.

Explicó que el éxito de un gerente no debe medirse únicamente por los resultados financieros, sino también por su capacidad para desarrollar equipos, generar oportunidades de empleo, promover inversiones y transmitir valores que perduren más allá de su gestión.

“Un buen gerente alcanza resultados, un gran gerente desarrolla personas y un líder extraordinario deja un legado”, expresó Alvarado al referirse al tipo de liderazgo que busca promover la AGG.

La Asociación de Gerentes de Guatemala @AGGuatemala celebra la vigésima edición del Galardón Gerente del Año 2026 en la cual se reconocerá innovación, excelencia y liderazgo en seis categorías expresa el presidente de la organización Evelio Alvarado @prensa_libre pic.twitter.com/EDp6rVop1O — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) October 23, 2026

Desafío empresarial

El presidente de la asociación también resaltó que la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, los cambios en los mercados y la competencia global plantean nuevos desafíos para las empresas. Ante este escenario, consideró necesario contar con gerentes capaces de adaptarse, innovar y tomar decisiones con visión de largo plazo, sin dejar de lado la ética y el desarrollo del talento humano.

Asimismo, enfatizó que Guatemala necesita más innovación, productividad, inversión y oportunidades, así como líderes empresariales comprometidos con el desarrollo nacional.

En ese contexto, Alvarado indicó que los ejecutivos reconocidos en esta edición representan ejemplos de liderazgo y perseverancia, cuyas experiencias pueden inspirar a nuevas generaciones de profesionales y emprendedores.

Finalmente, hizo un llamado al sector empresarial a no limitarse a administrar las organizaciones existentes, sino a impulsar nuevas iniciativas que contribuyan al crecimiento de las empresas y al desarrollo de Guatemala.

Gerente del Año 2026

El máximo galardón fue otorgado a Luis Lara Grojec, gerente general y director corporativo de Banco Industrial, institución en la que ha trabajado durante más de 32 años y en la que ha ocupado distintos puestos hasta asumir la gerencia general en enero del 2020.

Esta distinción se entrega a quienes, “desde los más altos niveles de liderazgo, demuestran una visión estratégica, ética y transformadora, contribuyendo de manera excepcional al desarrollo económico y social del país”, explicó la AGG.

Lara fue reconocido por su trayectoria, liderazgo y contribución al fortalecimiento del sistema financiero y al desarrollo de Guatemala.

Es ingeniero mecánico industrial, cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) de Incae y ha desarrollado una trayectoria vinculada al sector financiero.

Según dio a conocer la AGG, bajo su gestión, Banco Industrial ha entrado en una nueva etapa de digitalización, incorporación de inteligencia artificial, desarrollo de soluciones financieras y expansión de servicios hacia poblaciones que históricamente han tenido menor acceso a la banca.

La tecnología también se ha convertido en una herramienta para acercarse a los clientes y responder a sus necesidades.

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Lara ha presidido la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), actualmente forma parte de la Junta Monetaria (JM) y preside el Consejo de Administración de Financiera Industrial.

La asociación también destacó su liderazgo, ética y transparencia, así como su convicción de que la banca tiene una responsabilidad con las personas, las empresas y el desarrollo del país.

El ejecutivo asumió la gerencia general de Banco Industrial pocos meses antes de la pandemia del covid-19, que afectó la actividad económica y generó incertidumbre entre las empresas. Según la AGG, durante ese período, la institución decidió continuar respaldando a las empresas y a las personas.

“El buen banquero debe estar con sus clientes en los buenos, regulares y malos momentos”, es una frase de Lara que la asociación destacó como reflejo de su forma de dirigir la institución durante aquella crisis y durante su trayectoria.

Trayectoria empresarial

El reconocimiento de Trayectoria Empresarial 2026 fue otorgado a Enrique Neutze Aycinena, presidente del Consejo de Administración de Aseguradora General, S. A., y Seguros Privanza, S. A.

Con este galardón, la AGG distingue a líderes con más de 25 años de experiencia que han dejado una huella significativa en el ámbito empresarial guatemalteco.

Neutze inició su carrera en el sector asegurador hace casi siete décadas, cuando se incorporó al negocio de su padre, una pequeña empresa en la que trabajaban tres personas.

En 1968 se creó Aseguradora General y, tras el fallecimiento de su padre, asumió la gerencia general, cargo que ocupó durante 47 años.

Uno de sus mayores desafíos fue la atención a los asegurados después del terremoto de 1976, cuando la compañía logró mantener su estabilidad financiera mediante una administración técnica.

Como parte de su crecimiento, en 1980 se creó Afianzadora General, actualmente Seguros Privanza.

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En el 2018, Neutze entregó la gerencia general a su hijo Enrique y asumió la presidencia del Consejo de Administración.

También ha participado en distintas organizaciones empresariales del país y, en el 2014, recibió el reconocimiento Gerente del Año de la AGG.

Innovación comercial

Marie Bell Archila, gerente general de Grupo Emisoras Unidas, recibe el reconocimiento de Innovación Comercial durante el Gerente del Año 2026. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

En la categoría Innovación Comercial fue reconocida Marie Bell Archila, gerente general de Grupo Emisoras Unidas.

Este galardón distingue a los ejecutivos que destacan por su creatividad y gestión estratégica en el área comercial, con resultados sobresalientes e impacto positivo en sus organizaciones.

Según la AGG, Archila ha demostrado su capacidad para desarrollar nuevos modelos comerciales y formatos mediante el uso de datos y tecnología y junto con su equipo, ha impulsado iniciativas que combinan radio, contenido digital, pódcast, video, TikTok, concursos e interacción con las audiencias, entre ellas propuestas relacionadas con el Mundial de Futbol.

Innovación organizacional

María Cristina Quiñónez, fundadora y directora general de Vedanta Center, recibió el reconocimiento en la categoría Innovación Organizacional.

La AGG distingue en esta categoría a quienes promueven la mejora continua en la gestión del talento humano y fomentan culturas laborales inclusivas, productivas y sostenibles.

Quiñónez desarrolló un modelo que integra el bienestar a la estrategia empresarial mediante tres pilares: estratégico, cultural y personal. Como parte de esta iniciativa, reunió una red de 34 expertos y creó una certificación especializada en bienestar corporativo.

Innovación productiva

En la categoría Innovación Productiva fue galardonada Patty Díaz, gerente general de Multitubo, S. A.

Este reconocimiento destaca a los gerentes que transforman procesos para mejorar la eficiencia y la productividad mediante prácticas innovadoras que generan valor.

Durante 15 años, Díaz ha liderado una transformación en Multitubo, que ha permitido multiplicar su capacidad productiva y profesionalizar sus procesos. Entre los avances destacan el desarrollo de nuevas formulaciones y procesos que elevaron la eficiencia productiva en más del 10%, así como la incorporación de automatización y análisis de datos en tiempo real. También impulsó el uso de materiales libres de metales pesados en el 100% de la producción de tuberías y accesorios de PVC.

Start Up

El reconocimiento en la categoría Start Up fue otorgado a Piero Coen Dávila, cofundador y director general de OSMO.

Esta categoría distingue las ideas innovadoras que se convierten en proyectos empresariales exitosos y sostenibles, con capacidad para inspirar a nuevas generaciones de emprendedores.

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En el 2022, Coen lanzó OSMO junto con Víctor Echeverría, utilizando la red de Bitcoin para conectar sistemas financieros de distintos países y permitir transferencias de dinero en segundos, sin que los usuarios necesiten conocer el funcionamiento de esta tecnología. El emprendimiento comenzó con la venta de Bitcoin por WhatsApp y, cuatro años después, supera los 300 mil usuarios en 18 países. Actualmente, OSMO tiene operaciones propias en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, y continúa sus planes de expansión con un equipo de 21 personas.

Piero Coen de OSMO recibe el reconocimiento como Start Up durante la ceremonia del Gerente del Año 2026. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

¿Cómo fueron elegidos los ganadores?

La AGG explicó que los reconocimientos de Gerente del Año y Trayectoria Empresarial fueron definidos por la Junta Directiva de la asociación, con base en criterios previamente establecidos.

En las otras cuatro categorías, los ganadores fueron seleccionados mediante la votación de los socios de la AGG, quienes emitieron su voto a través del sitio electrónico www.gerentedelaño.com.